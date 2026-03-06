Arsenal và Man City bước vào giai đoạn nước rút của cuộc đua vô địch

Premier League lại sắp chứng kiến một màn nước rút nghẹt thở khác khi Arsenal và Man City bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải. "Pháo thủ" dưới thời Mikel Arteta đang nỗ lực chấm dứt cơn khát kéo dài 22 năm, nhưng trước mặt họ vẫn là "người quen cũ" Pep Guardiola, kẻ đã hai lần phũ phàng cướp mất chức vô địch khỏi tay họ vào các năm 2023 và 2024. Với Aston Villa đã phần nào hụt hơi, cuộc đua vô địch mùa này gần như chỉ còn là màn so tài song mã.

Vậy, lịch thi đấu còn lại của hai đội đang rộng mở hay chông gai hơn?

Lịch thi đấu của Arsenal (30 trận, 67 điểm, hiệu số +37)

Trận đấu khó khăn nhất: Không cần bàn cãi, đó là chuyến làm khách trên sân Etihad của Man City vào giữa tháng Tư. Đây sẽ là trận cầu có tính chất quyết định lớn đến ngôi vương. Arsenal chưa thắng tại Etihad kể từ tháng 1-2015. Những ký ức tại đây với họ thật hỗn tạp: thảm bại 1-4 vào tháng 4-2023 khiến hy vọng vụt tắt, hay màn trình diễn thiếu tham vọng với trận hòa 0-0 vào tháng 3-2024. Tuy nhiên, bản lĩnh của "Pháo thủ" hiện tại đã khác. Một kết quả hòa trên sân đối thủ vào thời điểm này có thể được xem là thành công và là bàn đạp quan trọng.

"Quả chuối" tiềm ẩn: Trận Everton tại vòng 34. Dù thành tích đối đầu trên sân Emirates của Everton rất tệ, nhưng dưới thời HLV David Moyes, họ đang sở hữu thành tích sân khách tốt thứ 4 Premier League mùa này. Điều quan trọng hơn, trận đấu này nằm giữa hai lượt trận tứ kết Champions League với Leverkusen của Arsenal và chỉ một tuần trước trận chung kết cúp Liên đoàn với chính Man City. Đây chính là mẫu trận đấu mà Arsenal không thể mất tập trung, bởi bất kỳ sơ sẩy nào cũng có thể phải trả giá đắt.

Chặng đường cuối: Trên lý thuyết, lịch đấu tháng Năm của Arsenal khá sáng sủa. Họ sẽ gặp Fulham và Burnley (đang đứng thứ 19) trên sân nhà. Fulham ở giữa bảng xếp hạng có thể đã hết động lực, còn Burnley nhiều khả năng đã xuống hạng. Tuy nhiên, West Ham (có thể đang chiến đấu để trụ hạng) và Crystal Palace (cũng có thể trong nhóm nguy hiểm) là hai ẩn số. Dù sao, "Pháo thủ" có thể sẽ không phải chạm trán bất kỳ đội nào trong tốp 8 ở giai đoạn then chốt này.

Lịch thi đấu sắp tới của Arsenal

Ngày Giờ (VN) Giải đấu Đối thủ Sân 07/03/2026 19h15 FA Cup vòng 5 Mansfield Town Khách

11/03/2026 03h00 Champions League (vòng 1/8) Bayer Leverkusen Khách

14/03/2026 21h00 Premier League - vòng 31 Everton Nhà

17/03/2026 03h00 Champions League (vòng 1/8) Bayer Leverkusen Nhà

22/03/2026 21h00 Carabao Cup - Chung kết Manchester City Trung lập

21/03/2026 21h00 Premier League - vòng 32 Wolves Nhà

11/04/2026 21h00 Premier League - vòng 33 Bournemouth Nhà

18/04/2026 21h00 Premier League - vòng 34 Manchester City Khách

25/04/2026 21h00 Premier League - vòng 35 Newcastle Nhà

02/05/2026 21h00 Premier League - vòng 36 Fulham Nhà

09/05/2026 21h00 Premier League - vòng 37 West Ham Khách

17/05/2026 21h00 Premier League - vòng 38 Burnley Nhà



Lưu ý: Trận gặp Wolves ngày 21/03 có thể thay đổi do trùng với chung kết Carabao Cup (22/03). Lịch Champions League chỉ là lịch dự kiến của vòng 1/8, nếu đi tiếp lịch sẽ có thay đổi.

