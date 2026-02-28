Vòng 28 Ngoại hạng Anh: đỉnh cao cuộc đua vô địch và derby nóng bỏng

Vòng 28 hứa hẹn sẽ là một trong những vòng đấu quyết định nhất mùa giải. Tuần này, Arsenal tiếp tục đối mặt với một thử thách lớn khác: derby London với Chelsea tại Emirates. Nếu vấp ngã, cánh cửa vô địch sẽ mở toang cho Man City - đội chỉ phải gặp Leeds United trên sân Elland Road. Cuộc đua top 4 cũng nóng chưa từng thấy khi chỉ 6 điểm chia cách Aston Villa, Manchester United, Chelsea và Liverpool trong bối cảnh Premier League nhiều khả năng có 5 suất dự Champions League mùa tới.

Dự báo nổi bật:

- Liverpool (71,3%) là đội có xác suất thắng cao nhất vòng đấu khi tiếp đón West Ham tại Anfield.

- Trận Fulham vs Tottenham (26,7%) được dự báo có khả năng hòa cao nhất vòng đấu.

Arsenal vs Chelsea: Derby London quyết định ngôi vương

Trận derby London giữa Arsenal và Chelsea tại Emirates không chỉ là cuộc chiến vì danh dự mà còn là trận đấu có thể định đoạt cục diện cuộc đua vô địch. Với chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Tottenham, Arsenal đã lấy lại tinh thần sau cú sốc ở vòng 26. Siêu máy tính Opta dành cho họ 62,8% cơ hội chiến thắng - tỷ lệ áp đảo hoàn toàn so với 17,4% của Chelsea.

Dưới thời Mikel Arteta, Arsenal có thành tích đáng kinh ngạc trước Chelsea: chỉ thua 1 trong 15 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 10, hòa 4), bao gồm hai chiến thắng ở bán kết cúp Liên đoàn hồi đầu năm. Eberechi Eze cũng đang là "hung thần" của các đội bóng London với 11 bàn thắng liên tiếp tại Premier League ghi được ở các trận derby, trong đó có 6 bàn mùa này.

Tuy nhiên, Arsenal cần khắc phục điểm yếu chí tử: những sai lầm cá nhân. Chỉ Tottenham có nhiều sai lầm dẫn đến bàn thua hơn Arsenal trong năm 2026 (5 so với 4), và 44% số bàn thua của Pháo thủ năm nay đến từ những tình huống tự đá phản lưới nhà hoặc chuyền hỏng. Liam Rosenior cũng đang hướng đến kỷ lục trở thành HLV người Anh đầu tiên từ năm 2014 thắng cả 3 trận sân khách đầu tiên tại Premier League.

Man vs Leeds United: áp lực phải thắng

Với việc Arsenal có trận derby khó khăn, Man City hiểu rằng họ không được phép sảy chân trước Leeds United tại Elland Road. Được dự báo với 56,6% cơ hội thắng, thầy trò Pep Guardiola có lý do để tự tin: họ đã thắng 5 trận liên tiếp trước Leeds tại Premier League và chỉ thua 1 trong 14 trận gần nhất khi đá trước ngày Arsenal thi đấu.

Tuy nhiên, Leeds không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Dưới thời Daniel Farke, họ chỉ thua 2 trận kể từ đầu tháng 12 (ít thứ ba giải đấu, sau Man City và Man Utd). Sân Elland Road luôn là pháo đài khó chịu, và Leeds đang rất cần điểm để tránh xa nhóm xuống hạng.

Liverpool vs West Ham: mạch thắng và niềm tin

Liverpool đang trở lại mạnh mẽ với hai chiến thắng 1-0 liên tiếp trước Sunderland và Nottingham Forest. Họ được siêu máy tính đánh giá cao nhất vòng đấu với 71,3% cơ hội thắng trước West Ham - đội bóng mà HLV Nuno Espirito Santo có thành tích rất tệ (thua 8 trận, nhiều nhất trong sự nghiệp). Chiến thắng thứ ba liên tiếp với tỷ số 1-0 sẽ là lần đầu tiên Liverpool làm được điều này kể từ mùa 2013-14.

Tuy nhiên, West Ham đang có phong độ ấn tượng với 11 điểm trong 6 trận gần nhất - bằng thành tích của 18 trận trước đó cộng lại. Họ cũng đã thắng 1-0 ngay tại Anfield mùa trước dưới thời Nuno khi còn dẫn dắt Nottingham Forest. Liệu lịch sử có lặp lại?

Fulham vs Tottenham: nỗi ám ảnh của Spurs

Tottenham bước vào trận đấu với Fulham tại Craven Cottage với tâm thế của đội bóng khủng hoảng nhất giải đấu. Họ là đội duy nhất chưa thắng trận nào tại Premier League trong năm 2026 (hòa 4, thua 5). Tân HLV Igor Tudor đã có khởi đầu tồi tệ với thất bại 1-4 trước Arsenal, và siêu máy tính dự báo một thử thách khác cho ông tại Craven Cottage.

Fulham được đánh giá cao hơn với 45,8% cơ hội thắng, trong khi Spurs chỉ có 27,5%. Đáng chú ý, Fulham đã thắng 2 trong 4 trận gần nhất tiếp đón Spurs vào tháng Ba, với các tỷ số 3-0 (2024) và 2-0 (2025). Với khả năng hòa 26,7% - cao nhất vòng đấu, đây hứa hẹn là trận đấu căng thẳng và khó lường.

Newcastle United vs Everton: cuộc chiến top 4

Newcastle và Everton đang cạnh tranh trực tiếp cho một suất dự cúp châu Âu, và cuộc đối đầu tại St. James' Park sẽ mang ý nghĩa quyết định. Dù Newcastle được đánh giá cao hơn với 55,4% cơ hội thắng, nhưng họ đang có phong độ sân nhà đáng lo ngại với hai trận thua liên tiếp trước Aston Villa và Brentford.

Everton dù thua Man United ở vòng trước nhưng lại có thành tích sân khách ấn tượng bậc nhất giải đấu. Kể từ khi David Moyes trở lại, chỉ có một đội giành nhiều điểm sân khách hơn Everton (38). Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, họ hoàn toàn có thể gây bất ngờ tại St. James' Park.

Các trận đấu đáng chú ý khác

- Bournemouth vs Sunderland: Bournemouth (59,6%) có chuỗi 7 trận bất bại và hướng đến suất dự cúp châu Âu. Sunderland đang sa sút với 3 trận thua liên tiếp.

- Burnley vs Brentford: Brentford (50,4%) đang có phong độ sân khách ấn tượng và hướng đến cú đúp trước Burnley lần đầu tiên kể từ 1934-35.

- Manchester United vs Crystal Palace: United (55,9%) là đội duy nhất bất bại tại Premier League kể từ Lễ Tặng Quà, với 6 thắng, 4 hòa. Palace từng thắng 4 trong 6 lần gần nhất làm khách tại Old Trafford.

HỒ VIỆT