Arne Slot: Liverpool 'cần thắng nhiều trận' để giành suất Champions League

Milos Kerkes (Liverpool) và Jarrod Bowen (West Ham) ở trận lượt đi

Đội bóng vùng Merseyside sẽ tiếp đón West Ham tại Anfield với hy vọng tiếp tục cạnh tranh vị trí trong top 4. Đương kim vô địch Premier League hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém 3 điểm so với vị trí của Manchester United trong top 4 sau 27 trận đấu. Đội bóng của Slot đã trải qua một mùa giải Ngoại hạng Anh không mấy ấn tượng, nhưng họ đã giành quyền vào vòng 16 đội Champions League bằng cách đứng thứ ba trong vòng bảng với 36 đội tham dự.

Tuy nhiên, khả năng tham dự Champions League năm sau của họ đang gặp rủi ro nghiêm trọng, khi Manchester United, Chelsea và Aston Villa đều đang cạnh tranh quyết liệt để giành vị trí trong top 4. Liverpool được đánh giá có 47% cơ hội giành vé dự Champions League, mặc dù vị trí thứ 5 cũng có thể đủ điều kiện tham dự giải đấu, từ đó nâng cao triển vọng của họ lên 74,5%.

Nhưng Slot thừa nhận những khó khăn đang chờ đợi đội bóng của ông trong 11 trận đấu cuối mùa. "Theo tôi, đây chỉ là một trận đấu khác đối với chúng tôi, và Liverpool không quá tập trung vào các đội khác như mọi HLV vẫn thường nói. Chúng tôi chỉ tập trung chủ yếu vào chính mình”.

"Chúng tôi biết mình cần phải thắng nhiều trận, bởi vì các đối thủ cạnh tranh suất dự Champions League cũng là những đội rất mạnh. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng nhiều trận. Không quá chú trọng đến điểm số và khoảng cách, mặc dù chúng tôi cũng biết rõ bảng xếp hạng. Điều đó chắc chắn rồi".

Và The Reds có mọi lý do để tự tin khi đối đầu với đội bóng của Nuno Espirito Santo, bất chấp sự cải thiện gần đây về kết quả thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Liverpool chỉ thua West Ham 1 lần trong 19 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh (thắng 15, hòa 3), thắng 7 trong 8 trận gần nhất kể từ trận thua 2-3 trên sân khách vào tháng 11-2021.

Tuy nhiên, HLV Slot xác nhận rằng Florian Wirtz sẽ không thể ra sân đấu với West Ham, do tiền vệ này chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương nhẹ ở lưng khiến anh phải rút lui khỏi trận thắng kịch tính 1-0 trước Nottingham Forest tuần qua.

Wirtz đã có 9 lần tham gia vào bàn thắng kể từ tháng 12-2020 (6 bàn thắng, 3 kiến ​​tạo), chỉ có Joao Pedro, Antoine Semenyo, Anthony Gordon, Erling Haaland (đều 10) và Victor Gyokeres (11) là góp công nhiều hơn trong số các cầu thủ Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, Jeremie Frimpong đã đủ sức khỏe để trở lại sau khi bình phục chấn thương gân kheo mà anh gặp phải trong trận Liverpool thắng Qarabag 6-0 ở Champions League tháng trước. Slot nói thêm: "Jeremie Frimpong đã tập luyện cùng chúng tôi vài lần trong tuần này. Vì vậy, cậu ấy đã sẵn sàng. Nhưng tôi không kỳ vọng Florian Wirtz sẽ ra sân. Đó là một điều đáng thất vọng. Mỗi khi một cầu thủ không thể ra sân đều là một điều đáng thất vọng, đó là điều tôi không ngờ tới sau tuần trước".

Khi được hỏi về thời gian hồi phục chấn thương của Wirtz, Slot cho biết: "Hiện tại, tôi không biết. Thông thường, khi tôi nói vậy, tôi biết mình cần phải biết, và tôi không muốn chia sẻ điều đó. Nhưng lần này, thành thật mà nói, tôi không biết".