Lịch thi đấu của Man City (29 trận, 60 điểm, hiệu số +32)

Trận đấu khó khăn nhất: Trước khi tiếp Arsenal, Man City gần như phải toàn thắng. Vì thế, chuyến làm khách tới sân Chelsea (vòng 33) nổi lên như một thử thách lớn. The Blues rất khó lường và chơi thăng hoa trên sân nhà mùa này. Với việc Joao Pedro đang có phong độ cao và Cole Palmer dần lấy lại cảm giác bóng sau chấn thương, đây hứa hẹn là một trận đấu không hề dễ dàng với hàng thủ City.

"Quả chuối" tiềm ẩn: West Ham trên sân khách. Sau cú sảy chân trước Nottingham Forest ngay tại Etihad, một chuyến đi tới sân London Stadium của cũng đầy rủi ro. HLV Nuno đang giúp West Ham chơi thanh thoát hơn và sở hữu một trong những cầu thủ tấn công hay nhất giải là Summerville. Trận đấu này lại nằm giữa hai lượt trận tứ kết Champions League với Real Madrid, chắc chắn ảnh hưởng đến sự chuẩn bị và thể lực.

Chặng đường cuối: Trên giấy tờ, lịch đấu tháng Năm của Man City khó khăn hơn Arsenal rất nhiều. Họ phải gặp Brentford và Bournemouth – hai đội bóng có thể đang cạnh tranh vé dự cúp châu Âu – trong ba trận cuối. Và ngày hạ màn, họ tiếp Aston Villa trên sân nhà. Liệu Unai Emery có giúp đội bóng cũ của mình chính thức giành vé dự Champions League trước vòng đấu cuối, hay họ vẫn phải chiến đấu đến những phút chót? Man City chắc hẳn hy vọng Villa sẽ lọt vào chung kết Europa League giữa tuần để phân tán lực lượng.

Lịch thi đấu sắp tới của Manchester City

Ngày Giờ (VN) Giải đấu Đối thủ Sân 07/03/2026 03h00 FA Cup vòng 5 Newcastle United Khách 11/03/2026 03h00 Champions League (vòng 1/8) Real Madrid Khách 14/03/2026 21h00 Premier League - vòng 31 Leeds United Nhà 17/03/2026 03h00 Champions League (vòng 1/8) Real Madrid Nhà 22/03/2026 21h00 Carabao Cup - Chung kết Arsenal Trung lập

05/04/2026 21h00 Premier League - vòng 32 Chelsea Khách

12/04/2026 21h00 Premier League - vòng 33 West Ham Khách

18/04/2026 21h00 Premier League - vòng 34 Arsenal Nhà

25/04/2026 21h00 Premier League - vòng 35 Wolverhampton Khách

02/05/2026 21h00 Premier League - vòng 36 Brentford Khách

09/05/2026 21h00 Premier League - vòng 37 Bournemouth Nhà

17/05/2026 21h00 Premier League - vòng 38 Aston Villa Nhà



Lưu ý: Lịch Premier League từ vòng 36-38 của Man City dựa theo phân tích từ The Independent -7. Lịch Champions League cũng chỉ là vòng 1/8 dự kiến.

Nhận định chung

Cuộc đua này sẽ chia làm hai giai đoạn: trước và sau màn so tài đỉnh cao tại Etihad vào giữa tháng Tư. Nhìn chung, lịch thi đấu của Arsenal có phần nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là ở những vòng cuối cùng. Tuy nhiên, một yếu tố sống còn cho cả hai đội là chiều sâu đội hình và sự phân bổ lực lượng cho các mặt trận khác. Ngoài chạm trán nhau ở chung kết cúp Liên đoàn (22-3), cả hai còn phải đá tứ kết Champions League và vòng 5 FA Cup. Lịch thi đấu tháng Ba của Man City dày đặc hơn, trong khi Arsenal có lá thăm may mắn hơn tại đấu trường châu Âu.

Vì vậy, lợi thế có thể nghiêng nhẹ về Arsenal, nhưng như Guardiola từng nói, mọi thứ chỉ được quyết định trên sân cỏ.

HỒ VIỆT