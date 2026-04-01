Tottenham bổ nhiệm De Zerbi làm HLV trưởng, ký hợp đồng 5 năm

Tottenham Hotspur hôm thứ Ba đã xác nhận việc bổ nhiệm Roberto De Zerbi làm HLV trưởng mới, sau khi Igor Tudor bị sa thải sau trận thua nặng nề trước Nottingham Forest.

Trận thua Nottingham Forest 0-3 khiến Tottenham chỉ còn cách khu vực xuống hạng một chút, buộc ban lãnh đạo phải hành động quyết đoán trước giai đoạn quyết định của mùa giải. De Zerbi giờ đây đến với nhiệm vụ trước mắt là ổn định kết quả và đưa CLB thoát khỏi nguy hiểm.

Tuy nhiên, động thái của Tottenham không chỉ đơn thuần là ngắn hạn. HLV người Italy đã ký hợp đồng 5 năm, nhấn mạnh cam kết của CLB đối với một dự án dài hạn được xây dựng dựa trên triết lý và phong cách chơi bóng của ông.

De Zerbi mang đến kinh nghiệm đáng kể, gần đây nhất ông đã dẫn dắt Olympique Marseille, cũng như từng có thời gian làm việc tại Brighton ở Ngoại hạng Anh, Shakhtar Donetsk và một số CLB Italy, bao gồm Sassuolo và Palermo.

HLV 46 tuổi người Italy này đang tự do sau khi rời CLB Marseille của Pháp theo thỏa thuận chung vào tháng 2. De Zerbi nói trong tuyên bố đầu tiên của mình: “Ưu tiên ngắn hạn của chúng tôi là leo lên vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, và đó sẽ là trọng tâm của chúng tôi cho đến khi mùa giải kết thúc. Tôi háo hức được ra sân và làm việc với các cầu thủ”.

Ông cũng nhấn mạnh tầm nhìn dài hạn của CLB: “Tham vọng của ban lãnh đạo rất rõ ràng: Xây dựng một đội bóng có khả năng đạt được những thành tựu lớn lao đồng thời chơi thứ bóng đá làm say mê người hâm mộ. Tôi tin tưởng vào dự án đó, và tôi ở đây để cống hiến hết mình để đạt được điều đó”.

Sau khi không thắng được trận nào ở Premier League trong năm 2026, đội bóng phía bắc London hiện chỉ hơn khu vực xuống hạng một điểm khi giải chỉ còn đúng 7 vòng. De Zerbi đã tạo dựng được danh tiếng tích cực ở Anh trong 2 năm dẫn dắt Brighton từ năm 2022 đến 2024, sẽ gánh vác trọng trách nặng nề khi phải thắng ít nhất 3 trận để đảm bảo trụ hạng.

Tottenham chưa từng thi đấu ở giải đấu thấp hơn giải Ngoại hạng Anh kể từ mùa giải 1977/78. Mặc dù sở hữu sân vận động mới với sức chứa 63.000 người, sân tập hiện đại và doanh thu đưa họ vào top 10 CLB giàu nhất thế giới, Tottenham đang đứng trước nguy cơ xuống hạng đầy tủi nhục xuống giải Championship.

Chỉ vài năm trước, họ còn là đội bóng thường xuyên góp mặt ở Champions League dưới thời cựu huấn luyện viên Mauricio Pochettino, lọt vào chung kết năm 2019. Tottenham, khi đó được dẫn dắt bởi Ange Postecoglou, đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 17 năm bằng chức vô địch Europa League mùa trước.

Nhưng những dấu hiệu cảnh báo về cuộc chiến trụ hạng đã xuất hiện khi Postecoglou bị sa thải bất chấp chiến thắng trước Manchester United trong trận chung kết Europa League sau khi chỉ đứng thứ 17 tại Premier League.

Thomas Frank được bổ nhiệm làm người kế nhiệm HLV người Australia, nhưng HLV người Đan Mạch đã bị sa thải vào tháng 2 sau chuỗi chỉ thắng 2 trong 17 trận đấu tại Premier League.

