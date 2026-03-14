Những điểm nhấn vòng 30 Ngoại hạng Anh

Ngoại hạng Anh 2025-26 bước vào giai đoạn nước rút với vòng đấu cuối tuần này, nơi các CLB mạnh như Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United và Aston Villa sẽ đóng vai trò chính. Dù có những trận đấu giữa đội nhỏ, các ông lớn hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc quyết định, từ việc Saka chuyển vị trí đến Haaland “thức tỉnh” hay Liverpool khai thác Tottenham yếu thế. Dưới đây là những điểm nhấn

1. Arsenal cân nhắc Saka đá số 10 để nhường chỗ cho Madueke

Mikel Arteta bất ngờ thay Bukayo Saka sớm trong trận hòa 1-1 với Bayer Leverkusen tại Champions League giữa tuần. Saka chơi khá im lìm trước hàng thủ tổ chức tốt của đối thủ, trong khi Noni Madueke vào sân ngay lập tức tạo dấu ấn, dù bị cáo buộc ngã vờ kiếm phạt đền. Arteta thừa nhận: “Chúng tôi cần thứ gì đó khác biệt, Noni đang đóng góp và tạo ra mối đe dọa thực sự.” Trận thứ Bảy với Everton tại Emirates sẽ là dịp Saka chứng minh giá trị, nhưng Madueke đang ép sát. Một giải pháp thú vị là đẩy Saka vào vị trí số 10, nghỉ Eberechi Eze sau màn trình diễn kém ở Đức. Arsenal đang bất bại 15 trận gần nhất, và chiến thắng trước Everton sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với Man City lên 10 điểm. Đây là trận then chốt để Arteta duy trì đà vô địch.

2. Chelsea và bài toán thủ môn trước Newcastle

HLV Liam Rosenior từng tuyên bố Jörgensen là số 1 mới của Chelsea nhờ khả năng phân phối bóng, đẩy Robert Sanchez xuống ghế dự bị. Nhưng quyết định mạo hiểm này phản tác dụng trong trận thua PSG: Jörgensen mắc sai lầm dẫn đến bàn thua, bị Enzo Fernandez chỉ trích. Sanchez không phải thủ môn hàng đầu nhưng ổn định hơn, trong khi Jörgensen vẫn chưa thuyết phục kể từ khi gia nhập hè 2024. Trận thứ Bảy gặp Newcastle sẽ là bài kiểm tra lớn cho Rosenior: giữ Jörgensen hay quay lại Sanchez? Chelsea đang thắng 4 trận liên tiếp tại Premier League trước đó, và một sai lầm thủ môn có thể khiến họ mất điểm trong cuộc đua top 4 với Man United và Liverpool. Đây là trận quan trọng để The Blues khẳng định vị thế ông lớn.

3. Haaland cần bùng nổ trước West Ham tại sân đấu ưa thích

Erling Haaland từng “phá lưới” West Ham ngay trận ra mắt Premier League 2022-23, ghi bàn ở các lần gặp sau bao gồ hat-trick mùa trước. London Stadium luôn là nơi may mắn với anh. Nhưng hiện tại, Haaland đang sa sút: chỉ 4 bàn trong 17 trận gần đây sau khi chấn thương và bị cô lập. Trận thứ Bảy đêm với West Ham là cơ hội “thức tỉnh”, khi Man City cần thắng để giữ áp lực lên Arsenal. Pep Guardiola hy vọng Antoine Semenyo chia sẻ gánh nặng, nhưng Haaland phải bùng nổ nếu City muốn đuổi kịp ngôi đầu. West Ham vừa thắng Fulham, nhưng lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về City (bất bại 20 trận gần nhất).

4. Man United tự tin trước Aston Villa trong trận “top 4”

Man United (thứ 3) tiếp Aston Villa (thứ 4) vào Chủ Nhật – trận đấu chỉ cách biệt hiệu số 6 bàn. HLV Michael Carrick có 11 ngày chuẩn bị sau thất bại đầu tiên trước Newcastle, đủ thời gian vạch kế hoạch chống lại bậc thầy Unai Emery. Villa chỉ thắng 1/6 trận gần nhất, trong khi Man United thắng 5 trận sân nhà gần đây. Đây là cơ hội vàng để Carrick củng cố vị trí top 4, nơi Man United và Villa đang cạnh tranh khốc liệt với Chelsea (48 điểm) và Liverpool (48 điểm). Trận này hứa hẹn kịch tính, quyết định suất Champions League mùa sau.

5. Liverpool khai thác Tottenham yếu thế nhất giải

Liverpool tiếp Tottenham vào chiều Chủ Nhật – trận dễ dàng nhất cho HLV Arne Slot khi đối thủ là đội tệ nhất Premier League 2026 (thua 5 trận liên tiếp, không thắng 11 trận). Tottenham sa sút toàn diện, vừa thua kinh hoàng 2-5 trước Atlético Madrid. Liverpool có thể tận dụng để tạo đà cho giai đoạn cuối. HLV Slot từng khen ngợi Rio Ngumoha (17 tuổi), và đây là dịp thử nghiệm trên cánh khi Spurs yếu. Liverpool bất bại 31 trận sân nhà gặp Spurs (thắng 21), và chiến thắng sẽ giúp họ bám sát top 4. Đây là dấu hiệu Liverpool đang trở lại mạnh mẽ.

6. Brentford và Igor Thiago nhắm mốc 20 bàn

Dù không phải ông lớn truyền thống, Brentford (thứ 7) đang tạo bất ngờ với Igor Thiago người ghi 18 bàn mùa này. Trận đấu muộn nhất vòng gặp Wolves (đội cuối bảng), Thiago dễ dàng chạm mốc 20 bàn như Ivan Toney và Bryan Mbeumo trước đây. Brentford thắng 7 trận, đứng thứ 7 dù mất nhiều ngôi sao hè trước. Keith Andrews xứng đáng được khen, nhưng Thiago là chìa khóa. Trận này là dịp để “ông lớn mới” khẳng định.

7. Bài học từ Leeds cho Crystal Palace

Thất bại 1-4 trước Leeds tại Elland Road vào tháng 12 là một cú sốc lớn với Crystal Palace, khi họ bị "bắt nạt" và thủng lưới cả 4 bàn từ các tình huống cố định. Lịch thi đấu dày đặc sau Conference League là một lý do, và nó đã khởi đầu cho chuỗi 12 trận không thắng của Palace. Khi Leeds đến làm khách tại Selhurst Park cuối tuần này, HLV Oliver Glasner chắc chắn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho các học trò để đối phó với sức mạnh thể chất và các pha bóng cố định từ đối thủ.

HỒ VIỆT