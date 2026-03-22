Arsenal vs Man City: 5 yếu tố quyết định chung kết cúp Liên đoàn

Dù cúp Liên đoàn thường bị coi là "phụ" so với Premier League hay Champions League, nhưng lần này lại mang ý nghĩa đặc biệt. Man City của Pep Guardiola – đội đã vô địch giải 4 lần – đối đầu Arsenal của Mikel Arteta, đội đang khát khao danh hiệu dưới thời Arteta để mở ra kỷ nguyên mới. Arsenal đang dẫn đầu Premier League và còn cơ hội tranh 4 danh hiệu, trong khi Man City đã sớm bị loại khỏi Champions League và đang tụt lại trong cuộc đua vô địch.

1."Bộ nhớ cơ bắp" của Man City có đủ không?

Manchester City dưới thời Guardiola đã trở thành "cỗ máy" giành cúp: 6 Premier League, 2 FA Cup, 4 cúp Liên đoàn, 1 Champions League cùng nhiều danh hiệu khác kể từ 2016. Ngược lại, Arsenal chỉ có 1 FA Cup (2019-20) dưới HLV Arteta và chưa vô địch cúp Liên đoàn kể từ 1993 – đã 33 năm. Arsenal đã thua 3 trận chung kết League Cup gần nhất (2007 vs Chelsea, 2011 vs Birmingham, 2018 vs Man City). Man City từng thống trị giải với 6 lần vô địch trong 8 mùa từ 2013-14 đến 2020-21.

Liệu "bộ nhớ cơ bắp" giành cúp của City có giúp họ vượt qua áp lực? Các trận chung kết thường mang tính tâm lý cao, như Man City từng thua sốc FA Cup trước Crystal Palace năm ngoái. Guardiola có kinh nghiệm dẫn dắt đội vô địch chung kết vượt trội Arteta, nhưng Arsenal mùa này đang là đội bóng hay hơn ở Premier League. Một trận chung kết có thể thay đổi mọi thứ – và Man City biết rõ điều đó.

2. Haaland đã tìm lại bản năng săn bàn?

Erling Haaland khởi đầu mùa giải 2025-26 cực kỳ ấn tượng với 19 bàn ở Premier League trước Giáng sinh, khiến người ta nghĩ anh có thể phá kỷ lục cá nhân. Nhưng sau đó, phong độ anh tụt dốc thảm hại: chỉ 1 bàn không penalty từ Giáng sinh, cơ hội tạo ra giảm mạnh. Man City sa sút theo: gần như hết cửa vô địch Premier League, loại sớm Champions League, chỉ còn 2 cúp nội địa.

Tuy nhiên, ở trận thua Real Madrid giữa tuần (bị loại Champions League), Haaland có dấu hiệu hồi sinh: 7 cú sút, đạt 1.14 bàn thắng dự kiến xG không penalty cao nhất từ tháng 11, 5 sút trúng đích và đã ghi bàn. Dù trận đó Man City buộc phải tấn công dồn dập, màn trình diễn này mang lại hy vọng. Haaland ghi bàn ở 3 trận gần nhất gặp Arsenal, nhưng chưa từng lập công tại Wembley trong 6 lần ra sân cho Man City. Liệu anh có bùng nổ để cứu vãn mùa giải của đội?

3. Chiều sâu đội hình sẽ quyết định?

Man City luôn nổi tiếng với đội hình "sâu" và chi tiêu khủng, nhưng mùa này chiều sâu bị nghi ngờ do chấn thương và phong độ thất thường của nhiều cầu thủ. Ngược lại, Arsenal xây dựng được lực lượng cân bằng, có thể xoay tua mà vẫn duy trì chất lượng. Họ ghi bàn đa dạng: Viktor Gyökeres chỉ chiếm 15.1% bàn thắng (thấp hơn Haaland 29.1% bên City), nhưng có 12 cầu thủ ghi ít nhất 4 bàn cho Arsenal so với 7 của City.

Điểm nổi bật: các cầu thủ dự bị Arsenal ghi 11 bàn và 10 kiến tạo ở Premier League – cao nhất giải, trong khi Man City xếp chót với chỉ 2 pha góp công từ ghế dự bị. Arsenal có giải pháp cho mọi vấn đề, giúp họ vẫn tranh 4 danh hiệu. Nếu trận chung kết kéo dài hoặc cần thay đổi, chiều sâu của Arsenal có thể là lợi thế lớn.

4. Eze – "người phá vỡ thế cân bằng"?

Eberechi Eze đang trải qua giai đoạn thăng hoa. Từ vị trí dự bị, anh trở thành cầu thủ đá chính thường xuyên. Đỉnh cao là bàn thắng tuyệt đẹp từ xa vào lưới Bayer Leverkusen giữa tuần, giúp Arsenal vượt qua vào tứ kết Champions League. HLV Arteta ca ngợi Eze cải thiện cả không bóng lẫn có bóng. Sự sáng tạo, kỹ thuật và khả năng bùng nổ của Eze có thể là "vũ khí bí mật" để phá vỡ hàng tiền vệ chắc chắn của Man City, đặc biệt khi đối đầu Rodri.

5. Áp lực tâm lý và tầm quan trọng của danh hiệu đầu tiên

Arsenal cần danh hiệu để "mở khóa" thành công, Man City cần để tránh một mùa giải trắng tay và giữ uy tín. Guardiola có lợi thế kinh nghiệm, nhưng Arsenal đang ở đỉnh cao phong độ và tâm lý.

Trận chung kết EFL Cup này không chỉ là giành cúp – mà còn là cuộc chiến tâm lý giữa "đệ tử" Arteta (từng làm trợ lý cho Guardiola) và "sư phụ". Arsenal đang dẫn dắt Premier League với khoảng cách 9 điểm, còn Man City cần chiến thắng để cứu vãn mùa giải. Kết quả có thể định hình cả phần còn lại của năm 2025-26: Arsenal tiến gần quadruple - Cú ăn 4 - lịch sử, hay Man City nhắc nhở họ ai vẫn là "ông vua"?

HỒ VIỆT