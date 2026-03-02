Arsenal vượt qua Chelsea để duy trì khoảng cách 5 điểm

Bàn thắng trong hiệp 2 của Jurrien Timber giúp Arsenal tái lập khoảng cách 5 điểm so với Man.City.

Pháo thủ buộc phải đáp trả sau khi Man.City thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm một ngày trước đó. Cuối cùng, mối đe dọa từ các tình huống cố định của Arsenal lại một lần nữa chứng tỏ sự khác biệt. William Saliba đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước, ghi bàn từ một quả phạt góc ở phút 21. Và sau khi bàn phản lưới nhà của Piero Hincapie giúp Chelsea rút ngắn tỷ số ở thời gian bù giờ hiệp 1, Timber đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc khác ở phút 66. Với 16 bàn thắng từ phạt góc mùa này, Arsenal đã san bằng kỷ lục về số bàn thắng từ phạt góc trong một mùa giải Premier League, theo thống kê của Opta.

Chiến thắng trước Chelsea giúp Arsenal vượt qua một trong những đối thủ lớn khác và tiến gần hơn đến chức vô địch giải đấu đầu tiên kể từ năm 2004. Điều này khiến chuyến làm khách đến Man.City vào tháng tới có thể là thử thách lớn cuối cùng đối với đội bóng của HLV Mikel Arteta, khi họ không còn trận đấu nào khác với các đội trong tốp 7 hiện tại trên bảng xếp hạng. “Chúng tôi có cảm giác rằng mình phải thắng, thắng và thắng liên tục. Thắng nhiều trận nhưng vẫn chưa đủ để tạo khoảng cách. Đó là đẳng cấp của giải đấu này”, Mikel Arteta nói.

Nếu Arsenal giành được chức vô địch, họ có thể sẽ nhìn lại chiến thắng này như một thời điểm quyết định. Ngay cả khi chỉ còn 10 người trên sân, sau khi Pedro Neto bị đuổi khỏi sân trong hiệp 2, Chelsea vẫn nỗ lực ghi bàn gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối cùng. Thủ thành David Raya đã có một pha cứu thua xuất sắc khi đẩy quả tạt hướng vào khung thành của Alejandro Garnacho ra ngoài ở những giây cuối cùng tại Emirates. Và các cổ động viên chủ nhà thở phào nhẹ nhõm khi bàn thắng của Liam Delap bị từ chối vì lỗi việt vị ở những phút cuối cùng.

Thủ thành David Raya xuất sắc bảo vệ chiến thắng 2-1 của Arsenal trước Chelsea.

Arteta đã hết lời ca ngợi màn trình diễn của David Raya, sau khi nói rằng “tim ông suýt ngừng đập” trước pha cứu thua quan trọng của thủ môn này ở phút bù giờ. “David chắc chắn là một trong những thủ lĩnh của chúng tôi”, Arteta nói. “Cậu ấy là một thủ môn biết cách giữ vững sự tập trung và quyết định trận đấu khi cần thiết. Đôi khi cậu ấy không tham gia vào bất cứ tình huống nào, rồi đột nhiên phải hành động và pha cứu thua mà cậu ấy thực hiện ở tình huống cuối cùng - đó là một cú sút không thể tin được và tim tôi gần như ngừng đập, nhưng cậu ấy đã cản phá thành công”.

“Đó là một pha cứu thua tuyệt vời, nhưng chúng tôi không nên rơi vào tình huống đó. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chúng tôi không thể kiểm soát trận đấu khi chỉ còn 10 người. Mọi người đều đang gặp khó khăn và khoảng cách điểm số rất nhỏ, nhưng điều đó không sao cả. Tháng Ba, chúng tôi tham gia mọi giải đấu và đang ở vị trí rất cao”.

VIỆT TÙNG