“Cú ăn 4” không phải chuyện viễn tưởng đối với Arsenal

Arsenal đã lọt vào tứ kết Champions League bằng chiến thắng 2-0 trước Bayer Leverkusen.

Pháo thủ cũng đang dẫn đầu Premier League với 9 điểm cách biệt, sẽ đối đầu với Man.City trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh vào Chủ nhật, và đã lọt vào tứ kết FA Cup. Vì vậy, sau trận đấu với Leverkusen, tiền vệ Declan Rice được hỏi Arsenal đang hào hứng như thế nào về khả năng giành được 4 danh hiệu? “Chúng tôi thực sự không quá bận tâm đến điều đó vì mọi thứ đang đến quá nhanh. Không có thời gian để nghĩ về những gì đang diễn ra”, Rice, một trong những người ghi bàn vào lưới Leverkusen, cho biết. “Chúng tôi chỉ cần tiếp tục thi đấu và chuẩn bị cho các trận đấu nhanh nhất có thể. Đà chiến thắng và sự tự tin là tất cả trong bóng đá, và càng thắng nhiều, cảm giác tích cực lan tỏa khắp đội càng tốt cho mọi người”.

Điều quan trọng, Arsenal cũng đang gặp may mắn với những kết quả bốc thăm. Tiếp theo tại Champions League là Sporting Lisbon, đội bóng có thể đã hoàn thành một trong những màn lội ngược dòng vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu khi đánh bại Bodo-Glint 5-0 để lật ngược thế trận sau khi thua 3-0 ở trận lượt đi, nhưng có thể là đội yếu nhất ở tứ kết - ít nhất là trên lý thuyết. Và ở FA Cup, Arsenal được bốc thăm gặp Southampton ở giải hạng 2, vì vậy họ là ứng cử viên nặng ký để vào bán kết.

Về trận chung kết Cúp Liên đoàn, lợi thế với Arsenal là rất lớn khi Man.City vừa phải thi đấu với 10 người từ phút thứ 20 trong trận thua 1-2 trước Real Madrid ở Champions League hôm thứ Ba, qua đó nói lời chia tay giải đấu với thất bại 1-5. Pháo thủ chắc chắn có thêm lợi thế tâm lý khi đến sân Wembley, sau khi đã tạo được khoảng cách khá lớn 9 điểm trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League. “Chúng tôi đang có đà - chúng tôi cảm thấy mình có thể thắng mọi trận đấu”, Rice nói thêm “Và đó là điều tốt cần có lúc này. Sự tự tin là tất cả trong bóng đá”.

Và ở giai đoạn mang tính quyết định, bàn thắng tuyệt đẹp của Eberechi Eze - bàn thắng đầu tiên của anh tại Champions League - vào lưới Leverkusen được mong đợi như một thứ vũ khí chiến thắng quan trọng cho đội bóng của Arteta. Eze gia nhập Arsenal từ Crystal Palace với giá 67,5 triệu bảng vào tháng 8, hiện đã có 9 bàn thắng và 6 pha kiến ​​tạo sau 43 lần ra sân mùa này.

“Cậu ấy ra sân mỗi 3 ngày - cậu ấy đang có nhịp độ và sự ăn ý với các đồng đội”, Arteta đánh giá. “Khi bạn bắt đầu một trận đấu tốt và có những pha bóng tốt giúp đội nhà giành chiến thắng, điều đó sẽ nâng cao sự tự tin của bạn và đó là điều mà mọi cầu thủ cần. Tôi đang so sánh số phút Eze đã chơi trong sự nghiệp, hiện tại cậu ấy chơi nhiều hơn bất kỳ mùa giải nào khác, đó là sự ổn định mà cậu ấy thể hiện. Cậu ấy cũng đang xử lý áp lực, tình huống và kỳ vọng rất tốt”.

VIỆT TÙNG