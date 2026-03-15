Arne Slot phải đoạt danh hiệu để cứu vãn mùa giải của Liverpool

HLV Arne Slot cho biết "tiêu chuẩn ở Liverpool luôn rất cao" khi ông đặt mục tiêu giành vinh quang tại Cúp FA và Champions League để cứu vãn mùa giải của câu lạc bộ sau một chiến dịch bảo vệ chức vô địch Premier League thảm hại.

HLV Arne Slot (Liverpool) và Igor Tudor (Tottenham)

Tottenham đang đứng trước nguy cơ xuống hạng sẽ hành quân đến Anfield vào Chủ nhật, gần một năm sau lần ghé thăm trước đó, khi Liverpool đã chính thức giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Mặc dù đã chi gần 450 triệu bảng (600 triệu đô la) để tăng cường đội hình trên thị trường chuyển nhượng, Liverpool vẫn đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Arsenal 19 điểm. Đội bóng của Slot cũng đã thua Galatasaray 0-1 ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League hôm giữa tuần và sẽ phải đối mặt với chuyến làm khách khó khăn đến Manchester City ở tứ kết Cúp FA.

Nhưng HLV người Hà Lan cho biết không nên giảm bớt những yêu cầu đặt ra đối với gã khổng lồ nước Anh. Slot nói: "Có sự khác biệt lớn giữa vị trí hiện tại của chúng tôi và vị trí trước đây, điều đó là rõ ràng và hiển nhiên". Slot đề cập đến sự tương phản giữa việc đối đầu với Tottenham hiện tại và 11 tháng trước. "Tiêu chuẩn ở Liverpool luôn cao, từ trước đến nay vẫn luôn cao và sẽ luôn cao. Chúng tôi là một CLB hàng đầu. Tiêu chuẩn nên được đặt cao bởi những người xung quanh chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng sẽ đặt ra tiêu chuẩn cao không kém.

"Mùa giải này, tất nhiên, chúng tôi không thể vô địch Premier League một lần nữa, nhưng chúng tôi vẫn còn tham gia hai giải đấu cúp - Champions League và Cúp FA - nơi chúng tôi đang cạnh tranh".

Slot có thể sẽ có Alisson Becker trở lại khung thành vào Chủ nhật sau khi thủ môn số một của Brazil vắng mặt trong chuyến đi đến Istanbul do chấn thương cơ nhẹ. Tuy nhiên, HLV Liverpool xác nhận bản hợp đồng kỷ lục của CLB, Alexander Isak vẫn chưa thể trở lại thi đấu sau khi bị gãy xương mác vào tháng 12.

Liverpool đang bằng điểm với Chelsea ở vị trí thứ 5 và kém Manchester United và Aston Villa ba điểm, hai đội sẽ gặp nhau tại Old Trafford vào Chủ nhật. Nhu cầu của Tottenham thậm chí còn cấp bách hơn khi họ chỉ cách khu vực xuống hạng 1 điểm. Tottenham đã lập một kỷ lục không mong muốn của CLB khi thua 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. HLV tạm quyền Igor Tudor đang chịu áp lực lớn dự kiến ​​sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong chuyến làm khách đến Anfield.

Tudor kêu gọi: "Khóc hay chiến đấu"

Igor Tudor cho biết đội bóng đang gặp khó khăn của ông phải đứng lên và "chiến đấu" nếu muốn tránh khỏi nỗi xấu hổ khi xuống hạng khỏi Premier League. Tudor đã thua cả 4 trận đấu kể từ khi nắm quyền vào tháng trước và Tottenham có nguy cơ xuống hạng khỏi giải đấu hàng đầu nước Anh lần đầu tiên kể từ năm 1977.

Tottenham đã bị Atletico Madrid đánh bại 5-2 tại Champions League giữa tuần sau một loạt những sai lầm. Thủ môn Antonin Kinsky đã bị thay ra sớm trong trận ra mắt Champions League của mình sau khi biếu không cho Atletico 2 bàn thắng, xen kẽ với một pha trượt chân của Micky van de Ven tạo cơ hội cho Antoine Griezmann ghi bàn thắng thứ 2 cho đội bóng Tây Ban Nha.

Tudor nói trong cuộc họp báo trước trận đấu với Liverpool hôm thứ Sáu: “Bạn có thể khóc, hoặc bạn có thể chiến đấu. Bạn có thể là nạn nhân, hoặc bạn có thể nói ‘Tôi có thể thay đổi điều gì đó’ và đây là thông điệp tôi muốn bắt đầu và điều tôi truyền đạt với các cầu thủ”.

Thêm vào những khó khăn của Tottenham, một pha va chạm đầu kinh hoàng giữa đội trưởng Cristian Romero và Joao Palhinha trong những giây cuối cùng ở Madrid đã khiến cả hai không thể tham dự trận đấu tại Anfield do quy định về chấn động não.

Van de Ven cũng vắng mặt do án treo giò sau khi bị đuổi khỏi sân trong trận thua Crystal Palace 1-3 tuần trước. Yves Bissouma đã gia nhập danh sách dài các cầu thủ vắng mặt do chấn thương của câu lạc bộ, cùng với một số cầu thủ khác bao gồm James Maddison, Dejan Kulusevski và Mohammed Kudus.

Tudor nói: “Chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề trong việc lập đội hình xuất phát. Đây là thực trạng ở câu lạc bộ này. Chúng tôi bắt đầu xây dựng một điều gì đó, rồi chuyện không hay xảy ra, như một tấm thẻ đỏ trong trận đấu cuối cùng hoặc 3 hay 4 chấn thương. Điều này rất hiếm. Tôi chưa bao giờ gặp tình huống này trong sự nghiệp của mình, khi mà có đến hai cầu thủ vắng mặt trong mỗi trận đấu. Điều này rất bất thường, nhưng bạn phải chấp nhận điều đó và cố gắng thay đổi những gì chúng ta có thể thay đổi."

Cựu HLV Juventus đã bị chỉ trích vì quyết định đưa Kinsky vào "hang sư tử" tại sân Metropolitano và sau đó không dành sự chú ý cho cầu thủ 23 tuổi này khi anh rời sân. Cựu thủ môn Manchester United, Peter Schmeichel nói rằng Tudor đã "giết chết" sự nghiệp của thủ môn trẻ người Séc dưới 21 tuổi này. Tudor bảo vệ quyết định cho Kinsky cơ hội tỏa sáng, nhưng xác nhận rằng thủ môn số 1 Guglielmo Vicario sẽ bắt chính trong trận đấu với Liverpool.

HOÀNG HÀ