Sesko tỏa sáng khi Man.United ngược dòng thắng Palace

Pha ghi bàn tuyệt đẹp bằng đầu của Benjemin Sesko đã giúp Manchester United lội ngược dòng hoàn hảo trước 10 cầu thủ Crystal Palace. Chiến thắng ở Old Trafford đã giúp Quỷ đỏ vươn lên chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League.

Benjamin Sesko (phải) lại ghi bàn giúp Manchester United thắng ngược Crystal Palace.

Chuỗi trận bất bại của HLV tạm quyền Michael Carrick kể từ khi ông được bổ nhiệm vào giữa tháng Giêng đã kéo dài đến bảy trận, Quỷ dỏ hiện có 51 điểm sau 28 trận. Crystal Palace tụt xuống vị trí thứ 14 với 35 điểm.

Manchester United khởi đầu trận đấu không suôn sẻ khi không kiểm soát được thế trận mà thậm chí còn thủng lưới ngay từ phút thứ 4. Từ quả phạt góc của Brendan Johnson, Maxence Lacroix đã bỏ rơi Leny Yoro để ung dung đánh đầu hiểm hóc vào góc xa khiến thủ thành Senne Lammens bó tay. Đó là bàn thắng sớm nhất mà đội chủ nhà phải nhận trong mùa giải này, nhưng Man United không có dấu hiệu quật khởi cho đến khi Lacroix phạm lỗi với Matheus Cunha trong khu cấm để lãnh thẻ đỏ phút 56. Bruno Fernandes đã sút thắng quả 11m để gỡ hòa 1-1.

Đến phút 65, từ quả tạt bổng vào khu cấm của Bruno, Benjamin Sesko đã bật cao hơn hậu vệ Palace để đánh đầu vào góc lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Trong các trận đấu diễn ra cùng giờ, Brigrhton thắng Nottingham Forest 2-1 nhờ các bàn thắng của Gomez và Danny Welbeck ở phút thứ 6 và 15, trong lúc Gibbs-White ghi bàn cho đội khách phút 13. Kết quả giúp Brighton vươn lên vị trí thứ 11 với 37 điểm, trong lúc Forest vẫn đang căng thẳng ở vị trí thứ 17 với 27 điểm, chỉ hơn 2 điểm so với vị trí trong nhóm đèn đỏ của West Ham.

Tottenham vẫn giữ nguyên khoảng cách 2 điểm so với Nottingham và 4 điểm so với West Ham sau khi thua 1-2 trên sân Fulham. Bàn thắng phút 66 của Richarlison không đủ với Tottenham khi họ để chủ nhà Fulham chọc thủng lưới 2 bàn bởi Harry Wilson ở phút thứ 7 và Alex Iwobi ở phút 36.

HOÀNG HÀ