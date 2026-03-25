Sáu ngôi sao Arsenal rút khỏi đội tuyển quốc gia, Gabriel là người mới nhất

Gabriel Magalhaes là một trong 6 cầu thủ Arsenal rút khỏi đội tuyển quốc gia vì lý do chấn thương. Hậu vệ người Brazil cùng với William Saliba, Leandro Trossard, Jurrien Timber và Eberechi Eze đều rút khỏi đội tuyển quốc gia của mình trong đợt tập trung quốc tế này.

Trung vệ Gabriel rút lui khỏi tuyển Brazil trong một biện pháp phòng ngừa chấn thương

Tuần trước, có thông tin cho rằng đội trưởng Arsenal, Martin Odegaard, cũng bị loại khỏi đội tuyển Na Uy do đang hồi phục chấn thương đầu gối. Mức độ nghiêm trọng của chấn thương vẫn chưa rõ ràng, nên việc Gabriel, Saliba và Trossard rút lui dường như là biện pháp phòng ngừa.

Gabriel đã rút khỏi đội tuyển Brazil của HLV Carlo Ancelotti cho các trận giao hữu với Pháp và Croatia, với lý do đau đầu gối phải sau trận thua chung kết Carabao Cup trước Man City hôm Chủ nhật. "Kết quả chụp chiếu đã xác nhận rằng Gabriel Magalhaes không đủ sức khỏe để thi đấu trong các trận đấu thuộc đợt tập trung quốc tế của FIFA này", một tuyên bố của đội tuyển quốc gia Brazil cho biết. “Sẽ không có cầu thủ nào khác được triệu tập để thay thế anh ấy”.

William Saliba, người đã đá cặp cùng Gabriel ở trung tâm hàng phòng ngự của Arsenal hôm Chủ nhật, cũng đã rút khỏi đội tuyển Pháp. Maxence Lacroix của Crystal Palace được triệu tập để thay thế Saliba. Liên đoàn bóng đá Pháp cho biết: “Saliba không thể tham gia trại huấn luyện của đội tuyển quốc gia Pháp, bắt đầu vào thứ Hai, ngày 23-3. Trung vệ của Arsenal đang bị đau tái phát ở mắt cá chân trái, cần được điều trị và nghỉ ngơi tối thiểu mười ngày”.

Leandro Trossard, người đã chơi 82 phút trong trận chung kết, đã rút khỏi đội tuyển Bỉ sau khi tham khảo ý kiến ​​giữa Liên đoàn bóng đá Bỉ và Arsenal. Quyết định được đưa ra sau vấn đề về hông gần đây mà Trossard gặp phải.

Trước đó, đã có thông báo rằng Eberechi Eze và Jurrien Timber buộc phải rút khỏi đội tuyển Anh và Hà Lan. Cả hai đều vắng mặt trong trận chung kết hôm Chủ nhật do chấn thương. Eze dự kiến ​​sẽ được chụp chiếu trong tuần tới để xác định mức độ chấn thương bắp chân.

Tuy nhiên, Ben White đã được triệu tập vào đội tuyển Anh lần đầu tiên kể từ World Cup 2022 tại Qatar - hậu vệ phải này đã quyết định chấm dứt thời gian tự nguyện rút lui khỏi đội tuyển. White thay thế Jarell Quansah trong đội hình của Thomas Tuchel cho đợt tập trung cuối cùng trước World Cup mùa hè này.

Hậu vệ phải này đã rời khỏi trại tập trung của Tam Sư trong giai đoạn vòng bảng World Cup 2022 tại Qatar - một ngày sau chiến thắng 3-0 trước Xứ Wales - với lý do "cá nhân" được Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đưa ra vào thời điểm đó. Báo chí rêu rao là White không hài lòng với những bình luận của Steve Holland (trợ lý của HLV trưởng Gareth Southgate) và sau đó khẳng định sẽ không trở lại.

Odegaard chỉ có một lần ra sân cho Arsenal kể từ ngày 12-2, khi đội trưởng Arsenal đang hồi phục sau chấn thương đầu gối khiến anh phải nghỉ thi đấu một tháng. Khi công bố danh sách đội tuyển Na Uy tuần trước, HLV Stale Solbakken thừa nhận việc vắng mặt của Odegaard là biện pháp phòng ngừa với hy vọng tiền vệ này sẽ đạt phong độ cao nhất cho World Cup mùa hè này.

Solbakken nói: "Điều quan trọng nhất là cậu ấy được chuẩn bị tốt nhất có thể cho mùa hè này. Và sẽ thật ngớ ngẩn nếu thúc ép điều gì đó mà chúng tôi cho là không khôn ngoan chỉ vì cậu ấy sẽ có mặt. Chúng ta sẽ xem liệu cậu ấy có xuất hiện hay không, nhưng đó không phải là điều chúng tôi đang thúc ép".

Sau thất bại trong trận chung kết Carabao Cup, Arsenal sẽ đối mặt với một loạt trận đấu quan trọng sau loạt trân quốc tế trong nỗ lực giành nhiều danh hiệu mùa này. Đội bóng của Mikel Arteta sẽ tiếp tục thi đấu với Southampton ở tứ kết FA Cup vào ngày 4-4, trước khi gặp Sporting Lisbon ba ngày sau đó ở vòng knock-out Champions League.

Sau đó, Arsenal sẽ tập trung vào Ngoại hạng Anh khi đối đầu với Bournemouth vào ngày 11 tháng 4. Sau khi hoàn thành trận tứ kết Champions League vào ngày 15-4, một trận đấu quan trọng tiềm tàng với Manchester City tại Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào ngày 19-4. Hiện tại, Arsenal đang hơn Man City 9 điểm trước loạt trân quốc tế, mặc dù đội bóng của Pep Guardiola còn một trận chưa đấu.

HOÀNG HÀ