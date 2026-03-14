Cuộc đua vô địch kết thúc nếu Man.City không thắng West Ham

HLV Pep Guardiola khẳng định ưu tiên hàng đầu là trận đấu buộc phải thắng West Ham.

Hy vọng tiến vào vòng tiếp theo của Man.City tại Champions League đã bị giáng một đòn mạnh vào giữa tuần trước khi họ thua 0-3 trên sân Real Madrid. Thầy trò Guardiola sẽ cố gắng lật ngược tình thế tại sân Etihad vào thứ Ba, nhưng trước tiên phải tập trung trở lại vào cuộc đua vô địch Premier League, khi làm khách trên sân của West Ham đang đứng trước nguy cơ xuống hạng vào thứ Bảy. Guardiola nhấn mạnh đội của ông không có nhiều thời gian để suy nghĩ về những gì đã xảy ra ở thủ đô Tây Ban Nha vì họ không thể để mất thêm điểm nào trong cuộc đua với Arsenal, đội bóng mà họ đang kém đến 7 điểm.

“Tối mai chúng ta có một trận đấu, một trận đấu quan trọng cho vị trí ở Premier League. Sau đó là trận lượt về”, Guardiola nói. “Chúng ta đã quen với điều này rồi, phải không? Nhiều năm nay chúng ta đã trải qua những tình huống như thế này. Bây giờ là West Ham và sau đó chúng ta sẽ có thời gian để suy nghĩ về điều tiếp theo. Chơi trận đấu mà bạn phải chơi và sau trận đấu sẽ quyết định xem bạn có cơ hội hay không. Chúng tôi không có nhiều tiền trong tài khoản nhưng chúng ta sẽ xem vào thứ Ba. Bây giờ là West Ham. Premier League là giải đấu khó khăn nhất. Chúng tôi vẫn còn ở đó, biết rằng nếu chúng tôi mất điểm thì mọi chuyện sẽ kết thúc”.

Nhiệm vụ của Man.City có thể trở nên phức tạp hơn bởi tình hình của West Ham, khi đội bóng của Nuno Espirito Santo đang phải vật lộn để giành điểm ở cuối bảng xếp hạng. Guardiola nói: “Chúng tôi cũng đang rất tuyệt vọng. Tôi luôn nói rằng khi bước vào 10 trận đấu cuối cùng, đội nào cũng chơi vì một điều gì đó - trụ hạng, Europa League, Conference League, Champions League, hay thậm chí là chức vô địch. Đó là điều bình thường, trong mọi trận đấu. Giờ thì không còn cơ hội thứ 2 nữa”.

Man.City sẽ chấm dứt cuộc đua vô địch với Arsenal nếu mất điểm tại West Ham.

Tuần tới là một tuần quan trọng đối với Man.City, với trận đấu gặp West Ham và trận lượt về gặp Real Madrid, tiếp theo là trận chung kết Cúp Liên đoàn vào ngày 22-3. “Thật vinh dự khi được ở đây”, Guardiola nói thêm. “Mùa trước chúng tôi không thể trải nghiệm cảm giác này ở giai đoạn này. Thật tuyệt”.

Guardiola đã bị chỉ trích vì lựa chọn đội hình trong trận đấu với Real Madrid sau khi đội bóng của ông bị Federico Valverde vùi dập bằng một hat-trick. Guardiola nói: “Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị tổn thương. Tôi đã thua nhiều lần ở Champions League ở mọi giai đoạn - rất, rất nhiều lần và đã bị chỉ trích nặng nề vì những quyết định và những gì đã xảy ra. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng đồng thời, tôi giờ vẫn còn ở vị trí này. Và cho đến ngày cuối cùng, tôi sẽ giữ vững lập trường và có thể bảo vệ quyết định lựa chọn đội hình của mình. Tôi sẽ không thuyết phục được các bạn vì chúng ta đã thua, bởi vì đó vẫn là những lập luận như trước”.

