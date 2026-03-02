Igor Tudor thừa nhận Tottenham thiếu nỗ lực sau trận thua Fulham

HLV Igor Tudor của Tottenham đã chỉ trích đội bóng của mình vì thiếu nỗ lực khi nỗi lo xuống hạng của họ càng trầm trọng hơn sau trận thua 1-2 trên sân Fulham.

Iwobi (giữa, Fulham) ghi bàn vào lưới Tottenham

Tottenham khởi đầu tệ hại và bị dẫn trước 1-0 ngay từ đầu bởi cú vô lê của Harry Wilson, mặc dù đội khách tin rằng Raul Jimenez đã đẩy Radu Dragusin trong pha bóng trước đó. Họ tiếp tục bị dẫn trước sau giờ nghỉ khi Alex Iwobi tung cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, bóng chạm cột dọc đi vào lưới.

Các học trò của Tudor đã gỡ lại được một bàn nhờ cầu thủ dự bị Richarilson nhưng vẫn phải nhận thất bại thứ tư liên tiếp, và HLV người Croatia thừa nhận đội bóng đã thi đấu dưới mức kỳ vọng ở mọi khía cạnh. Ông nói với Sky Sports: "Chúng tôi chơi không tốt, thiếu mọi thứ. Cả tấn công lẫn phòng thủ, Fulham đều chơi tốt hơn nhiều. Có những vấn đề ở đây, những vấn đề lớn".

Tudor đã chứng kiến ​​trận thua thứ hai liên tiếp kể từ khi tiếp quản vị trí HLV từ Thomas Frank, trong khi Tottenham hiện đã san bằng kỷ lục chuỗi trận không thắng dài nhất của họ tại Premier League (10 trận), kỷ lục trước đó từng xảy ra dưới thời Ossie Ardiles năm 1994.

Mặc dù phong độ tệ hại, khiến đội bóng khổng lồ phía bắc London chỉ còn hơn khu vực xuống hạng 4 điểm, Tudor vẫn nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ tinh thần thoải mái cho các trận đấu sắp tới. Ông nói: "Chúng tôi chỉ đang nghĩ về trận đấu tiếp theo. Chúng ta không cần phải nghĩ về việc xuống hạng. Không phải vì điều đó không thể xảy ra, mà chúng ta phải tập trung vào việc phát triển tinh thần đồng đội, vào sự tập trung và thể lực. Đây là những mục tiêu duy nhất chúng ta phải có”.

HLV Fulham, Marco Silva, đã ca ngợi màn trình diễn của Iwobi khi đội bóng của ông giành chiến thắng kép trước Tottenham lần thứ hai trong lịch sử, lần đầu tiên là vào mùa giải 2003-04.

Iwobi đóng vai trò chủ chốt, tạo ra nhiều cơ hội nhất so với bất kỳ cầu thủ nào trên sân (4), bên cạnh bàn thắng tuyệt vời của anh. Silva nói với BBC Sport: “Đó là một trong những bàn thắng đẹp nhất của Alex, cậu ấy có khả năng làm được những điều như thế này. Cậu ấy mạnh mẽ hơn khi cố gắng chọn một quả phạt góc và thực hiện một đường chuyền mạnh mẽ. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với cậu ấy. Nhìn chung, đó là một màn trình diễn tuyệt vời. Về mặt tấn công, chúng tôi đã tận hưởng nó - chúng tôi năng động, tạo ra nhiều cơ hội, gây khó khăn cho họ”.

HOÀNG HÀ