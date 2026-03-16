Bruno Fernandes chạm mốc 100 kiến tạo, Man United thắng trận cầu 6 điểm

Trong một ngày mà người đội trưởng một lần nữa chứng tỏ đẳng cấp siêu hạng, Manchester United đã đánh bại Aston Villa 3-1 tại Old Trafford để củng cố vững chắc vị trí thứ ba và tạo khoảng cách an toàn trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Bruno Fernandes không chỉ trực tiếp kiến tạo hai bàn thắng, mà còn chạm mốc 100 đường chuyền thành bàn trên mọi đấu trường cho Quỷ đỏ, đồng thời phá vỡ kỷ lục tồn tại 26 năm của huyền thoại David Beckham.

Ngay từ những phút đầu tiên, Bruno Fernandes đã cho thấy vai trò không thể thay thế trong đội hình của HLV tạm quyền Michael Carrick. Đội trưởng người Bồ Đào Nha liên tục khuấy đảo hàng thủ Aston Villa bằng những đường chuyền sắc lẹm và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời.

Phút 53, từ quả phạt góc bên cánh phải, Fernandes treo bóng chuẩn xác đến đầu gần để Casemiro bật cao đánh đầu tung lưới Emiliano Martinez. Đó là pha kiến tạo thứ 15 của anh tại Premier League mùa này, chính thức vượt qua kỷ lục 15 đường chuyền thành bàn trong một mùa giải của David Beckham lập nên ở mùa 1999-2000 – một cột mốc đã tồn tại suốt 26 năm.

Nhưng Fernandes chưa dừng lại ở đó. Sau khi Ross Barkley bất ngờ gỡ hòa 1-1 cho Villa ở phút 64, người đội trưởng lại tỏa sáng đúng lúc đội bóng cần anh nhất. Phút 73, Fernandes thực hiện đường chọc khe tinh tế loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đội khách, tạo điều kiện cho Matheus Cunha băng xuống đánh bại Martinez bằng cú dứt điểm chìm hiểm hóc. Đó là pha kiến tạo thứ 16 của anh tại Premier League mùa này, nâng tổng số đường chuyền thành bàn trên mọi đấu trường cho Man United lên con số 100 – một thành tích phi thường với một tiền vệ.

"Bruno đã làm điều đó trong một khoảng thời gian dài", HLV Michael Carrick ca ngợi học trò sau trận. "Trong những khoảnh khắc lớn và tạo ra sự khác biệt, dù ghi bàn hay kiến tạo, cậu ấy luôn hiện diện. Tôi nghĩ hôm nay cậu ấy thực sự xuất sắc."

Với 16 đường kiến tạo, Fernandes hiện chỉ còn kém 4 để san bằng kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa giải Premier League do Thierry Henry (2002-03) và Kevin De Bruyne (2019-20) nắm giữ – một mục tiêu hoàn toàn trong tầm với khi mùa giải còn 8 vòng đấu.

Chiến thắng này giúp Manchester United nới rộng khoảng cách với Aston Villa lên 3 điểm, đồng thời gia tăng áp lực lên các đối thủ trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Với 8 vòng đấu còn lại, Quỷ đỏ đang có trong tay lợi thế lớn và quan trọng hơn cả, họ đang sở hữu một Bruno Fernandes ở đỉnh cao phong độ.

Tương lai của ngôi sao số một

Mùa hè năm ngoái, Fernandes đã từ chối lời đề nghị khổng lồ từ Al-Hilal để ở lại Manchester. Hợp đồng của anh có điều khoản giải phóng trị giá 57 triệu bảng, và tương lai của đội trưởng người Bồ Đào Nha vẫn là dấu hỏi lớn. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Bồ Đào Nha hồi tháng 12, anh thừa nhận "tương lai vẫn còn bỏ ngỏ".

Carrick hiểu rõ tầm quan trọng của việc giữ chân ngôi sao số một: "Về mặt CLB và hướng phát triển, thật khó để tôi can dự. Bruno không phải là người chúng tôi muốn mất. Cậu ấy quan trọng với chúng tôi, chơi ở những vị trí mà chúng tôi cần tìm ra cậu ấy và cung cấp bóng nhiều nhất có thể. Cậu ấy đã có những khoảnh khắc thực sự quan trọng gần đây."

Những con số thống kê càng khẳng định giá trị của Bruno Fernandes: các bàn thắng và kiến tạo của anh đã mang về 25 điểm cho United mùa này. Chỉ có Robin van Persie (38 điểm mùa 2012-13) và Eric Cantona (26 điểm mùa 1993-94) là làm tốt hơn trong lịch sử CLB. Dù là Beckham, Van Persie hay Cantona, Fernandes đã đạt đến đẳng cấp của những huyền thoại United.

Trong một ngày Old Trafford chứng kiến những kỷ lục bị phá vỡ và những màn trình diễn đẳng cấp, Bruno Fernandes một lần nữa khẳng định anh là trung tâm của mọi điều tốt đẹp đến từ Manchester United. Mùa hè tới, Man United sẽ đối mặt với cuộc tái thiết lớn ở hàng tiền vệ khi Casemiro ra đi. Nhưng nếu còn Bruno Fernandes, họ vẫn còn hy vọng. Giữ chân ngôi sao 31 tuổi, cùng với việc đưa ra quyết định đúng đắn về chiếc ghế HLV, sẽ là những nhiệm vụ then chốt cho ban lãnh đạo gồm CEO Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

HỒ VIỆT