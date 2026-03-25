Kết thúc triều đại Mohamed Salah ở Liverpool

Mohamed Salah sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải, khép lại một trong những chương vĩ đại nhất trong lịch sử 134 năm của câu lạc bộ. Trong một thỏa thuận với Liverpool, tiền đạo người Ai Cập sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do dù vẫn còn 12 tháng trong hợp đồng. "Thật không may, ngày đó đã đến", Salah nói trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội. "Đây là phần đầu tiên của lời chia tay. Tôi sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải".

Một hành trình phi thường

Salah gia nhập Liverpool từ Roma với giá 34 triệu bảng vào năm 2017, và không ai có thể ngờ rằng bản hợp đồng ấy sẽ trở thành một trong những thương vụ vĩ đại nhất lịch sử Premier League. Anh ghi 255 bàn sau 435 trận cho Liverpool, chỉ xếp sau Ian Rush và Roger Hunt trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất câu lạc bộ.

Mùa giải đầu tiên của Salah tại Anfield đã đặt ra một tiêu chuẩn khó tin: 44 bàn sau 52 trận. Và anh vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc trong suốt tám mùa tiếp theo. Trước mùa giải này, Salah chưa bao giờ ghi dưới 23 bàn trong một mùa. Anh đã giành bốn danh hiệu Vua phá lưới Premier League, ba lần là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA (Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh), và mùa trước, với 47 lần tham gia vào bàn thắng sau 38 trận, có lẽ là mùa giải cá nhân vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Nhưng hơn cả những con số, Salah đã tạo ra một kết nối đặc biệt với thành phố và người hâm mộ. Anh là một người Hồi giáo tự hào, cúi đầu xuống sân khi ăn mừng bàn thắng. Anh tuyên bố: "Các con tôi bây giờ là người Scouse (người Liverpool)". Anh hiểu nhịp điệu của cuộc đua vô địch như thể anh là một CĐV.

Khoảnh khắc định mệnh đến vào tháng -/2020. Anfield căng thẳng khi Liverpool đang cố gắng bảo vệ lợi thế 1-0 trước Man United trong thời gian bù giờ. Alisson Becker phát động nhanh, Salah băng xuống, vượt qua Dan James, đánh bại David de Gea, rồi cởi áo ăn mừng. Lần đầu tiên mùa giải đó, khán đài Kop vang lên: "Giờ thì các người sẽ tin chúng tôi, chúng tôi sẽ vô địch giải đấu." Và họ đã làm được, chấm dứt 30 năm chờ đợi.

Những ngày cuối và di sản để lại

Mùa giải này là mùa khó khăn nhất của Salah trong chín năm. Tháng 12 năm ngoái, anh đã lên tiếng cáo buộc câu lạc bộ "ném mình xuống gầm xe buýt" sau chuỗi kết quả tồi tệ. Salah từng bị loại khỏi danh sách đấu Champions League gặp Inter, và mối quan hệ với HLV Arne Slot được cho là không tồn tại. Nhưng anh nhanh chóng được tái hòa nhập và vừa ghi một siêu phẩm vào lưới Galatasaray – bàn thứ 50 của anh tại Champions League, trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên đạt cột mốc này.

Mức lương khoảng 500.000 bảng/tuần của Salah khiến việc ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do phù hợp với cả hai bên. Saudi Pro từng đưa ra lời đề nghị lên tới 150 triệu bảng vào tháng 9-2023, nhưng Liverpool từ chối vì tin rằng anh còn nhiều điều để cống hiến. Giờ đây, Salah sẽ có cơ hội nhận được sự tri ân xứng đáng trong những tuần cuối cùng của mùa giải.

"Sự ra đi không bao giờ dễ dàng," Salah nói trong thông điệp chia tay. "Các bạn đã cho tôi những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời. Tôi sẽ mãi là một trong số các bạn. Câu lạc bộ này sẽ mãi là nhà của tôi và gia đình tôi. Cảm ơn vì tất cả. Nhờ tất cả các bạn, tôi sẽ không bao giờ đi một mình."

Lời tri ân từ đồng đội

Andy Robertson, người đã sát cánh cùng Salah trong suốt hành trình, đã viết trên Instagram: "Mohamed, cảm ơn cậu. Chín năm tuyệt vời nhất của cuộc đời chúng ta với những kỷ niệm đẹp trên và ngoài sân cỏ. Chứng kiến cậu trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình và trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng khoác áo Liverpool là một niềm vui. Tinh thần của cậu là không ai sánh bằng. Cậu xứng đáng có một lời chia tay phản ánh đúng vị thế của cậu tại Liverpool – vĩ đại nhất. Không ai sánh bằng."

Salah sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng Sáu. Liverpool của Arne Slot vẫn còn cơ hội giành danh hiệu FA Cup và Champions League mùa này, và Salah có thể kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong những trận đấu lớn. Dù kết thúc thế nào, vị thế của "Vua Ai Cập" tại Anfield đã được định hình.

Trong một video đầy cảm xúc, Salah kết luận: "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng câu lạc bộ này, thành phố này, con người này lại trở thành một phần cuộc đời tôi sâu sắc đến vậy. Liverpool không chỉ là một câu lạc bộ bóng đá. Đó là niềm đam mê. Đó là lịch sử. Đó là một tinh thần mà tôi không thể diễn tả bằng lời với bất kỳ ai không thuộc về nơi này."

Cậu bé đến từ một ngôi làng nhỏ ở đồng bằng sông Nile đã trở thành huyền thoại. Triều đại của nhà vua Ai Cập sẽ còn sống mãi, rất lâu sau khi những tiếng hát vang lên tôn vinh anh đã lặng dần.

HỒ VIỆT