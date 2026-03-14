Carrick phớt lờ chỉ trích của Scholes, tập trung đón Aston Villa

HLV Michael Carrick gạt bỏ những lời chỉ trích từ người đồng đội cũ Paul Scholes.

Man.United hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, sẽ trở lại thi đấu lần đầu tiên vào Chủ nhật sau trận thua 1-2 trước Newcastle hồi đầu tháng này. Thất bại tại Newcastle là trận thua đầu tiên của Carrick kể từ khi tiếp quản vị trí HLV trưởng của Quỷ đỏ hồi tháng 1, có hợp đồng thời hạn đến hết mùa giải. Bất chấp sự cải thiện đó, cựu tiền vệ Scholes mới đây đã có một lời châm biếm trên Instagram về người mà anh từng chơi cùng ở hàng tiền vệ tại Old Trafford. “Michael chắc chắn có điều gì đó đặc biệt... bởi vì Man.United đã chơi tệ trong 4 trận gần đây”, Scholes viết, nhưng sau đó cho biết anh không có ý xúc phạm và đã liên lạc với người đồng đội cũ của mình.

“Thực sự không có gì để nói về chuyện đó cả”, Carrick nói với các phóng viên tại buổi họp báo hôm thứ Sáu. “Tôi nghĩ đó là thực trạng hiện nay trên mạng xã hội, với những dòng chú thích và trích dẫn. Nó có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, vì vậy hãy bình tĩnh và thực sự hiểu ý nghĩa thực sự của sự việc. Nghe này, có nhiều ý kiến ​​khác nhau ngoài kia và điều đó không sao cả. Mọi người có thể có những ý kiến ​​khác nhau. Chỉ là mọi chuyện bị đẩy đi quá xa từ cực đoan này sang cực đoan khác và đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng tôi không lo lắng về điều đó. Tôi cũng không làm lớn chuyện lên đâu”.

Phong độ của Quỷ đỏ kể từ khi Carrick đến - bắt đầu bằng những chiến thắng trước Man.City và Arsenal - đã giúp Man.United leo cao trên bảng xếp hạng Premier League, tràn trề cơ hội giành được suất tham dự Champions League. Ngay cả khi họ đứt mạch 7 chiến thắng cũng chỉ vì bàn thua ở phút bù giờ thứ 10 tại St James' Park. Carrick cho biết việc họ phải chịu thất bại ở một thời điểm nào đó là điều không thể tránh khỏi: “Đây là một giải đấu khắc nghiệt. Hầu hết các đội, nếu không phải là tất cả các đội, đều đã trải qua điều đó trong thời gian gần đây. Điều này giúp chúng ta nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn và định hình lại những điểm cần cải thiện, những điều có thể làm tốt hơn”.

Aston Villa của Unai Emery chỉ xếp sau Man.United về hiệu số bàn thắng bại trong cuộc đua sát nút giành vé dự Champions League mùa giải tới. Năm đội đứng đầu Ngoại hạng Anh gần như chắc chắn sẽ giành vé tham dự giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu. Carrick, người có thể chào đón Mason Mount trở lại sau 2 tháng vắng mặt, cho biết về thử thách tiếp đón Villa tại Old Trafford: “Chúng tôi đang ở vị trí mà có rất nhiều điều để phấn đấu. Vì vậy, chúng tôi đang thực sự đón nhận tình hình hiện tại và mong chờ trận đấu tiếp theo”.

VIỆT TÙNG