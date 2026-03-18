Enzo Fernandez bóng gió về khả năng rời Chelsea

Enzo Fernandez bất ngờ bày tỏ sự nghi ngờ về tương lai của mình tại Chelsea.

Các bàn thắng của Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola và Senny Mayulu đã khiến Chelsea thua 0-3 tại Stamford Bridge, qua đó thất bại chung cuộc 2-8, một kết quả bằng với thất bại nặng nề nhất trong lịch sử đấu trường châu Âu của CLB. Sau trận đấu này Fernandez - người gia nhập Chelsea từ Benfica với giá 106 triệu bảng vào tháng 2-2023, có hợp đồng đến năm 2032 - khi được hỏi liệu anh có thể đảm bảo sẽ ở lại Chelsea mùa giải tới hay không, đã nói với ESPN Argentina: “Tôi không biết. Hiện tại, tôi tập trung vào đây. Chúng tôi còn 8 trận đấu ở Premier League và FA Cup. Sau đó là World Cup sắp tới, nên chúng ta sẽ xem xét sau đó”.

Những bình luận của Fernandez càng làm trầm trọng thêm một đêm tồi tệ đối với Chelsea, khi họ bị la ó cả trong giờ nghỉ giữa hiệp và sau trận đấu. “Tôi nghĩ chúng tôi đã không kiểm soát được trận đấu. Ở trận lượt đi, chúng tôi mất tập trung trong 15 phút cuối và để thủng lưới 3 bàn, và ở trận này điều đó lại xảy ra ngay từ đầu”, Fernandez nói thêm. “Ở đẳng cấp này, bạn không thể để thủng lưới 2 bàn nhanh như vậy chỉ vì những chi tiết nhỏ. Tóm lại, sau 2 lượt trận, PSG là đội chơi tốt hơn và xứng đáng đi tiếp. Kể từ khi tôi đến Chelsea, chúng tôi đã trải qua những tình huống tương tự và chúng tôi đã có thể xoay chuyển tình thế. Giờ đây, trọng tâm của chúng tôi phải là giành chức vô địch FA Cup và đạt được mục tiêu giành vé tham dự Champions League mùa giải tới”.

HLV Liam Rosenior bị một số người hâm mộ chỉ trích khi thay Fernandez và Cole Palmer.

Trong khi đó HLV Liam Rosenior - người bị một số người hâm mộ chỉ trích khi thay Fernandez, Cole Palmer và Joao Pedro ra sân ngay trước phút 60, khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về đối thủ - cũng đã có những phản ứng đầu tiên về phát biểu của Fernandez: “Thứ nhất, tôi chưa thấy thông tin đó. Thật khó để tôi bình luận về những suy đoán sau trận đấu và tôi cần tập trung vào những điều quan trọng nhất hiện tại, đó là đảm bảo chúng tôi giành được kết quả tốt trước Everton vào thứ Bảy”.

Khi được hỏi về bầu không khí khá tiêu cực trên khán đài, Rosenior nói thêm: “Tôi nghĩ đó là 2 chiều. Đây là một CLB bóng đá tuyệt vời, nơi người hâm mộ muốn thành công ngay lập tức và điều đó là hoàn toàn đúng đắn với tầm cỡ của CLB. Tôi hiểu vì tỷ số chung cuộc của trận đấu mà người hâm mộ thất vọng. Họ muốn chúng tôi thắng. Nhưng không chỉ riêng tôi, mà cả tập thể, cả đội bóng cũng muốn làm cho họ hạnh phúc, và mang đến cho họ những đêm xứng đáng. Đó thực sự là một thất bại rất khó chấp nhận”.

