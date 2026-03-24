Slot sắp bị sa thải, Liverpool đã liên hệ với người thay thế

Theo các báo cáo, sau khi Liverpool gần như đã trở thành “cựu vương” sớm trước 7 vòng đấu, tập đoàn sở hữu CLB là Fenway Sports Group (FSG) được cho là đã sẵn sàng chia tay Arne Slot - người đã giúp CLB thắng chức vô địch Anh thứ 20 kỷ lục gần 1 năm trước.

Liverpool được cho là đã sẵn sàng chia tay Arne Slot sau khi mất chức vô địch Anh.

Hành trình bảo vệ danh hiệu của Liverpool chính thức sụp đổ vào thứ Bảy vừa qua với trận thua 1-2 trước Brighton. Chỉ giành được 1 điểm từ 3 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng, Liverpool gần như chính thức trở thành cựu vô địch vì đã kém đội đầu bảng Arsenal tới 21 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 trận đấu nữa. The Reds đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, vị trí được cho sẽ có suất dự Champions League mùa giải tới, nhưng với phong độ hiện tại thì ngay cả mục tiêu đó cũng khó bảo vệ.

Liverpool trở thành đội đầu tiên kể từ Chelsea mùa giải 2017-2018 để thua tới 10 trận trong một chiến dịch bảo vệ chức vô địch. Đây rõ ràng là nỗi thất vọng lớn với ban lãnh đạo sân Anfield, những người đã chi 450 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái để nâng cao chất lượng đội hình. Các tân binh hoặc bị chấn thương hoặc không hòa nhập tốt, trong khi Slot cũng đang phải chịu đựng sự sa sút phong độ của những ngôi sao như Mohamed Salah và Alexis Mac Allister.

Liverpool đã liên hệ với HLV Xabi Alonso và rất muốn bổ nhiệm cựu tiền vệ của mình.

Theo nguồn tin từ Defensa Central (Tây Ban Nha), Liverpool đã liên hệ với HLV Xabi Alonso và rất muốn bổ nhiệm cựu tiền vệ của mình trong thời gian tới. Về phần mình, Alonso sẵn sàng trở lại nghiệp huấn luyện và không có ý định nghỉ ngơi sau khi rời Real Madrid vào đầu năm nay. “The Reds đã liên hệ ban đầu”, báo cáo tiếp tục. “Họ muốn xác định ý định của Xabi về tương lai. Ông ấy muốn trở lại càng sớm càng tốt”.

Alonso từng được xem là ứng cử viên số 1 cho vị trí HLV trưởng của The Reds sau khi Jurgen Klopp tuyên bố ra đi, nhưng đã nhận công việc huấn luyện Real Madrid mùa hè năm ngoái. Liverpool vì thế đã chuyển hướng sang Slot. Giờ đây, việc nhà cầm quân 44 ​​tuổi tái ngộ tại Anfield - nơi ông nâng cao chức vô địch Champions League năm 2005 - dường như là điều không thể tránh khỏi. Alonso sẽ có cơ hội làm việc với những ngôi sao cũ ở Leverkusen như Florian Wirtz và Jeremie Frimpong - những tân binh đắt giá đã chuyển đến Liverpool trong mùa hè vừa qua.

