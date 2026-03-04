Arteta phản ứng với những chỉ trích về cách ghi bàn từ quả phạt góc

HLV Mikel Arteta tuyên bố ông "thất vọng vì Arsenal chưa ghi được nhiều bàn thắng hơn" từ các tình huống cố định, trong bối cảnh đội bóng của ông đang phải đối mặt với những lời chỉ trích về chiến thuật.

Cả hai bàn thắng của Arsenal trong chiến thắng 2-1 trước Chelsea hôm Chủ nhật đều đến từ các quả phạt góc, nâng tổng số bàn thắng họ ghi được từ các tình huống này lên con số 16. Đây là thành tích ngang bằng với bất kỳ đội bóng nào tại Premier League trong một mùa giải, cùng với Oldham Athletic mùa 1992-93, West Brom mùa 2016-17 và chính Arsenal mùa 2023-24.

Ngoài ra, số bàn thắng được ghi từ phạt góc trong mùa giải này (138 bàn trong 281 trận) đã nhiều hơn so với cả mùa giải trước (135 bàn trong 380 trận). Tuy nhiên, những ‘nạn nhân’ như Arne Slot và Pep Guardiola đều đã ám chỉ rằng sự gia tăng của các tình huống cố định ở Ngoại hạng Anh đã làm giảm đi phần nào niềm vui khi xem các trận đấu ở giải này, trong khi Arsenal cũng bị gán mác là “CLB bóng đá cố định” vì họ ưa chuộng chiến thuật đó.

Và Fabian Hurzeler, HLV đội bóng Brighton sẽ tiếp đón Arsenal vào thứ Tư, đã chỉ trích Arsenal vì câu giờ trong các tình huống cố định, cho rằng đôi khi họ chờ “hơn một phút” để thực hiện các quả phạt góc.

Nhưng khi được hỏi về những lời chỉ trích nhắm vào Arsenal từ bên ngoài, Arteta chỉ đơn giản nói: “Tôi buồn vì chúng tôi không ghi được nhiều bàn thắng hơn và cũng để thủng lưới không ít từ các tình huống cố định. Chúng tôi muốn trở thành đội bóng tốt nhất và thống trị nhất ở mọi khía cạnh của trận đấu. Đó là hướng đi và mục tiêu của đội bóng này. Là một CLB, chúng tôi cũng muốn như vậy, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng làm điều đó. Đó là những lời chỉ trích một phần của công việc”.

Hiện tại, Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 5 điểm hơn Manchester City. Trong 20 lần Arsenal dẫn trước 1-0 ở giải Ngoại hạng Anh mùa này, bàn thắng mở tỷ số của họ đến từ các tình huống cố định hoặc phạt đền trong 13 lần. Đây là số bàn thắng mở tỷ số từ tình huống cố định/phạt đền nhiều nhất trong một mùa giải Ngoại hạng Anh.

Arteta cũng được hỏi liệu những lời chỉ trích về chiến thuật tình huống cố định của ông có xuất phát từ việc các đội khác cố gắng bắt kịp hay không. Ông đáp: "Tôi không biết. Là một đối thủ, bạn sẽ khó chịu khi để thủng lưới. Tôi thực sự khó chịu về cách chúng tôi để thủng lưới trước Chelsea, và Chelsea trông thực sự rất tốt với chất lượng đội hình của họ. Hãy nhìn vào số lượng bàn thắng từ các tình huống cố định mà họ ghi được. Manchester United cũng vậy. Có những giai đoạn mà một đội có cơ hội thực hiện những điều nhất định. Trò chơi đang phát triển và ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Các đội đang thích nghi, sau mỗi pha bóng, dù là ném biên, bắt đầu lại trận đấu hay tình huống trên sân mở, họ đều biết chính xác mình phải làm gì, và hầu như mọi thứ đều là kèm người. Vì vậy, trò chơi sẽ không khác đi, trừ khi chúng ta thay đổi luật, bởi vì sự phát triển của trò chơi chính là như vậy".

HOÀNG HÀ