Cuộc chiến sinh tử tại Premier League: Tottenham liệu có thực sự xuống hạng?

Khi mùa giải Premier League 2025-26 bước vào giai đoạn nước rút, cuộc chiến trụ hạng chưa bao giờ khốc liệt đến thế với sự tham gia của những cái tên tên tuổi. Leeds United, Tottenham, Nottingham Forest, West Ham United, Burnley và Wolves đang bị kẹt trong vòng xoáy tử thần, nơi mỗi vòng đấu, mỗi bàn thắng đều có thể thay đổi cục diện.

Bức tranh toàn cảnh: Khoảng cách mong manh và phong độ trái ngược

Chỉ một điểm số ít ỏi đang phân cách giữa sự an toàn và thảm họa. West Ham hiện đang đứng ngay trên "vạch tử" (vị trí thứ 18) do hiệu số bàn thắng bại, trong khi những "người khổng lồ" như Tottenham chỉ hơn họ đúng một điểm.

Bất ngờ lớn nhất đến từ đội cuối bảng Wolves. Sau chuỗi 19 trận không thắng đầu mùa tưởng chừng đã kết liễu họ, "Bầy sói" bất ngờ vùng dậy với hai chiến thắng liên tiếp trước Aston Villa và nhà đương kim vô địch Liverpool. Tinh thần và phong độ đang là điểm tựa cho Wolves, dù họ vẫn kém vị trí an toàn tới 12 điểm.

Ngược lại, chuỗi 11 trận liên tiếp không thắng ở giải Ngoại hạng (chưa thắng trận nào trong năm 2026) đang đẩy Tottenham vào cơn khủng hoảng thực sự. Thất bại 1-3 trước Crystal Palace trên sân nhà mới đây là một hồi chuông báo động. Danh thủ Gary Neville nhận định: "Đó sẽ là cú sốc của thế kỷ nếu họ biến mất khỏi giải đấu này" nhưng thực tế phong độ đang phủ nhận niềm tin đó.

Lịch thi đấu quyết định số phận

Theo phân tích của Sky Sports, lịch thi đấu đang ủng hộ Leeds và Wolves hơn cả, khi những đối thủ còn lại của họ có thứ hạng trung bình thấp hơn. Ngược lại, Tottenham, Forest, West Ham và Burnley sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách khó khăn hơn.

Điểm nóng của cuộc đua sẽ là hàng loạt "trận cầu 6 điểm" giữa các đội trong nhóm cầm đèn đỏ được diễn ra. Có thể kể đến những cặp đấu then chốt:

22-3: Tottenham vs Nottingham Forest

11-4: West Ham vs Wolves

18-4: Leeds vs Wolves & Forest vs Burnley

25-4: Wolves vs Tottenham

2-5: Leeds vs Burnley

9-5: Tottenham vs Leeds

24-5: Burnley vs Wolves và West Ham vs Leeds

Đáng chú ý, Leeds sẽ gặp 4/6 đội cuối bảng trong 6 vòng đấu cuối, bao gồm chuyến làm khách trước West Ham ở ngày hạ màn. Đây có thể là lợi thế lớn cho thầy trò HLV Daniel Farke khi họ có thể tự quyết.

Dự đoán từ siêu máy tính và ngưỡng điểm an toàn

Siêu máy tính Opta vẫn đưa ra những dự đoán khá bi quan cho hai đội cuối bảng: Wolves (99,92%) và Burnley (99,36%) gần như chắc chắn xuống hạng. Tuy nhiên, với phong độ gần đây, Wolves đang tự viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình.

Cơ hội của các đội còn lại được tính toán như sau:

West Ham: 49,53%

Nottingham Forest: 26,88%

Tottenham: 16,10%

Leeds United: 8,09%

Về điểm số, các chuyên gia dự đoán 38 điểm có thể là mốc an toàn mùa này. Mùa trước, 26 điểm cũng đủ trụ hạng, nhưng mùa này cuộc chiến khốc liệt hơn nhiều. Cột mốc 40 điểm đang được nhắc đến như một ranh giới thực tế. Trong lịch sử Premier League 20 đội, chỉ có ba trường hợp đạt 40 điểm hoặc hơn vẫn phải xuống hạng, và West Ham (2002/03) là đội có số điểm cao nhất (42) khi rớt hạng.

Tình hình các đội: Cơ hội và thách thức

Leeds United (hạng 15, 3 điểm trên nhóm cầm đèn đỏ): Phong độ phập phù, chỉ thắng 1/7 trận gần nhất và đặc biệt yếu kém trên sân khách (chỉ thắng 1 trận). Họ cần tận dụng tối đa lợi thế sân nhà Elland Road.

Tottenham Hotspur (16, hơn 1 điểm): Cuộc khủng hoảng toàn diện từ phong độ, niềm tin đến chấn thương. Họ cần một cú hích tinh thần khổng lồ để chấm dứt chuỗi trận đáng quên và giữ lại tấm vé ở lại giải đấu cao nhất nước Anh lần đầu tiên kể từ 1977.

Nottingham Forest (17, bằng điểm với West Ham): Tân HLV Vitor Pereira vẫn chưa có chiến thắng nào tại Premier League. Lịch thi đấu dày đặc kèm các trận cúp châu Âu đang bào mòn thể lực của đội bóng.

West Ham United (18, hiệu số kém hơn Forest): "Búa tạ" đã hồi sinh mạnh mẽ từ đầu năm với những chiến thắng quan trọng trực tiếp trước các đối thủ. Họ chỉ thua 2/8 trận gần nhất và đang tràn đầy hy vọng.

Burnley (19, kém 9 điểm an toàn): Gần như hết hy vọng với chuỗi thành tích tệ hại (chỉ thắng 1/20 trận gần nhất). Mục tiêu khả dĩ nhất có lẽ là kết thúc mùa giải với một chút danh dự.

Wolves (20, kém 12 điểm): Dù khó khăn chồng chất, hai chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ mạnh đã thắp sáng hy vọng mong manh. Nếu duy trì được phong độ và tận dụng tốt lịch thi đấu cuối mùa, "phép màu Molineux" vẫn có thể xảy ra.

HỒ VIỆT