Nico O’Reilly: Chàng trai quê nhà với hình xăm 0161 và khát khao chinh phục Wembley

Trong một Manchester City chi hơn 430 triệu bảng cho các tân binh kể từ đầu năm 2025, có một cầu thủ được chiêu mộ miễn phí nhưng đang khiến một số ngôi sao đắt giá phải ngồi trên băng ghế dự bị. Đó là Nico O’Reilly – sản phẩm học viện, fan trung thành từ nhỏ, và giờ đây đã trở thành mảnh ghép quan trọng trong cỗ máy của Pep Guardiola. Cuối tuần này, anh có cơ hội giành danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp khi Man City gặp Arsenal trong trận chung kết Cúp Liên đoàn.

Hình xăm 0161 và tình yêu với thành phố

Điều đầu tiên có thể khiến người ta chú ý ở Nico O’Reilly chính là hình xăm trên cơ thể anh: 0161 – mã vùng điện thoại của Manchester. "Đó là nơi tôi lớn lên", O’Reilly giải thích. "Đó là con người tôi, cách tôi trở thành con người của hôm nay. Lớn lên ở đó, tôi thực sự rất thích. Tôi thường ra ngoài, chơi bóng mỗi ngày với bạn bè. Tôi vẫn giữ liên lạc với rất nhiều người trong số họ".

O’Reilly sinh ra tại Collyhurst, một vùng ngoại ô phía đông Manchester, nơi nổi tiếng khi sinh ra Nobby Stiles – nhà vô địch World Cup cùng Manchester United. Nhưng giờ đây, chàng trai 20 tuổi đang tái khẳng định khu vực này cho nửa xanh thành phố. Gia đình anh phần lớn là fan City, dù một vài người lại trung thành với Man United. "Nhưng tất cả đều ủng hộ tôi" O’Reilly cười nói.

O’Reilly gia nhập học viện Man City từ năm 8 tuổi, nhưng con đường đến với đội một của anh không hề bằng phẳng. Tháng 1 năm ngoái, Pep Guardiola đã khiến anh bất ngờ khi xếp anh đá hậu vệ trái chỉ sau một buổi tập. "Đó là một chút bất ngờ", O’Reilly nhớ lại. "Tôi nghĩ đó chỉ là một buổi tập trước trận gặp Salford mùa trước. Ông ấy nói, 'Được rồi, ngày mai cậu sẽ chơi ở vị trí đó”. Và tôi chơi tốt, dần dần, tôi bắt đầu được đá ở đó nhiều hơn."

Sự khiêm tốn khiến O’Reilly không nhắc rằng chính trong trận đấu đó, anh đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Man City với vai trò hậu vệ trái. Phần lớn thời gian của năm 2025, anh chơi ở hàng thủ bốn người. Mùa này, Guardiola bắt đầu đưa anh trở lại khu vực trung tuyến – đá tiền vệ trụ ở lượt đi bán kết cúp Liên đoàn với Newcastle, và đá cao hơn ở lượt về.

Anh trở thành một hiện tượng hiếm có: một hậu vệ trái có thể chơi tốt cả ở vị trí số 10. Sự linh hoạt ấy khiến Guardiola tin tưởng. Và những con số thống kê cho thấy tầm quan trọng của O’Reilly: khi anh đá chính, Man City hiếm khi thua – chỉ 3 lần trong 35 trận mùa này, so với 6 thất bại trong 13 trận khi anh không góp mặt ngay từ đầu.

Từ giấc mơ trên TV đến sân khấu Wembley

Là một CĐV cuồng nhiệt của Kevin De Bruyne khi còn nhỏ, O’Reilly chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có mặt trong những trận chung kết tại Wembley. "Trước đây tôi không có cơ hội đến các trận chung kết", anh thừa nhận. "Nhưng tôi xem chúng trên TV và giờ đây được thi đấu trong những trận đấu đó, được tham gia là một thành tựu lớn. Sẽ thật đặc biệt nếu giành được một danh hiệu như thế này."

Trận chung kết Cúp liên đoàn với Arsenal vào Chủ nhật tới sẽ là lần thứ hai O’Reilly có thể ra sân tại Wembley. Lần đầu là năm 2024, khi anh ra mắt đội một trong trận tranh Community Shield với Manchester United và giành được huy chương. Nhưng lần này, đó sẽ là cơ hội để anh có danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp – một cột mốc quan trọng trên hành trình của chàng trai trẻ.

"Lúc đầu thực sự rất lo lắng," O’Reilly thừa nhận về cảm giác khi bước lên sân khấu lớn. "Từ chỗ chỉ có 200 người đến hàng nghìn, hàng vạn khán giả. Đó là một sự khác biệt lớn. Nhưng qua các trận đấu, bạn sẽ quen dần, cảm thấy thoải mái hơn, tự tin hơn và thấy ổn thôi". Sự tự tin ấy đã giúp anh ghi bàn tại Bernabeu trước Real Madrid vào tháng 12 – một khoảnh khắc chứng minh bản lĩnh của một tài năng trẻ. Và giờ, trước Arsenal, O’Reilly sẽ tiếp tục khẳng định mình.

Trận chung kết diễn ra đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 21 của Nico O’Reilly. Sẽ không có món quà nào ý nghĩa hơn một chiếc cúp cùng Manchester City. Trong bối cảnh đội bóng đang cần lật ngược thế cờ sau mùa giải đầy biến động, sự xuất hiện của những tài năng trẻ như O’Reilly trở thành điểm sáng đáng quý.

Với Pep Guardiola, việc sử dụng O’Reilly không còn là một sự thử nghiệm. Anh đã trở thành một phần quan trọng, một trong những phát hiện giá trị nhất của mùa giải. Và với Nico O’Reilly, trận chung kết tại Wembley không chỉ là cơ hội giành danh hiệu, mà còn là dịp để khẳng định: những chàng trai địa phương vẫn có thể tỏa sáng trong thời đại bóng đá toàn cầu hóa.

Hình xăm 0161 trên cánh tay sẽ cùng anh bước vào trận đấu lớn nhất sự nghiệp. Và nếu thành công, đó sẽ là chiến thắng không chỉ của riêng anh, mà của cả một thành phố – nơi anh đã lớn lên, yêu thương và luôn mang theo bên mình.

HỒ VIỆT