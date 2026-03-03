HLV Arne Slot của Liverpool hôm thứ Hai cho biết việc ngày càng phụ thuộc vào các tình huống đá phạt cố định ở Ngoại hạng Anh đã làm giảm đi phần nào niềm vui của bóng đá, nhưng ông chấp nhận đó là thực tế mới.

Arne Slot: “Trái tim bóng đá của tôi không thích xu hướng đá phạt cố định”

Nhà vô địch mùa trước đã gặp khó khăn với các tình huống bóng chết cả trong phòng ngự lẫn tấn công ở giai đoạn đầu mùa giải. Nhưng 7 trong 9 bàn thắng gần đây nhất của họ đến từ các tình huống đá phạt cố định, bao gồm ba bàn thắng sau các quả phạt góc trong chiến thắng 5-2 trước West Ham tại Anfield hôm thứ Bảy.

Đội đầu bảng Premier League, Arsenal, nổi tiếng là những ông vua đá phạt cố định và hôm Chủ nhật đã ghi bàn thắng thứ 16 từ tình huống phạt góc trong mùa giải này - san bằng kỷ lục của giải đấu. Arsenal đã thắng kình địch Chelsea ở vòng 28 bằng 2 bàn thắng đều từ những quả phạt góc sở trường của William Saliba và Jurrien Timber. Arsenal cũng giành nhiều điểm từ những tình huống bóng chết và gợi lên xu hướng thực dụng ở Premier League.

Slot nói với các phóng viên hôm thứ Hai: "Trước hết, bạn phải chấp nhận điều đó. Tôi nghĩ chủ yếu là ở Ngoại hạng Anh. Nếu tôi xem các giải đấu khác, tôi không nghĩ rằng người ta quá chú trọng vào các tình huống đá phạt cố định". HLV Liverpool cho biết ông cảm thấy các thủ môn ở Ngoại hạng Anh nhận được ít sự bảo vệ từ các trọng tài hơn so với các giải đấu khác, chẳng hạn như giải vô địch quốc gia Hà Lan. Ở đây, bạn gần như có thể đánh vào mặt thủ môn mà trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Tôi có thích điều đó không? Trái tim bóng đá của tôi không thích điều đó".

Slot cho biết ông từng rất mong chờ được xem đội Barcelona vĩ đại của Pep Guardiola, nổi tiếng với lối chơi kiểm soát bóng mượt mà. "Bây giờ, hầu hết các trận đấu tôi xem ở Ngoại hạng Anh không còn là niềm vui đối với tôi nữa. Nhưng nó luôn thú vị vì tính cạnh tranh rất cao, và đó là điều làm nên sự tuyệt vời của giải đấu này, bởi vì có rất nhiều sự cạnh tranh, bất cứ đội nào cũng có thể đánh bại bất cứ đội nào."

Slot sẽ dẫn dắt Liverpool đến sân đội cuối bảng Wolves vào thứ Ba, cho biết xu hướng sử dụng các tình huống cố định sẽ còn tiếp tục. "Có lẽ trong 5 hoặc 10 năm nữa mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bạn đến xem một trận đấu U16 ở đâu đó... Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bạn thấy các đội hoàn toàn tập trung, các cầu thủ 16 tuổi tập trung vào các tình huống cố định. Đó là thực tế mới, và tôi có ý kiến ​​​​của riêng mình về điều đó, nhưng nó không thay đổi".

Liverpool đang đứng thứ 5 Premier League và đã thắng 7 trong 9 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường, đang ở vị trí thuận lợi để giành vé tham dự Champions League mùa giải tới.

Tiền vệ kiến ​​tạo Florian Wirtz bị chấn thương lưng, dự kiến ​​sẽ vắng mặt trong trận đấu với Wolves và trận đấu Cúp FA vào thứ Sáu tới gặp cùng đối thủ, cả hai trận đều diễn ra tại Molineux. Cầu thủ người Đức đã vắng mặt trong các trận thắng của Liverpool trước Nottingham Forest và West Ham.

HOÀNG HÀ