Man United đánh bại Aston Villa để củng cố ngôi thứ 3

Benjamin Sesko và Matheus Cunha ăn mừng chiến thắng

Độc chiếm ngôi thứ 3 Premier League, Manchester United đã tạo khoảng cách 3 điểm với đội xếp sau là Aston Villa 3 điểm trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Tuần này, đồng sở hữu của Manchester United, Jim Ratcliffe, đã ca ngợi công việc "xuất sắc" của Carrick, nhưng không cam kết gắn bó lâu dài với cựu ngôi sao Old Trafford.

Tuy nhiên, Carrick đang chứng minh xứng đáng được giữ lại vị trí HLV chính thức khi giúp Quỷ đỏ ổn định sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Chiến thắng mới nhất của Manchester United đến sau 11 ngày nghỉ kể từ khi Carrick nhận thất bại đầu tiên tại Newcastle, và cựu tiền vệ tuyển Anh đã ăn mừng cuồng nhiệt trên đường biên sau khi Sesko ấn định chiến thắng.

Aston Villa đang sa sút phong độ khi thua 3 trận liên tiếp và chỉ thắng 1 trong 7 trận ở giải Ngoại hạng Anh, khiến họ chỉ hơn Chelsea ở vị trí thứ 5 đúng 3 điểm khi giải chỉ còn 8 vòng đấu cuối cùng.

Sau hiệp 1 tẻ nhạt, Manchester United cuối cùng đã phá vỡ hàng phòng ngự Aston Villa ở phút 53 khi Casemiro đón quả phạt góc của Bruno Fernandes ở cột gần, anh bật cao đánh đầu tung lưới từ góc hẹp. Nhưng chỉ hơn 10 phút sau đó, một quả tạt sệt ngang mép khu cấm địa, bóng chạm chân Casemiro trôi sang mé trái để Ross Barkley dứt điểm vào góc xa khiến thủ thành Senne Lammens bó tay. VAR đã kiểm tra khá lâu xem cú sút của Barkley có chạm người đồng đội Amadou Onana hay không, nhưng cuối cùng bàn thắng vẫn được công nhận.

Tuy nhiên, Manchester United đã dâng cao tấn công quyết liệt trước khi Matheus Cunha ghi bàn phút 71 từ đường chuyền tuyệt vời của Bruno Fernandes. Đó là pha kiến ​​tạo thứ 16 của Fernandes ở Premier League mùa này, giúp đội trưởng của Quỷ đỏ vượt qua kỷ lục trước đó của David Beckham với 15 pha kiến ​​tạo vào mùa giải 1999-2000. Bruno đã có 100 pha kiến ​​tạo cho Manchester United trên mọi đấu trường kể từ khi gia nhập từ Sporting Lisbon vào năm 2020.

Benjamin Sesko vào sân phút 75 (thay Mbeumo) và chỉ 6 phút sau anh đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 trong pha hỗn loạn trước khung thành.

Benjamin Sesko ấn định chiến thắng 3-1

Sau trận đấu, HLV Michael Carrick phát biểu: “Hai đội bóng đều mạnh nhưng không phải lúc nào trận đấu cũng sẽ diễn ra kịch tính, nghẹt thở. Chúng tôi đã có một hiệp 2 tốt và muốn nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi biết mình có khả năng làm được và các chàng trai đã chơi tuyệt vời để kết thúc trận đấu".

Ông đánh giá sự phối hợp giữa Fernandes và Casemiro: "Họ có sự hiểu biết rất tốt với nhau. Có những điều bạn có thể huấn luyện, có những điều thì không". Và ca tụng Fernandes: "Chúng tôi rất vui mừng khi có Bruno. Cậu ấy đã chứng minh qua thời gian tầm ảnh hưởng của mình trong những khoảnh khắc quan trọng. Cậu ấy luôn có mặt, luôn nỗ lực trong tập luyện và thi đấu. Bạn luôn có thể tin tưởng vào cậu ấy. Đó là một phẩm chất rất tốt. Cậu ấy đã trải qua những thăng trầm ở đây nhưng điều đó chưa bao giờ đánh gục cậu ấy. Hôm nay, cậu ấy đã có mặt để tạo nên sự khác biệt".

Về cuộc đua giành vị trí thứ ba, Carrick nói: "Chúng tôi có thể tận hưởng chiến thắng. Đó là một cảm giác tuyệt vời và là điều chúng tôi muốn tiếp tục duy trì. Chúng tôi đang giữ bình tĩnh và hiểu rõ vị trí của mình cũng như những gì cần thiết để giành chiến thắng trong những trận đấu như hôm nay. Hiện tại chúng tôi đang ở một vị trí tốt nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm".

+ Trong các trận đấu cùng giờ, Nottingham Forest tạm thoát khỏi khu đèn đỏ sau trận hòa 0-0 với Fulham trên sân City Ground. Forest vẫn chưa thắng dưới tay HLV Vitor Pereira, bị HLV thứ 4 của họ mùa này. Họ hiện đứng thứ 17, xếp trên West Ham nhờ hiệu số bàn thắng bại.

+ Trong khi đó, Leeds United, với chỉ 10 người, đã cầm hòa Crystal Palace dù Dominic Calvert-Lewin đá hỏng quả phạt đền và Gabriel Gudmundsson nhận thẻ đỏ một cách kỳ lạ: Trọng tài đã 2 lần rút thẻ vàng mà không đuổi anh khỏi sân. Mãi sau, nghe sự nhắc nhở qua tai nghe, ông mới quay lại rút thẻ đỏ cho Gudmundsson.

HOÀNG HÀ