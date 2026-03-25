Đi tìm phiên bản thật của Liverpool

Không có hình ảnh nào minh họa rõ hơn bản chất "hai mặt" của Liverpool trong bốn ngày qua. Hủy diệt Galatasaray ở Champions League giữa tuần, nhưng ngay khi trở lại Premier League, thầy trò Arne Slot lại gục ngã trước Brighton với tỷ số 1-2. Sự bất nhất đến mức khó hiểu đã khiến Liverpool đánh mất ngôi vương ngay trong mùa giải bảo vệ chức vô địch, và bước lùi mới nhất này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Con số biết nói: 10 thất bại và 42 bàn thua

Khi đồng hồ điểm phút cuối tại sân Amex, Liverpool có hai tiền vệ phải chơi ở hàng phòng ngự, và mối đe dọa lớn nhất đến từ cầu thủ 17 tuổi Rio Ngumoha. Đó là hình ảnh thu nhỏ của một mùa giải bị định nghĩa bởi sự hỗn loạn, thiếu vắng sự kiểm soát – thứ từng giúp họ lên ngôi mùa trước.

Liverpool đã thua 10 trận tại Premier League mùa này – nhiều nhất kể từ mùa 2015-16, khi Jürgen Klopp thay thế Brendan Rodgers giữa chừng. Họ đã thủng lưới 42 bàn, cao hơn cả hai mùa trước cộng lại. Sau khi viết nên lịch sử với những kỷ lục tích cực, HLV Arne Slot giờ đây đang phá những cột mốc không ai mong muốn.

"Tôi có thể ngồi đây và kể cho bạn tất cả lý do tại sao chúng tôi thua mùa này", Slot phát biểu sau trận. "Những bàn thua phút cuối, những chấn thương. Nhưng công việc của tôi không phải là tìm lý do. Công việc của tôi là tìm ra câu trả lời."

Chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Brighton của Liverpool không hề lý tưởng. Salah và thủ môn Becker đều chấn thương. Đội bóng của Slot chỉ có khoảng 60 giờ để hồi phục sau trận đấu tại Champions League, trong khi Brighton được nghỉ trọn vẹn một tuần. Sự chênh lệch thể lực hiện rõ, dù đó không thể là lời bào chữa cho màn trình diễn thiếu sức sống.

Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi chân sút số một Ekitike phải rời sân ngay phút thứ 8 sau va chạm với James Milner. Và chỉ 6 phút sau, sự thiếu tập trung giữa thủ môn Mamardashvili và trung vệ Konate đã dẫn đến một quả ném biên vô duyên, mở đường cho Danny Welbeck ghi bàn mở tỷ số.

Milos Kerkez tận dụng sai lầm của Lewis Dunk để gỡ hòa sau nửa giờ thi đấu, nhưng khi Welbeck ghi bàn thứ hai trong hiệp hai, khó có thể tranh cãi rằng Brighton không xứng đáng. Nếu không có những pha cứu thua xuất sắc của Mamardashvili sau giờ nghỉ, Liverpool có thể đã nhận thất bại đậm hơn.

Liverpool thật" ở đâu?

Có lẽ nỗi lo lớn nhất với Slot là sự vô hại trên hàng công. Curtis Jones và Cody Gakpo đều buộc Bart Verbruggen phải cứu thua, nhưng hàng thủ Brighton hiếm khi bị đặt vào thế khó. Slot thường viện dẫn việc đối thủ lùi sâu chịu áp lực là nguyên nhân khiến Liverpool thiếu sự sáng tạo, nhưng lý do đó không đứng vững ở đây: Brighton là một trong số ít đội vẫn chơi pressing tầm cao, và Liverpool vẫn không thể tạo ra cơ hội rõ rệt.

Lần thứ 27 trong 31 trận mùa này, Liverpool bị đối thủ chạy nhiều hơn – chỉ có Chelsea (30 trận) tệ hơn về chỉ số này. Dù không phải lúc nào cũng là thước đo thành công (mùa 2021-22, họ bị chạy nhiều hơn ở 26/38 trận nhưng vẫn có 92 điểm), nhưng kết hợp với kết quả bết bát mùa này, nó vẽ nên một bức tranh khó coi.

Cựu đội trưởng Steven Gerrard, đã chỉ ra một vấn đề mang tính hệ thống: "Màn trình diễn không đủ tốt, nhưng bạn gần như có thể cảm nhận được rằng kết quả này đã được báo trước. Liverpool mất vài cầu thủ chủ chốt vì chấn thương. Chúng ta đã thấy điều này khá nhiều lần trong mùa giải: họ thi đấu tốt ở Champions League, dồn hết cảm xúc và năng lượng để giành kết quả. Điều đó ảnh hưởng lớn đến cuối tuần. Đội hình không có đủ sự lựa chọn để thay đổi, mang lại chất lượng tương đương. HLV giữ nguyên đội hình thay vì xoay vòng để có năng lượng mới, và điều đó đã phản tác dụng".

Liverpool đã thua 5 trong 10 trận ngay sau khi thi đấu tại Champions League mùa này, thắng 4 và hòa 1. Họ trở thành nhà đương kim vô địch Premier League đầu tiên thua 10 trận trong một mùa giải kể từ Chelsea 2017-18.

Với 8 vòng đấu còn lại, Liverpool đang đứng thứ sáu và đối mặt với nguy cơ không thể giành vé dự Champions League mùa tới. Họ sẽ gặp Man City tại FA Cup và Paris Saint-Germain tại Champions League sau FIFA Days. Nhưng trước mắt, câu hỏi lớn nhất vẫn là: đội bóng nào sẽ xuất hiện khi bóng lăn? Phiên bản hủy diệt ở châu Âu, hay phiên bản bất lực tại Premier League?

HỒ VIỆT