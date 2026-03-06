Năm điểm nhấn đáng chú ý ở vòng 5 FA Cup cuối tuần này

Vòng 5 FA Cup diễn ra cuối tuần này hứa hẹn mang đến nhiều câu chuyện thú vị, từ cơ hội khẳng định của các ngôi sao trẻ, thách thức với các đội bóng nhỏ, cho đến những lo ngại về lịch thi đấu dày đặc.

1. Garnacho và cơ hội 'tái xuất' tại Wrexham

Alejandro Garnacho, bản hợp đồng của Chelsea, vẫn chưa thực sự tạo được dấu ấn đậm nét kể từ khi chuyển đến. Anh mới chỉ đá chính ba trận tại Premier League trong năm 2026. Tuy nhiên, màn trình diễn đầy hứa hẹn trong chiến thắng trước Aston Villa giữa tuần qua có thể là bước đệm để tiền đạo người Argentina được trao thêm cơ hội, bắt đầu từ chuyến làm khách đến sân của Wrexham.

Garnacho là mẫu cầu thủ cần được thi đấu thường xuyên để duy trì sự tự tin và cảm hứng. Anh đã có tổng cộng 175 phút thi đấu trong hai chiến thắng tại Cúp FA dưới thời tân HLV Liam Rosenior. Đây là cơ hội để anh nhắc nhở tất cả về một cầu thủ chạy cánh giàu kỹ thuật, tốc độ và đầy quyết tâm đã từng bừng sáng ở Manchester United, trước khi trở thành "nạn nhân" trong các toan tính chiến thuật của Ruben Amorim.

Wrexham là một đội bóng rất mạnh ở Championship (giải hạng Nhất), nhưng đây là cơ hội để Garnacho cho thấy đẳng cấp khác biệt giữa một ngôi sao hàng đầu và phần còn lại.

2. Bài toán lịch thi đấu cho Guardiola và Howe

Pep Guardiola đã lên tiếng phàn nàn, và có lẽ ông có lý. Manchester City sẽ phải đá trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Real Madrid vào thứ Tư, nhưng trước đó, họ phải làm khách trên sân Newcastle trong khuôn khổ vòng 5 FA Cup với lịch khởi tranh lúc 20h thứ Bảy – giờ Anh. Lịch đá muộn này khiến kế hoạch di chuyển và hồi phục của đội bóng trở nên khó khăn. Guardiola chỉ ra rằng hạ cánh xuống sân bay Manchester lúc 1-2h sáng sau chuyến làm khách tới Newcastle khác xa với việc về đến nhà lúc 19-20h nếu trận đấu diễn ra lúc 15h.

Không chỉ Guardiola, Eddie Howe cũng có lý do để lo lắng. Newcastle sẽ tiếp Barcelona tại St. James' Park vào thứ Ba, cũng chỉ ba ngày sau trận đấu với City. Ông Guardiola nhấn mạnh: "Sự mệt mỏi tạo ra khác biệt lớn." Chưa kể, nếu trận đấu phải bước vào hiệp phụ và loạt sút luân lưu, đó sẽ là một thử thách quá lớn cho các cầu thủ và cổng sau. Ngay cả khi trận đấu kết thúc lúc 22h, chuyến tàu cuối cùng về Manchester cũng đã rời ga từ lâu, khiến người hâm mộ gặp nhiều khó khăn.

3. Port Vale và câu chuyện cổ tích của Tyler Magloire

Vài tháng trước, trung vệ Tyler Magloire của Port Vale còn chơi bóng ở giải Northern Premier Division (hạng 7 nước Anh) cho Workington. Anh tìm đến đội bóng này để lấy lại thể lực sau nhiều tháng không được thi đấu chuyên nghiệp. Dù thử việc không thành công ở Bradford và phải nhờ đến sự hỗ trợ từ Hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA), Magloire không hề nản chí. Anh sẵn sàng xuống chơi ở giải đấu thấp hơn để được ra sân.

