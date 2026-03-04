Wolves tiếp tục gây sốc khi đả bại Liverpool

Sau khi cầm hòa đội đầu bảng Arsenal và thắng đội xếp thứ 3 là Aston Villa trong 3 vòng đấu gần đây, mới nhất vào thứ Ba, đội cuối bảng Wolves tiếp tục gây sốc khi đánh bại nhà đương kim vô địch Liverpool với tỷ số 2-1 tại sân vận động Molineux.

Đội cuối bảng Wolves gây sốc khi đánh bại đương kim vô địch Liverpool với tỷ số 2-1.

Tiền vệ người Brazil, Andre đã ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 4 của thời gian bù giờ, giáng một đòn mạnh vào hy vọng giành vé dự Champions League mùa giải tới của Liverpool. Các cổ động viên Wolves như phát cuồng trong một trận đấu kịch tính đến phút cuối. “Đây là Liverpool đấy! Vị trí hiện tại của chúng tôi không quan trọng, mỗi khi bạn đánh bại họ, bạn phải tận hưởng những khoảnh khắc đó”, HLV Rob Edwards của Wolves, người đã chạy dọc đường biên ăn mừng sau khi bàn thắng của Andre, phấn khích nói.

Một kết thúc đầy kịch tính của trận đấu chứng kiến ​​Mohamed Salah ghi bàn ở phút 83 - chấm dứt chuỗi 10 trận không ghi bàn ở giải đấu của anh - để gỡ hòa cho Liverpool ngay sau khi Rodrigo Gomes đưa Wolves dẫn trước ở phút 78. Khi cả 2 đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định, cú sút xa của Andre đã chạm vào Joe Gomez và khiến thủ môn Alisson của Liverpool không kịp phản ứng. “Cảm giác thật tuyệt vời. Đó là một trận đấu tuyệt vời và một đêm tuyệt vời”, Rodrigo nói.

Đây là thất bại thứ 9 của Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, và có thể khiến nhà đương kim vô địch tụt xuống vị trí thứ 6 nếu Chelsea đánh bại Aston Villa vào thứ Tư.

Mohamed Salah chấm dứt chuỗi 10 trận không ghi bàn nhưng không thể ngăn đà sa sút của Liverpool.

Ngược lại, đây là lần đầu tiên Wolves có được 2 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mùa này. Mặc dù khả năng trụ hạng rất thấp, khi Wolves đang kém khu vực an toàn tới 11 điểm, nhưng diễn biến cho thấy họ sẵn sàng chiến đấu đến cùng. “Những gì chúng tôi đang làm lúc này là thể hiện tinh thần chiến đấu, sự quyết tâm và một số phẩm chất tốt. Chúng tôi đang cạnh tranh với tất cả các đội bóng”, Edwards nói.

Ở các diễn biến khác. Everton đánh bại Burnley đang vật lộn trụ hạng với tỷ số 2-0. Các bàn thắng của James Tarkowski và Kiernan Dewsbury-Hall trong mỗi hiệp đấu đã giúp Everton giành được chiến thắng thứ 5 trên sân Hill Dickinson kể từ khi chuyển đến sân nhà mới vào đầu mùa giải. Chiến thắng này cũng giúp tăng cơ hội giành vé dự cúp châu Âu, khi đội bóng của HLV David Moyes chỉ còn cách 1 điểm so với vị trí thứ 7 của Brentford, đội chỉ hòa 0-0 với Bournemouth.

Trong khi Leeds United đối mặt nguy cơ bị kéo xuống khu vực xuống hạng sau trận thua tứ 2 liên tiếp. Bàn thắng từ chấm phạt đền trong hiệp 2 của Habib Diarra đã giúp Sunderland giành chiến thắng 1-0 tại Elland Road. Leeds United hiện hơn khu vực xuống hạng 6 điểm, nhưng khoảng cách đó có thể bị thu hẹp nếu West Ham (đang đứng thứ 18) giành được điểm tại Fulham vào thứ Tư.

