Maguire lần đầu lý giải thất bại của Amorim ở Man.United

Trung vệ kỳ cựu Harry Maguire vừa có những chia sẻ về cựu HLV của Man.United, Ruben Amorim. Nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đến trong nhiều kỳ vọng nhưng đã bị sa thải vào tháng 1 sau chỉ 14 tháng dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.

Harry Maguire cho rằng Ruben Amorim có những ý tưởng tuyệt vời chỉ là chúng không hiệu quả ở Man.United.

Sky Sports News đưa tin rằng “cảm xúc và hành vi không nhất quán” của Amorim là yếu tố chính trong quyết định này, cùng việc từ chối thích nghi và phát triển hệ thống 3-4-3 ưa thích của ông đã dẫn đến sự mất lòng tin. Maguire đã được ra sân nhiều hơn kể từ khi Michael Carrick trở lại CLB với tư cách HLV tạm quyền, nhưng anh cũng đã có những màn trình diễn đáng chú ý dưới thời Amorim. Khi được hỏi về HLV cũ của mình, Maguire thừa nhận rằng phong cách huấn luyện của Amorim là một vấn đề, nhưng anh không nghi ngờ gì về việc ông sẽ đạt được những thành tựu với tư cách là HLV ở một CLB khác.

“Tôi thực sự không có nhiều điều xấu để nói về Ruben”, Maguire nói. “Tôi thực sự thích Ruben, tôi nghĩ ông ấy có những ý tưởng tuyệt vời. Chỉ là những ý tưởng đó không hiệu quả ở Man.United. Tôi tin rằng ông ấy sẽ có một sự nghiệp tuyệt vời và ở CLB tiếp theo, ông ấy có thể sẽ giành được rất nhiều chiến thắng. Mọi thứ chỉ không ăn khớp hoặc không hiệu quả và tôi nghĩ chúng tôi với tư cách là cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm rất nhiều về điều đó. Nhưng tôi nghĩ ông ấy đã dẫn dắt CLB theo một hướng tốt, đã xây dựng được một đội hình tốt và vững chắc và ông ấy xứng đáng được ghi nhận”.

Maguire sắp gia hạn với Man.United và được triệu tập trở lại đội tuyển Anh sau 18 tháng.

Tuần trước, Sky Sports News đưa tin rằng cùng với tiền vệ Kobbie Mainoo, Man.United đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng với Maguire về các điều khoản gia hạn hợp đồng. Hợp đồng hiện tại của trung vệ 33 tuổi tại Old Trafford sẽ hết hạn vào mùa hè này, tuy nhiên, được biết rằng 2 bên đang thảo luận về việc gia hạn thêm một năm, kèm điều khoản tùy chọn gia hạn thêm một năm nữa. Sau khi gia nhập Man.United năm 2019 với giá 80 triệu bảng, việc Maguire gia hạn sẽ giúp anh có ít nhất 9 năm gắn bó với CLB.

Maguire - một trụ cột trong đội hình Man.United được Carrick hồi sinh, và đã được triệu tập trở lại đội tuyển Anh lần đầu tiên sau 18 tháng - xác nhận. “Tôi nghĩ đã có những cuộc đàm phán”, Maguire nói. “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận tốt nhất cho cả CLB và bản thân tôi. Tôi yêu câu lạc bộ này, nhưng không muốn ở lại chỉ vì lý do tình cảm. Tôi muốn ở lại vì tôi muốn được ở đó và CLB muốn tôi tiếp tục dẫn dắt CLB tiến lên, và họ cảm thấy tôi có một vai trò quan trọng trong việc đó. Cuối cùng, thỏa thuận đó là gì thì tôi chắc chắn các bạn sẽ biết trong vài tuần tới”.

VIỆT TÙNG