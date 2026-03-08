Gravenberch muốn giành 'nhiều danh hiệu hơn với Liverpool'

Gravenberch hạnh phúc khi ký hợp đồng triển hạn với Liverpool.

Mặc dù The Reds không xác nhận thời hạn hợp đồng mới của Gravenberch, nhưng các báo cáo cho thấy anh đã ký hợp đồng 6 năm, đến cuối mùa giải 2031-32. Cầu thủ người Hà Lan gia nhập từ Bayern Munich vào tháng 9-2023 và kể từ đó đã có 123 lần ra sân trên mọi đấu trường, trở thành một nhân tố quan trọng dưới thời Arne Slot.

Gravenberch đã ghi được 4 bàn thắng mùa này, đồng thời có ba pha kiến ​​tạo, trong khi không cầu thủ Liverpool nào thực hiện nhiều pha tắc bóng (45) hay đánh chặn (37) nhiều hơn anh.

Gravenberch nói với trang web của Liverpool: "Tôi cảm thấy thực sự, thực sự tốt. Tôi thực sự tự hào khi được gia hạn hợp đồng với một CLB bộ lớn như vậy. Vì vậy, tôi rất vui vì có thể ở lại thêm nhiều năm nữa. Tôi cảm nhận được sự tin tưởng từ CLB, cũng như từ HLV. Quyết định đối với tôi rất dễ dàng. Tôi hạnh phúc vì được ở đây.

“Mục tiêu ngắn hạn của tôi là kết thúc mùa giải với kết quả tốt nhất có thể. Và mục tiêu dài hạn: giành thêm nhiều danh hiệu cùng Liverpool. Tôi thực sự biết ơn người hâm mộ vì nếu không có họ, chúng tôi sẽ không thể có được ngày hôm nay. Trong tương lai, chúng tôi muốn mang về cho họ nhiều danh hiệu hơn nữa, vì vậy hy vọng chúng tôi có thể làm được điều đó."

Gravenberch đã cùng Liverpool giành chức vô địch Ngoại hạng Anh và Cúp Liên đoàn Anh, trong khi mùa giải này họ đã lọt vào tứ kết Cúp FA và vòng 16 đội Champions League.

HOÀNG HÀ