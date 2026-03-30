Tottenham “rất tích cực” trong nỗ lực thuyết phục De Zerbi

Nhà báo thạo tin về thị trường chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định Tottenham đang rất tích cực thuyết phục HLV Roberto De Zerbi chấp nhận thay thế vị trí mà Igor Tudor để lại chỉ sau 7 trận cầm quân.

Roberto De Zerbi gầy dựng danh tiếng qua việc phát triển và biến Brighton thành một đội bóng được nể trọng.

Đội bóng áo trắng ở phía Bắc London đang rất cần một người dẫn dắt tài ba ngay lập tức để thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng đầy khủng khiếp tại Premier League. Người hâm mộ Tottenham đang trải qua một kịch bản ác mộng, nguy cơ xuống hạng chỉ cách họ một điểm. Ban lãnh đạo chỉ còn đúng 7 trận đấu để ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra, và giờ họ lại có thêm việc phải làm sau khi sa thải Igor Tudor.

Romano tiết lộ những chi tiết thú vị trên kênh YouTube của mình gần đây. Ban lãnh đạo Tottenham xem De Zerbi là lựa chọn trong mơ của họ. Chiến thuật gia 46 tuổi được đánh giá cao này đã rời Marseille vào tháng 2. Romano giải thích tình hình cho những người hâm mộ đang lo lắng: “Theo tôi hiểu, giấc mơ của Tottenham vẫn là Roberto De Zerbi”. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Italy này được cho đang chờ đợi để biết CLB sẽ thi đấu ở giải đấu nào mùa giải tới trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ban lãnh đạo Tottenham thì từ chối chấp nhận sự trì hoãn này. Hiện tại, một mặt gây áp lực rất lớn để buộc CLB phải chiêu mộ cựu HLV của Brighton ngay lập tức. Romano nói thêm. “Tottenham đang rất quyết tâm chiêu mộ anh ấy”, Romano khẳng định thêm họ muốn thử ngay cả khi chỉ có một cơ hội nhỏ nhoi. Mặc khác, Tottenham cũng xác định Sean Dyche và Mauricio Pochettino là những lựa chọn thay thế quan trọng trong bối cảnh đàm phán với De Zerbi.

Nếu việc không thuyết phục được lựa chọn hàng đầu De Zerbi, đồng nghĩa với việc phải chuyển hướng ngay lập tức sang những chuyên gia trụ hạng. Các cuộc thảo luận nội bộ tập trung nhiều vào Sean Dyche, nhưng sau đó chính Dyche đã tránh đề cập về điều này một cách hài hước. Trong bối cảnh đó, việc bổ nhiệm một HLV tạm thời có thể cũng là một phương án cần tính đến vào lúc này.

GiveMeSport gần đây đã cung cấp một thông tin cập nhật lớn về một lựa chọn thay thế lâu dài đầy triển vọng. Mauricio Pochettino hiện đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia Mỹ. Theo các nguồn tin, ông sẵn sàng trở lại Bắc London bất kể vị trí của đội ở giải đấu, tuy nhiên, ông chỉ có thể đảm nhiệm vai trò HLV sau khi World Cup 2026 kết thúc vào mùa hè.

PHI SƠN