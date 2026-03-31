Tottenham tiến gần đến việc bổ nhiệm HLV De Zerbi

HLV Roberto De Zerbi chuẩn bị đảm nhận nhiệm vụ lớn lao là giúp Tottenham trụ lại Premier League, sau khi các cuộc đàm phán giữa 2 bên được cho đã đạt đến giai đoạn cuối.

Tottenham sẵn sàng biến Roberto De Zerbi trở thành HLV được nhận lương cao thứ nhì Premier League.

Tottenham đã quay trở lại với De Zerbi sau sự ra đi của Igor Tudor vào Chủ nhật và, mặc dù được biết cựu HLV của Brighton ban đầu muốn chờ đến mùa hè để đánh giá các lựa chọn của mình, nhưng dường như ông sắp thay đổi quyết định và sẵn sàng trở lại với công việc ngay lập tức. Các báo cáo ở Italy cho biết, De Zerbi hiện đã sẵn sàng cân nhắc lời đề nghị hợp đồng 5 năm - điều này sẽ biến nhà cầm quân 46 tuổi trở thành HLV trưởng thứ 4 của CLB Bắc London trong 10 tháng qua.

Ngoài ra, để thuyết phục De Zerbi, Tottenham được cho đã đề nghị mức lương hấp dẫn - 12 triệu bảng/năm. Nếu thương vụ được thông qua, nhà cầm quân 46 tuổi sẽ nhận thù lao cao thứ nhì ở Premier League, chỉ sau Pep Guardiola (20 triệu bảng/năm). Điều khoản giải phóng hợp đồng trong trường hợp Tottenham xuống hạng cũng được các bên thảo luận.

De Zerbi đã được liên hệ với vị trí HLV trưởng của Spurs trong nhiều năm, đầu tiên là vào năm 2023, và gần đây nhất là trong tháng trước sau khi Thomas Frank rời đi vào ngày 11-2, cũng trùng với thời điểm nhà cầm quân người Italy rời Marseille. Do De Zerbi từ chối, Tottenham đã bổ nhiệm Tudor làm HLV tạm quyền, nhưng 44 ngày cầm quyền hỗn loạn của ông đã dẫn đến 5 trận thua trong 7 trận đấu, cùng với hàng loạt những lựa chọn chiến thuật đáng ngờ và chỉ làm tăng thêm nguy cơ xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1977.

Hiện đội bóng thành London đang đứng thứ 17, chỉ hơn khu vực xuống hạng 1 điểm, trong bối cảnh mùa bóng chỉ còn 7 vòng nữa là hạ màn. Điều này buộc Spurs phải thực hiện một canh bạc cuối cùng và, với việc cựu HLV được người hâm mộ yêu thích Mauricio Pochettino đã ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Mỹ tại World Cup mùa hè này, De Zerbi đã được hưởng lợi từ việc trở thành ứng cử viên tốt nhất và khả thi nhất hiện có trên thị trường.

Hiện tại, HLV đội trẻ Bruno Saltor được giao nhiệm vụ dẫn dắt các cầu thủ không làm nhiệm vụ quốc tế sau khi Spurs chia tay Tudor vào Chủ nhật. Tuy nhiên, Tottenham có khả năng ​​sẽ bổ nhiệm một HLV trưởng mới vào giữa tuần này, để có 10 ngày chuẩn bị cho chuyến làm khách đến Sunderland vào ngày 12-4.

LINH SƠN