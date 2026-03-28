Casemiro xác nhận không thay đổi quyết định rời Man.United

Tiền vệ Casemiro đã bác bỏ ý kiến ​​cho rằng anh có thể sẽ thay đổi quyết định rời Man.United vào cuối mùa giải, khẳng định quyết định “đã được đưa ra và là cuối cùng”.

Casemiro không thay đổi quyết định rời Man.United dù hồi sinh dưới thời HLV Michael Carrick

Man.United thông báo vào tháng 1 rằng Casemiro sẽ rời CLB khi hợp đồng hết hạn sau 4 mùa giải tại Old Trafford, với hơn 150 lần ra sân. Tuy nhiên, sau khi tiền vệ 34 tuổi người Brazil hồi sinh phong độ dưới thời tân HLV Michael Carrick, bao gồm việc ghi 2 bàn trong 3 trận đấu gần nhất tại Premier League, đã dẫn đến những lời kêu gọi Man.United giữ chân anh khi mùa giải này kết thúc. Đặc biệt, Quỷ đỏ có lớn cơ hội trở lại Champions League, giải đấu mà Casemiro có rất nhiều kinh nghiệm khi từng 5 lần vô địch cùng Real Madrid.

Các cổ động viên của Quỷ đỏ đã hô vang “thêm một năm nữa” hướng về phía cầu thủ người Brazil sau khi anh ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Aston Villa vào ngày 15-3. Trong khi, đồng đội Leny Yoro gần đây đã tiết lộ rằng các cầu thủ muốn CLB giữ chân Casemiro. Trong hợp đồng cũ, Man.United vẫn có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm với Casemiro.

Tuy nhiên, trong phát biểu mới đây trên The Athletic, ngôi sao 34 tuổi nhấn mạnh: “Tôi vẫn đang rất tận hưởng ở Manchester. Tình cảm mà người hâm mộ dành cho tôi thật tuyệt vời. Nhưng tôi thực sự tin rằng quyết định đã được đưa ra và đã hoàn tất. Tôi tin rằng sắp tới sẽ có một số khoảnh khắc khó khăn, những trận đấu cuối cùng của tôi tại Man.United”.

Casemiro đã dành những lời khen ngợi cho Carrick và tầm ảnh hưởng của cựu tiền vệ này với cá nhân anh kể từ khi tiếp quản vị trí HLV từ Ruben Amorim. “Trên hết, Michael là một chuyên gia ở vị trí của tôi trên sân, anh ấy từng là một cầu thủ thực sự tuyệt vời”, Casemiro chia sẻ. “Điều đó làm cho mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều và anh ấy luôn nói chuyện với chúng tôi. Tôi cảm thấy chúng tôi đang có một động lực tốt ở Manchester hiện tại, và mục tiêu của tôi bây giờ là đưa CLB trở lại Champions League”.

Quỷ đỏ đã thắng 7 trong 10 trận gần đây nhất để leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League, và sẽ đối đầu với Leeds United trong trận đấu tiếp theo vào ngày 13-4.

LINH SƠN