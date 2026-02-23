Mac Allister nhấn chìm Nottingham Forest phút 97

Bàn thắng ở phút 97 của Alexis Mac Allister đã cứu Liverpool khỏi một màn trình diễn nhạt nhẽo để đánh bại Nottingham Forest 1-0, một cú hích lớn cho cơ hội tham dự Champions League mùa giải tới của The Reds.

Alexis Mac Allister ghi bàn thắng bằng cú sút bồi.

HLV thứ tư của Forest mùa này, Vitor Pereira, lần đầu tiên dẫn dắt đội bóng tại giải đấu và đội của ông tưởng chừng sẽ giành được một điểm xứng đáng cho đến khi trận đấu kết thúc đầy kịch tính. Mac Allister có bàn thắng bi VAR từ chối phút 92 khi quả phá bóng của Ola Aina bật trúng khuỷu tay anh văng vào lưới.

Năm phút sau đó, lại là Mac Allister đã sút bồi thành công sau khi cú đánh đầu của Virgil van Dijk bị cản phá. Sau một thời gian dài xem xét VAR, lần này quyết định nghiêng về phía Liverpool dù Hugo Ekitike đã đứng ở vị trí việt vị.

Liverpool vẫn giữ vị trí thứ 6 nhưng đã leo lên bằng điểm với Chelsea và Manchester United và chỉ còn cách Aston Villa 6 điểm. Nhờ màn trình diễn mạnh mẽ của các đội bóng Anh tại đấu trường châu Âu mùa này, một vị trí trong top 5 gần như chắc chắn sẽ đảm bảo suất tham dự Champions League.

Liverpool đã gặp bất lợi trước khi trận đấu bắt đầu khi Florian Wirtz dính chấn thương trong lúc khởi động. Sự thiếu vắng của cầu thủ người Đức đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến màn trình diễn thiếu sức tấn công cho đến khi một pha vùng lên muộn màng cứu vãn tình thế.

Fulham đã vượt qua Sunderland để leo lên nửa trên bảng xếp hạng sau khi trở thành đội khách thứ hai giành chiến thắng tại Sân vận động Ánh sáng mùa này. Cú đúp của Raul Jimenez đã giúp thầy trò Marco Silva giành chiến thắng 3-1. Tiền đạo người Mexico đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Alex Iwobi trước khi duy trì thành tích đá phạt đền hoàn hảo của mình tại Premier League với 13 quả phạt đền. Quả phạt đền của Enzo Le Fee đã rút ngắn tỷ số cho Sunderland trước khi Iwobi ấn định tỷ số cuối cùng.

Crystal Palace đã xoa dịu sự bất mãn đang gia tăng tại Selhurst Park với chiến thắng thứ hai sau 16 trận. Bàn thắng đầu tiên của Evann Guessand ở phút 90 đã giúp Crystal Palace đánh bại Wolves chỉ còn 10 người với tỷ số 1-0. Quả phạt đền trong hiệp 1 của Tolu Arokodare đã bị thủ môn Dean Henderson của Palace cản phá. Ladislav Krejci sau đó bị đuổi khỏi sân vì đá bóng ra xa ở phút thứ 60, khiến Wolves, đội bóng đang đứng cuối bảng, bỏ lỡ cơ hội vượt qua kỷ lục 11 điểm thấp nhất trong một mùa giải Premier League của Derby.

HOÀNG HÀ