Igor Thiago hào hứng đua giành Chiếc giày vàng với Haaland

Igor Thiago đã tạo kỷ lục ghi bàn mới của một cầu thủ Brazil tại Premier League.

Thiago đang gây bất ngờ khi ghi được 19 bàn thắng ở Premier League mùa giải này, ít hơn 3 bàn so với người dẫn đầu Haaland. Phong độ bùng nổ của chân sút 24 tuổi được đền đáp bằng cuộc gọi đầu tiên lên đội tuyển quốc gia Brazil, sau khi HLV Carlo Ancelotti triệu tập anh vào đội hình cho các trận giao hữu cuối tháng này với đội tuyển Pháp và Croatia - cũng là thời điểm then chốt mà mọi cầu thủ có thể tìm kiếm cơ hội góp mặt trong đội hình cuối cùng tham dự World Cup 2026, dự kiến được Ancelotti công bố vào tháng 5.

“Được đứng chung hàng ngũ với Haaland, cạnh tranh vị trí vua phá lưới cùng anh ấy - một cầu thủ đẳng cấp, một cỗ máy ghi bàn - tôi nghĩ điều đó càng tiếp thêm động lực cho tôi để đại diện cho đất nước mình”, Igor Thiago chia sẻ. “Đội tuyển quốc gia Brazil là môi trường cạnh tranh rất cao, có rất nhiều tài năng xứng đáng có mặt ở đó, vì vậy tôi nghĩ rằng để tiến xa đến mức này, bạn cần phải thể hiện những màn trình diễn như thế này. Tôi nghĩ bạn phải có những con số thống kê ấn tượng mới có thể đại diện cho đất nước”.

Thiago gia nhập Brentford năm 2024, và gần đây đã ký gia hạn hợp đồng giữ anh ở lại CLB phía tây London ít nhất đến năm 2031, sau khi đóng vai trò quan trọng trong sự thăng tiến lên vị trí thứ 7 của Brentford tại Premier League. Với 19 pha lập công, Thiago đã phá sâu kỷ lục ghi bàn của một cầu thủ Brazil tại giải đấu cấp CLB được mệnh danh số 1 thế giới - Roberto Firmino trước kia hay Gabriel Martinelli và Matheus Cunha hiện tại chỉ từng ghi tối đa 15 bàn trong một mùa giải Premier League.

“Những nỗ lực của tôi đang được mọi người ghi nhận”, Thiago nói thêm khi hội quân cùng đội tuyển Brazil. “Được đại diện cho đất nước bằng cách thi đấu tại một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới, và được thể hiện những màn trình diễn xuất sắc cũng như đạt được những kết quả như mong muốn là điều khiến tôi vô cùng tự hào. Và được ở đây ngày hôm nay, đối với tôi, là giấc mơ lớn nhất đời mình, là thành tựu lớn nhất đời mình”.

PHI SƠN