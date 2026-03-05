Guardiola khẳng định cuộc đua vô địch chưa kết thúc

HLV Pep Guardiola khẳng định Man.City vẫn sẽ kiên trì bám đuổi bất chấp đã kém 7 điểm so với đội đầu bảng Arsenal.

Đội bóng của Guardiola 2 lần đánh mất lợi thế dẫn trước Forest tại sân Etihad, khi các bàn thắng của Antoine Semenyo và Rodri đã bị Morgan Gibbs-White và Elliot Anderson gỡ hòa. Cầu thủ dự bị Savinho cũng chứng kiến một cú sút bị Murillo phá bóng ngay trên vạch vôi ở những phút cuối cùng của trận đấu, càng làm tăng thêm sự thất vọng cho người hâm mộ chủ nhà. Việc không thể kết liễu Forest đã đủ tồi tệ, nhưng tin tức từ bờ biển phía nam thậm chí còn tệ hơn khi chiến thắng 1-0 của đội đầu bảng Arsenal trước Brighton đã khiến cuộc đua vô địch nằm ngoài tầm kiểm soát của Man.City.

Pháo thủ hiện đã gia tăng khoảng cách lên thành 7 điểm và nắm trong tay vận mệnh của chức vô địch khi họ đang theo đuổi danh hiệu vô địch Anh đầu tiên kể từ năm 2004. Man.City dù còn một trận chưa đấu so với Arsenal, đội sẽ đến làm khách tại Etihad vào tháng 4, nhưng Guardiola sẽ tiếc nuối thêm một trận đấu nữa mà đội bóng của ông đã để mất kiểm soát trong hiệp 2. Đây không phải lần đầu tiên trong mùa giải này Man.City sảy chân trong hiệp 2, tổng số điểm họ đánh mất từ ​​những trận đấu dẫn trước đã là 13.

Nhưng Guardiola khẳng định Man.City vẫn có thể vượt qua Arsenal trong 9 trận đấu cuối cùng. “Vẫn còn nhiều trận đấu phía trước, họ chơi nhiều hơn chúng tôi 1 trận”, Guardiola nói. “Có những trận đấu mà chúng tôi không xứng đáng. Hôm nay nhìn chung chúng tôi đã chơi tốt trong 90 phút. Không phải là do pha bóng này hay pha bóng kia. Nói chung, khi phân tích trận đấu, chúng tôi đã chơi tốt”.

Man.City vừa đánh mất điểm số thứ 13 trong thế ​​ dẫn trước đối thủ.

Guardiola không muốn bình luận về một pha bóng bị thổi phạt đền cho Man.City ở cuối trận khi Haaland ngã xuống sau va chạm với thủ môn Mats Sels của Forest, quyết định này đã được VAR xác nhận. “Tôi luôn tin rằng chúng tôi phải làm tốt hơn nhiều để đảm bảo các trọng tài không cần can thiệp”, Guardiola nói. “Đó là trách nhiệm của chúng ta để chơi tốt hơn. Nếu chúng ta phải dựa vào họ thì điều đó là không thể. Không còn gì để nói thêm. Cuối cùng thì chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội trước một đội bóng chơi phòng ngự rất chắc chắn. Chúng tôi đã chơi năng động. Có lẽ chúng tôi đã thiếu sự phối hợp với Haaland, những pha di chuyển tuyệt vời của cậu ấy, chúng tôi cần phải tìm cậu ấy nhiều hơn một chút, nhưng nhìn chung đó là một trận đấu tốt”.

Hiện tại, đà thắng lợi trong cuộc đua giành chức vô địch đang nghiêng về Arsenal, nhưng sự chú ý của Guardiola đang chuyển sang trận đấu vòng 5 FA Cup cuối tuần này với Newcastle, trước khi bước vào trận lượt đi vòng 16 Champions League gặp Real Madrid. “Bây giờ là trận đấu với Newcastle, và suy nghĩ luôn hướng về những gì tiếp theo”, Guardiola nhấn mạnh.

