Pep Guardiola đã được vinh danh là Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 2 của Ngoại hạng Anh, chấm dứt bốn năm chờ đợi giải thưởng này bất chấp sự thống trị của Manchester City trong giai đoạn đó.

Guardiola giành giải HLV xuất sắc nhất tháng lần đầu tiên sau 4 năm

HLV của Man City đã dẫn dắt đội bóng của mình trải qua một tháng thi đấu mạnh mẽ, bao gồm trận hòa trên sân khách trước Tottenham và bốn chiến thắng liên tiếp trước Liverpool, Fulham, Newcastle và Leeds United. Tuy nhiên, những kết quả này vẫn chưa đủ để thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua giành chức vô địch, khi Arsenal hiện đang dẫn trước 7 điểm, mặc dù đã chơi nhiều hơn một trận.

Lần cuối cùng Guardiola nhận giải HLV xuất sắc nhất tháng là vào tháng 12 năm 2021. Kể từ đó, Manchester City tiếp tục gặt hái thành công vang dội, giành ba chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp trong các mùa giải 2021/22, 2022/23 và 2023/24. Trong thời gian đó, Guardiola đã hai lần nhận giải HLV xuất sắc nhất mùa giải, nhưng giải thưởng cho nhà cầm quân xuất sắc nhất tháng của Premier League vẫn luôn vuột khỏi tay ông.

Trong cùng khoảng thời gian đó, HLV Mikel Arteta của Arsenal đã giành được nhiều giải thưởng hàng tháng nhất, với 6 lần nhận giải và ba lần về nhì. Mặc dù Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng trong phần lớn mùa giải hiện tại, Arteta đã không nhận được vinh dự này kể từ tháng 2 năm 2024.

Ngay cả với khoảng cách bốn năm, Guardiola vẫn là một trong những HLV được vinh danh nhiều nhất trong lịch sử giải thưởng này. Kể từ khi được giới thiệu vào năm 1993, ông đã giành được giải thưởng này 11 lần, chỉ đứng sau Arsene Wenger với 15 lần và Sir Alex Ferguson, người nắm giữ kỷ lục với 27 lần.

HOÀNG HÀ