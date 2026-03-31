Marc Cucurella thừa nhận khả năng rời Chelsea

Hậu vệ trái của Chelsea, Marc Cucurella mới đây thừa nhận sẽ rất khó để từ chối một lời đề nghị gia nhập gã khổng lồ La Liga, Barcelona. Anh là cầu thủ thứ 4 của The Blues đã bóng gió về khả năng rời sân Stamford Bridge trong thời gian gần đây.

Cucurella từng trải qua thời gian ở học viện và đội B của Barcelona, ​​nhưng rời CLB mà không có một lần ra sân nào cho đội một. Ngôi sao 27 tuổi này sau đó đã gặt hái thành công tại Getafe và Brighton, giúp anh có được một bản hợp đồng lớn với Chelsea vào mùa hè năm 2022. Cucurella đã có 154 lần ra sân trong các trận đấu chính thức và khẳng định vị trí của mình như một thành viên chủ chốt trong đội hình Chelsea.

Mặc dù Cucurella có thể là hậu vệ trái số một tại sân Stamford Bridge, nhưng không có gì đảm bảo cho tương lai lâu dài của anh khi hợp đồng hiện tại chỉ còn 2 năm nữa là hết hạn. Hiện đang làm nhiệm vụ quốc tế với đội tuyển Tây Ban Nha, và khi được hỏi liệu có khó khăn để từ chối một lời đề nghị đến Barcelona hay không, Cucurella đã trả lời phóng viên: “Nếu những cơ hội đó đến, rất khó để từ chối. Tôi sẽ phải cân nhắc. Không chỉ riêng tôi, tôi còn phải nghĩ đến gia đình mình. Cả gia đình sẽ cùng quyết định điều gì là tốt nhất cho tất cả. Hiện tại tôi không nghĩ đến chuyện đó. Nếu cơ hội đến, nó sẽ đến, và chúng ta sẽ xem quyết định được đưa ra như thế nào”.

Mặc dù để ngỏ khả năng trở lại Barcelona, ​​Cucurella khẳng định anh vẫn rất hạnh phúc với tình hình hiện tại ở Stamford Bridge. “Bạn luôn nghĩ về việc trở lại Tây Ban Nha”, Cucurella nói thêm. “Tôi rất hạnh phúc tại Chelsea, và gia đình tôi cũng vậy. Tôi sẽ để dành chuyện đó vài năm nữa”.

Cucurella không phải là cầu thủ Chelsea đầu tiên mở ra cánh cửa ra đi trong kỳ chuyển nhượng quốc tế mùa hè này. Gần đây nhất, tiền vệ người Argentina, Enzo Fernandez đã làm dấy lên những đồn đoán về việc chuyển đến Real Madrid khi thừa nhận muốn sống ở thủ đô Tây Ban Nha. Trong khi đó, người đá cặp với Fernandez ở hàng tiền vệ, Moises Caicedo gần đây đã bác bỏ những đồn đoán liên quan đến việc anh chuyển đến Santiago Bernabeu, khẳng định anh đang “tập trung” vào Chelsea và có khát vọng trở thành “huyền thoại” tại Stamford Bridge.

PHI SƠN