Igor Tudor khẳng định Crystal Palace không phải là trận "phải thắng" với Tottenham

Igor Tudor đã bác bỏ ý kiến ​​cho rằng trận đấu giữa Tottenham và Crystal Palace là trận "phải thắng" mặc dù họ đang bị kéo vào cuộc chiến trụ hạng.

Igor Tudor (Tottenham) và Oliver Glasner (Crystal Palace)

Tottenham đang đứng thứ 16 tại Premier League, chỉ hơn vị trí thứ 18 của West Ham 4 điểm, mặc dù khoảng cách đó có thể được thu hẹp xuống còn một điểm nếu đội bóng của Nuno Espirito Santo đánh bại Fulham vào thứ Tư.

Tudor đã thua cả hai trận đấu kể từ khi tiếp quản vị trí HLV từ Thomas Frank, khi Tottenham bị Arsenal và Fulham đánh bại. Trên thực tế, Tottenham vẫn là đội duy nhất chưa thắng được trận nào tại Premier League trong năm 2026 (4 hòa, 6 thua). Khi được hỏi liệu có áp lực nào đối với ông và các cầu thủ để giành 3 điểm trước Crystal Palace hay không, ông đáp: "Không, không có trận đấu nào là phải thắng cả. Chúng ta cần tiếp cận tất cả các trận đấu một cách đúng đắn và làm hết sức mình. Tôi luôn nói rằng suy nghĩ ‘trận đấu phải thắng’ như vậy chẳng mang lại gì cả".

"Chúng ta cần chuẩn bị bằng cách nghĩ về chính mình, đó là hiểu rõ chúng ta là ai với tư cách là một đội, các cầu thủ cần gì và có thể cống hiến gì để trở nên tốt hơn với tư cách là một đội. Nếu chúng ta chuẩn bị theo cách này, kết quả sẽ tốt. Những trận đấu phải thắng đó đều là những điều không quan trọng. Những chuyện đó nghe hay ho lắm, chỉ bàn tán trên TV hay ở quán bar thôi, nhưng chúng tôi không muốn nghĩ theo kiểu đó".

Trong khi đó, Palace đang đứng trên Tottenham hai bậc và hơn đối thủ 6 điểm dù phong độ gần đây có phần sa sút. Họ chỉ thắng 2 trong 13 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng Anh (3 hòa, 8 thua), nhưng bước vào trận đấu này sau trận thua 1-2 trước Manchester United ở vòng trước, với việc Maxence Lacroix bị đuổi khỏi sân.

Lacroix chỉ là một trong số những cầu thủ vắng mặt của Oliver Glasner, bên cạnh Jean-Philippe Mateta vẫn đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối, và dù không thể trở lại trong trận đấu này, anh dường như sắp bình phục.

Glasner nói về Mateta: "Cậu ấy rất vui vẻ. Luôn hài hước, luôn đùa giỡn với đồng đội. Đang tập luyện chăm chỉ, rất rất chăm chỉ trong quá trình phục hồi chức năng. Luôn ở trong phòng tập, đạp xe và chạy trên máy chạy bộ. Tôi nghĩ cậu ấy cũng đang rất mong chờ được cảm nhận trái bóng, ngửi mùi cỏ và vui vẻ cùng các đồng đội trên sân. Giờ cậu ấy chỉ còn phải chờ 4 hoặc 5 ngày nữa, và hy vọng là cậu ấy sẽ sớm trở lại".

HOÀNG HÀ