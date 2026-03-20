HLV tuyển Đức không hài lòng cách Newcastle sử dụng Woltemade

HLV đội tuyển Đức, Julian Nagelsmann cho biết việc tiền đạo Nick Woltemade của Newcastle thiếu hiệu quả ghi bàn là do anh đang được HLV Eddie Howe bố trí chơi ở một vai trò không phù hợp tại CLB.

Nick Woltemade sau khởi đầu ấn tượng hiện chỉ ghi 3 bàn trong 21 trận gần nhất của Newcastle.

Woltemade, bản hợp đồng kỷ lục của Newcastle sau khi gia nhập từ Stuttgart vào mùa hè, đã ghi bàn ở 4 trong 5 trận đầu tiên tại Premier League. Nhưng tiền đạo 24 tuổi chỉ có 3 bàn trong 21 trận gần nhất, và chưa ghi bàn kể từ tháng 12. Phát biểu tại Frankfurt hôm thứ Năm sau khi điền tên Woltemade vào đội hình 26 tuyển thủ Đức cho các trận giao hữu tháng 3 với Thụy Sĩ và Ghana, Nagelsmann cho biết sự đa năng của tiền đạo này không đồng nghĩa với việc anh được bố trí chơi quá xa trước khung thành.

“Eddie Howe rõ ràng đã quyết định - mà tôi không biết thêm chi tiết nào - là đơn giản là thay đổi các tiền đạo của mình. Và điều đó hoàn toàn nằm trong quyền hạn của ông ấy”, Nagelsmann nói. “Gần đây, cậu ấy đơn giản là - và đây chỉ là ý kiến ​​cá nhân của tôi - chơi quá lùi sâu. Khi chơi ở vị trí tiền vệ trụ, Nick Woltemade phải di chuyển khá xa để ghi bàn. Cậu ấy không hẳn là một tiền đạo phản công điển hình, người có thể chạy với tốc độ 36km/h, bỏ lại đối thủ phía sau. Nếu cậu ấy cách khung thành 80 mét, tôi không nghĩ các nhà báo Anh có thể kỳ vọng cậu ấy ghi được 20 bàn thắng, đơn giản là cậu ấy ở quá xa”.

Nagelsmann hứa sẽ cho tiền đạo cao 1,98 mét này, người đã ghi 4 bàn trong 8 trận đấu cho đội tuyển Đức, chơi ở vị trí nguy hiểm hơn: “Phong độ của Woltemade có liên quan rất nhiều đến tình hình chung. Điều tôi có thể hứa là cậu ấy sẽ không chơi cách khung thành 80 mét khi chúng tôi thi đấu. Nếu chúng tôi chơi cách khung thành 80 mét, cậu ấy sẽ không được ra sân. Tôi sẽ cố gắng cho cậu ấy chơi gần hơn, khoảng 30 mét so với khung thành. Rồi cậu ấy sẽ trở nên nguy hiểm và làm tốt nhiều việc”.

Nhưng Nagelsmann tin Woltemade sẽ thích nghi với những yêu cầu của Newcastle và Ngoại hạng Anh: “Cậu ấy chắc chắn đang gặp khó khăn ở Newcastle, nhưng điều đó cũng bình thường. Văn hóa mới, giải đấu mới, ngôn ngữ mới… Cậu ấy cũng cần thời gian”.

