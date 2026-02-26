Liverpool thích “tạo drama”: Liệu HLV Arne Slot có thể khắc phục

Liverpool luôn là bậc thầy của những khoảnh khắc kịch tính muộn. Đó là nhận định của huyền thoại Jamie Carragher sau bàn thắng ở phút 97 của Alexis Mac Allister, giúp đội bóng giành chiến thắng 1-0 quan trọng trước Nottingham Forest hôm Chủ Nhật tuần rồi. Bàn thắng muộn này là phần mới nhất trong mùa giải 2025-26 đầy biến động của Liverpool, nơi những pha lập công cuối trận mang lại cả niềm vui lẫn nỗi đau, giữa lúc hành trình bảo vệ ngôi vương Premier League đang lệch hướng nghiêm trọng.

Trong 27 trận đấu tại Premier League mùa này, Liverpool có đến 7 trận với bàn thắng quyết định sau phút 90 – con số cao nhất lịch sử giải đấu. Bốn trong số đó là bàn thua, cho thấy rủi ro lớn khi thường xuyên chơi những trận cân bằng mong manh. Đặc biệt ở mùa giải mà sự tự tin mong manh và thiếu cầu thủ thay đổi cục diện từ ghế dự bị. HLV Arne Slot thừa nhận sau trận Forest: "Cảm xúc của tôi là hạnh phúc và nhẹ nhõm. Hôm nay chúng tôi không chơi tốt, đặc biệt hiệp một. Nhưng chúng tôi đã bị thua oan nhiều lần dù chơi hay. Hôm nay, chúng tôi nhận nhiều hơn xứng đáng. Một trận hòa sẽ công bằng hơn".

Đánh giá của Slot phản ánh thực tế: Liverpool thường xuyên rơi vào tình thế mong manh. Vậy tại sao nhiều trận của họ lại có bàn muộn? Và Slot có thể làm gì để khắc phục?

Thực ra, Liverpool từ lâu nổi tiếng với bàn thắng muộn. Họ có 48 bàn thắng sau phút 90 ở Premier League – nhiều hơn ít nhất 12 bàn so với bất kỳ đội nào. Tinh thần "không bao giờ bỏ cuộc" là di sản từ thời Jurgen Klopp, người từng gọi đội là "quái vật tinh thần" sau cú lội ngược dòng trước Southampton năm 2019. Tinh thần ấy gắn liền với bản sắc CLB và thành phố, luôn trỗi dậy từ nghịch cảnh.

Tuy nhiên, khả năng kiểm soát trận đấu kém khiến Liverpool thường bị "gậy ông đập lưng ông”. Họ cũng thủng lưới 4 bàn muộn – bằng kỷ lục của Watford, West Ham và Southampton ở các mùa trước. Các bàn thua trước Leeds và Fulham biến chiến thắng tiềm năng thành một trận hòa, khiến họ mất 8 điểm – nhiều nhất giải. Slot nói sau khi thua Man City (Haaland hưởng penalty phút 93): "Mỗi lần là bàn thua khác nhau. Chúng tôi đang tiến bộ so với ba-bốn tháng trước, nhưng bảng xếp hạng không phản ánh".

Dù chi 450 triệu bảng hè năm ngoái để mua tiền đạo nhằm có thể thắng thuyết phục hơn, Liverpool vẫn chưa đạt hiệu quả. Chỉ 7 trong 20 trận cuối mùa trước thắng cách biệt hai bàn trở lên. Chấn thương của Isak, Frimpong và Giovanni Leoni hạn chế tác động của tân binh, trong khi Florian Wirtz cần thời gian thích nghi Premier League.

wirtz và isak vẫn chưa đạt kỳ vọng

Vấn đề lớn nhất là khởi đầu chậm. Liverpool chỉ ghi 13 bàn hiệp một – trung bình 0,48 bàn, thấp thứ hai kỷ nguyên Premier League và thứ ba lịch sử CLB. Chỉ 7 đội ghi ít hơn, năm đội trong đó ở nửa dưới bảng. Họ chỉ có ba bàn trong 30 phút đầu, hai bàn trong cùng trận thắng Everton hồi tháng 9. Ngược lại, họ dẫn đầu bàn thắng hiệp hai,chỉ sau Arsenal. Nhưng khởi đầu kém khiến họ thường phải đuổi theo, đặc biệt với chiều sâu đội hình hạn chế.

Tổng bàn thắng của Liverpool đang giảm: 42 bàn sau 27 trận – thấp nhất kể từ 2015-16. Mohamed Salah, vua phá lưới của CLB tám trong chín mùa trước, không ghi bàn ở Premier League từ 1-11, và lần đầu không ghi bàn trong chín trận liên tiếp. Cody Gakpo chỉ có hai bàn từ 25-10, kéo dài 17 trận. Chính vì thiếu bàn khiến nhiều trận cân bằng đến phút cuối.

HLV Slot không có giải pháp nhanh. Có thể sự trở lại của Wirtz và Frimpong tuần tới, hay Isak tháng sau sẽ giúp cho ông. Nhưng từ nay đến lúc đó, Liverpool tiếp tục mang kịch tính muộn. Đối với người trung lập, họ là đội hấp dẫn nhất Premier League. Nhưng để tranh chức vô địch, Slot cần kiểm soát trận đấu từ đầu – biến "quái vật tinh thần" thành đội bóng thống trị toàn diện.

HỒ VIỆT