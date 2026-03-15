Manchester United: Những quyết định lớn từ nay đến mùa giải mới

Sự thay đổi ngoạn mục về màn trình diễn và kết quả kể từ khi HLV Michael Carrick thay thế Ruben Amorim bị sa thải vào tháng Giêng đã đưa Man United vào vị trí thuận lợi để giành suất dự Champions League. "Quỷ đỏ" đã leo lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League sau khi giành 19 điểm tối đa từ 24 điểm dưới thời Carrick. Chiến thắng trước Aston Villa ở vòng đấu tới sẽ là bước đệm lớn trong cuộc đua top 5.

Tuy nhiên, bất chấp sự khởi sắc, tương lai của vị chiến lược gia 44 tuổi vẫn là một ẩn số khi hợp đồng của ông chỉ kéo dài đến tháng Năm. Ban lãnh đạo Man United vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về huấn luyện viên trưởng chính thức, dù Carrick là một trong số những ứng cử viên. Song song với đó, những động thái hậu trường đang được tiến hành để đảm bảo các mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên có thể cập bến Old Trafford vào mùa Hè, bất kể ai sẽ là người ngồi ghế nóng.

Tương lai của Michael Carrick: Phần thưởng xứng đáng hay cần thử thách thêm?

Không thể phủ nhận Carrick đã gây ấn tượng mạnh với các ông chủ United kể từ khi tiếp quản "ghế nóng" vào ngày 13-1. Cựu tiền vệ của CLB khởi đầu bằng hai chiến thắng bất ngờ trước những ứng cử viên vô địch Man City và Arsenal, và duy trì phong độ ấn tượng cho đến trận thua sát nút 1-2 trước Newcastle cuối tuần qua.

Không chỉ trên sân cỏ, Carrick còn tạo ảnh hưởng lớn ngoài đường pitch. Các nguồn tin cho biết ông nhận được sự ngưỡng mộ từ giới chức Man United nhờ cách tiếp cận điềm tĩnh, chừng mực với giới truyền thông, chứng tỏ rằng áp lực công việc không phải là thứ quá lớn lao. Dù vậy, nội bộ đội bóng không vội vàng trao cho Carrick công việc chính thức. Carrick được bổ nhiệm để “mua” thời gian, khôi phục sự ổn định và ông đã làm tốt hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, CLB muốn có một quy trình tuyển chọn kỹ lưỡng vì sợ rằng khởi đầu thuận lợi có thể phai nhạt.

Về phía Carrick, ông đã nhận được sự quan tâm từ các câu lạc bộ ở Championship và Premier League, nhưng ông sẵn sàng có một kỳ nghỉ dài nếu không được Man United chọn. Thành công tại Old Trafford đã nâng tầm vị thế của ông và ông sẽ không thiếu lời đề nghị nếu không thể dẫn dắt Man United lâu dài.

Nếu không phải Carrick, thì Man United nhắm đến ai?

Quyết định gia hạn hợp đồng của Thomas Tuchel với đội tuyển Anh và khả năng cao Carlo Ancelotti cũng sẽ làm điều tương tự với Brazil đã ảnh hưởng đáng kể đến danh sách ứng viên. Cả hai chiến lược gia này đều đáp ứng tiêu chí hàng đầu của Man United: từng vô địch Premier League hoặc Champions League, và sở hữu tài năng chiến thuật đỉnh cao. Đây là điều mà Carrick chưa thể chứng minh.

Với việc hai ứng viên hàng đầu đã hết cơ hội, Man United sẽ phải xem xét nhóm ứng viên tiếp theo gồm Unai Emery (Aston Villa), Andoni Iraola (Bournemouth), Oliver Glasner (Crystal Palace), Roberto De Zerbi và Julian Nagelsmann. Mauricio Pochettino không nằm trong kế hoạch khi nhiều khả năng ông sẽ trở lại Tottenham sau World Cup 2026.

Trong số này, chỉ Emery được người hâm mộ đánh giá là sự nâng cấp rõ rệt so với Carrick. Tuy nhiên, phong cách làm việc "cổ điển", đòi hỏi toàn quyền trong mọi hoạt động của đội bóng, bao gồm cả chuyển nhượng, của Emery được cho là không phù hợp với cấu trúc hiện tại của Man United.

Kế hoạch chuyển nhượng mùa Hè: Ưu tiên tuyến giữa và hành lang cánh

Man United bước vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè với yêu cầu cấp thiết về hai tiền vệ và một cầu thủ chạy cánh trái. Sự ra đi của Casemiro (hết hạn hợp đồng) được xem là điều tất yếu. Mục tiêu hàng đầu cho tuyến giữa là Elliot Anderson của Nottingham Forest, bất chấp sự cạnh tranh từ Man City. Các phương án khác bao gồm Adam Wharton (Crystal Palace) và Carlos Baleba (Brighton). Sandro Tonali và Bruno Guimaraes của Newcastle cũng nằm trong tầm ngắm, nhưng Man United nhận thức được sự khó khăn trong đàm phán với "Chích chòe".

Sự hồi sinh của Kobbie Mainoo dưới thời Carrick đã xóa tan nguy cơ anh rời đi, nhưng tiền vệ người Anh vẫn chưa gia hạn hợp đồng (đến năm 2027, kèm tùy chọn gia hạn một năm). Việc theo đuổi một cầu thủ chạy cánh trái có vẻ bất ngờ khi Patrick Dorgu đang chơi hay, nhưng Man United muốn có thêm phương án.

Tập đoàn INEOS đang nỗ lực sửa chữa những sai lầm chuyển nhượng trong quá khứ. Man United vẫn còn nợ 422 triệu bảng tiền chuyển nhượng và sẵn sàng lắng nghe đề nghị cho nhiều cầu thủ như Højlund, Zirkzee, Manuel Ugarte, Onana và Mason Mount. Marcus Rashford nhiều khả năng sẽ ra đi, Jadon Sancho sẽ hết hạn hợp đồng và Tyrell Malacia cũng sẽ rời đi dưới dạng cầu thủ tự do.

Tương lai của Harry Maguire là dấu hỏi lớn. Trung vệ 33 tuổi hết hạn hợp đồng vào mùa Hè và đang chơi tốt mỗi khi ra sân. Man United có thể đề nghị gia hạn với mức lương giảm và thời hạn ngắn, nhưng anh sẽ nhận được những lời đề nghị tốt hơn từ nơi khác. Cuối cùng, tương lai của đội trưởng Bruno Fernandes có thể trở thành vấn đề. Hợp đồng của anh kết thúc vào cuối mùa giải tới và có điều khoản giải phóng 57 triệu bảng. Nếu Man United trở lại Champions League, Fernandes có thể ở lại, nhưng đây cũng là cơ hội cuối để cả hai bên thu về một khoản phí chuyển nhượng lớn hoặc một bản hợp đồng béo bở cho cầu thủ.

HỒ VIỆT