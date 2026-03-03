Daryl Janmaat trải lòng về hành trình từ sao Ngoại hạng Anh thành… con nghiện ma túy

Cựu hậu vệ Daryl Janmaat, người từng tạo dấu ấn ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Newcastle và Watford, vừa trải lòng về tác hại mà chứng nghiện cocaine gây ra cho cuộc đời anh sau khi kết thúc sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

Daryl Janmaat người từng tạo dấu ấn ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Newcastle.

Cựu cầu thủ 36 tuổi, người từng có 34 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Hà Lan trong suốt sự nghiệp, đã trải qua 2 năm ở Newcastle trước khi chuyển đến Watford vào năm 2016. Janmaat cuối cùng rời Vicarage Road vào năm 2020 để trở về quê hương khoác áo ADO Den Haag, một CLB hiện đang thi đấu ở giải hạng 2 của bóng đá Hà Lan. Sau khi giải nghệ khỏi bóng đá chuyên nghiệp vào năm 2022, Janmaat đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật tại ADO Den Haag...

Mới đây, cựu ngôi sao Ngoại hạng Anh đã thẳng thắn chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn về tác hại do nghiện cocaine gây ra cho anh. “Tôi có 3 đứa con, chúng cũng nghe và đọc được những điều này”, Janmaat nói, thông qua tờ báo AD của Hà Lan. “Tôi không thể và không muốn đi sâu vào tất cả các chi tiết, nhưng chứng nghiện cocaine của tôi thật sự đã gây ra rất nhiều tổn hại”.

Janmaat, người từng cùng đội tuyển Hà Lan giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2014, kể lại rằng việc kết thúc sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của anh - sau khi cựu hậu vệ này bị chấn thương đầu gối - là lúc những rắc rối của anh bắt đầu: “Tôi đáng lẽ phải nhận được sự giúp đỡ từ mọi người và mọi thứ, nhưng tôi lại bị bỏ mặc tự xoay xở. Chẳng có gì cả. Đột nhiên, tôi mất đi cấu trúc mà tôi đã có trong nhiều năm với tư cách là một cầu thủ bóng đá. Điều đó thật khó khăn”.

Cựu cầu thủ 36 tuổi từng cùng đội tuyển Hà Lan giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2014.

“Chứng nghiện cocaine dần dần len lỏi vào. Bạn bắt đầu nói dối những người bạn yêu thương. Điều đó thật khủng khiếp - tôi đã làm tổn thương rất nhiều người. Vấn đề chỉ bắt đầu sau khi tôi giải nghệ. Khi còn là cầu thủ, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát: bạn đi từ buổi tập này đến buổi tập khác. Từ trận đấu này đến trận đấu khác. Khi tất cả những điều đó biến mất và tôi cảm thấy hoàn toàn lạc lõng với vai trò quản lý kỹ thuật tại ADO, mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ. Rất tồi tệ”.

Cầu thủ từng có 162 trận thi đấu tại Ngoại hạng Anh cũng thẳng thắn chia sẻ về việc nghiện ngập đã ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của anh như thế nào. “Tôi vẫn kết hôn, nhưng chúng tôi không còn sống chung nữa”, anh nói. “Mối quan hệ của chúng tôi không tốt đẹp, bạn biết đấy, nhưng rõ ràng là chứng nghiện ngập cũng không giúp ích gì. Rất nhiều tổn thương đã xảy ra, mặc dù hiện tại chúng tôi đã hòa thuận trở lại”.

Hiện tại, cầu thủ suất sắc nhất Newcastle mùa giải 2014-2015 đang điều hành một phòng tập thể hình riêng ở Scheveningen có tên là High Power Gym, và đã tiết lộ cách anh vượt qua giai đoạn “thực sự rất tồi tệ” để thay đổi cuộc đời mình: “Cocaine phá hủy rất nhiều thứ. Gia đình và bạn bè đã ở bên cạnh tôi, nhưng tôi đã làm nhiều người thất vọng. Bạn bắt đầu nói dối và xuyên tạc sự thật. Điều đó thật mệt mỏi, nhưng trên hết, rất đau đớn. Liệu nó có đe dọa đến tính mạng không? Chà, tôi đã rơi vào tình trạng rất tồi tệ, thực sự rất tồi tệ. Có những lúc tôi thực sự rất tệ, hãy cứ nói như vậy”.

“Tôi đã có tất cả mọi thứ khi còn là một cầu thủ, và thực tế là tôi vẫn còn. Nhưng rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian đó. Quá nhiều. Nghiện ngập thực sự là một cuộc chiến, nơi bạn hoàn toàn mất hết lý trí. Theo đúng nghĩa đen. Bạn đang trong một cuộc đấu tranh; nó thực sự tàn phá rất nhiều thứ. Ở một phòng khám như vậy, bạn được trị liệu và tư vấn. Sau đó, tôi đã đi theo một hướng khác. Vâng, hướng đi đúng đắn. May mắn thay”.

LINH SƠN