Sự nỗ lực đã được đền đáp. Vào tháng Giêng, HLV Jon Brady, người từng dẫn dắt anh ở Northampton, đã mang anh về Port Vale. Ngay lập tức, Magloire thi đấu 98 phút trong chiến thắng trước Bristol City tại Championship giữa tuần qua. Giờ đây, anh sẽ có cơ hội kiểm tra năng lực thực sự trước một đội bóng mạnh khác là Sunderland, một bước tiến xa so với trận ra mắt cho Workington gặp Hyde United hồi tháng 11.

Lịch thi đấu vòng 5 FA Cup (giờ Việt Nam)

Ngày Giờ (GMT) Giờ (Việt Nam) Cặp đấu Thứ Sáu, 6/3 20:00 03:00 (Sáng thứ Bảy, 7/3) Wolverhampton Wanderers vs Liverpool

Thứ Bảy, 7/3 12:15 19:15 Mansfield Town vs Arsenal

Thứ Bảy, 7/3 17:45 00:45 (Rạng sáng Chủ nhật, 8/3) Wrexham vs Chelsea

Thứ Bảy, 7/3 20:00 03:00 (Rạng sáng Chủ nhật, 8/3) Newcastle vs Manchester City

Chủ nhật, 8/3 12:00 19:00 Fulham vs Southampton

Chủ nhật, 8/3 13:30 20:30 Port Vale vs Sunderland

Chủ nhật, 8/3 16:30 23:30 Leeds vs Norwich City

Thứ Hai, 9/3 19:30 02:30 (Rạng sáng Thứ Ba, 10/3) West Ham vs Brentford

4. Cơ hội cho Bobb, thách thức cho Nørgaard và niềm vui Norwich

Oscar Bobb đang được HLV Marco Silva của Fulham tạo điều kiện hòa nhập từ từ kể từ khi đến từ Manchester City. Anh mới chỉ đá chính hai trận. Với việc hàng công Fulham thi đấu bế tắc trước West Ham giữa tuần qua, trận đấu với Southampton tại vòng 5 là cơ hội hoàn hảo để cầu thủ người Na Uy 22 tuổi này tạo ấn tượng và mang đến sự sắc sảo, sáng tạo cần thiết.

Trong khi đó, ở trận đấu giữa Mansfield và Arsenal, sự chú ý sẽ đổ dồn vào tiền vệ Christian Nørgaard (ảnh). Được mua về từ Brentford, Nørgaard hứa hẹn sẽ là nhạc trưởng ở khu trung tuyến, giúp các vệ tinh xung quanh luân chuyển bóng trước một Mansfield chắc chắn sẽ chơi áp sát và quyết liệt. Dù chưa đá chính tại Premier League mùa này, anh thường xuyên được sử dụng ở các cúp và trận đấu này là cơ hội để anh sẵn sàng cho mọi tình huống.

5. Bài toán xoay vòng của West Ham và cơ hội cho Wolves

FA Cup đã thay đổi bộ mặt mùa giải của West Ham. Chiến thắng trước QPR ở vòng 3 giúp giải tỏa tâm lý sau chuỗi trận tệ hại. Tuy nhiên, với HLV Nuno Espírito Santo, ưu tiên số một vẫn là sự sống còn tại Premier League. Ông đã để nhiều trụ cột nghỉ ngơi ở vòng 4 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục xoay vòng đội hình khi tiếp Brentford. Ông không thể mạo hiểm với những chấn thương của Jarrod Bowen hay Crysencio Summerville, nhất là khi lịch đấu với Man City đang đến gần.

Ở một diễn biến khác, Wolves đang là đại diện duy nhất của vùng Midlands còn trụ lại tại FA Cup cùng với Mansfield Town. Sau khi đánh bại Liverpool tại Molineux chỉ vài ngày trước, thầy trò Rob Edwards hoàn toàn có thể mơ về một chiến thắng lịch sử khác khi The Kop trở lại sân nhà của họ. Edwards khẳng định đội bóng của ông sẽ chiến đấu hết mình ở cả hai mặt trận. Một màn so tài hứa hẹn kịch tính và không thiếu những câu chuyện cảm động.

HỒ VIỆT