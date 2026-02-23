Eze lại tỏa sáng ở derby Bắc London, thắp lại hy vọng vô địch cho Arsenal

Eberechi Eze đã ghi thêm 2 bàn chỉ 3 tháng sau khi lập hat-trick vào lưới Tottenham Spurs.

Eze đã thắp lại tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal bằng cách một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh của Tottenham. Tiền vệ người Anh suýt gia nhập Tottenham vào mùa hè, nhưng Arsenal - CLB thời thơ ấu của anh - đã thành công với mức giá được cho là 60 triệu bảng. Spurs giờ đây càng thêm khổ sở chứng kiến những bàn thắng của Eze kể từ đầu tháng 11 đều được ghi vào lưới họ.

Đây dự báo là khởi đầu khó khăn cho Igor Tudor trên cương vị HLV Tottenham, người vốn nổi tiếng với việc giành được những kết quả tốt ngay từ đầu nhiệm kỳ tại các CLB trước đây. Tuy nhiên, lần này thì khác. Tottenham dù đã gỡ hòa 2 phút sau khi để thủng lưới bàn mở tỷ số bởi Eze, khi Randal Kolo Muani cướp bóng từ Declan Rice và dứt điểm thành công gỡ hòa 1-1 ở phút 34. Nhưng Gyokeres nâng tỷ số lên 2-1 với một cú sút từ rìa vòng cấm ở phút 47, và Eze nới rộng khoảng cách ở phút 61 với một pha bóng bật ra sau khi cú sút của Bukayo Saka bị cản phá. Gyokeres ghi bàn thắng thứ 2 ở phút bù giờ.

Arsenal có chiến thắng thứ 5 liên tiếp trước Spurs - chuỗi trận thắng tốt nhất kể từ năm 1989. Pháo thủ đã hồi phục sau 2 trận hòa liên tiếp, vốn đã tạo cơ hội cho Man.City trở lại cuộc đua vô địch. Arsenal đã tạo lại khoảng cách 5 điểm nhưng Man.City còn một trận chưa đấu và vẫn còn tiếp đón đội bóng của Mikel Arteta trên sân nhà vào giữa tháng 4. Hai đội cũng sẽ gặp nhau trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh vào ngày 22-3.

Viktor Gyokeres cũng lập cú đúp giúp Arsenal giành chiến thắng 4-1 trên sân Tottenham.

HLV Arteta, người thừa nhận “xấu hổ” vì trận hòa trước đó với Wolves, đã ca ngợi màn trình diễn mới nhất: “Cảm giác như chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Nhưng rồi bạn phải thể hiện điều đó hết lần này đến lần khác, bởi vì nếu bạn cứ phải phân tích cảm xúc của mình sau mỗi trận đấu, đó sẽ là một vòng xoáy cảm xúc khổng lồ và không bền vững. Tôi không thể tự hào và hạnh phúc hơn về những gì mình đã thấy trên sân, đặc biệt là cách chúng tôi đã trải qua 72 giờ qua, bởi vì tôi nghĩ trận đấu này cần được đặt trong bối cảnh phù hợp. Sau những gì đã xảy ra với Wolves và cách chúng tôi đánh mất 2 điểm ở cú sút cuối cùng của trận đấu, thật khó khăn. Nhưng đó là vẻ đẹp của môn thể thao này”.

Arsenal còn 10 trận đấu nữa ở giải Ngoại hạng Anh trong hành trình giành chức vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2004. Cả Arsenal và Man.City hiện đều có một tuần nghỉ hiếm hoi trước khi bước vào các trận đấu tiếp theo. Arteta nói: “Số lượng trận đấu mà chúng tôi đang chơi ở mọi giải đấu là vô cùng lớn và điều đó cho bạn cơ hội để thực sự hít thở một chút, phân tích những gì chúng tôi đang làm và tiếp tục cho đến kỳ nghỉ quốc tế. Chúng tôi sẽ lại có rất nhiều trận đấu”.

VIỆT TÙNG