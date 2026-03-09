Tottenham cân nhắc De Zerbi hoặc Motta thay thế Tudor

Theo tờ Tuttosport của Italy, Tottenham Hotspur đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Với sự sa sút liên tục về phong độ, CLB đã bắt đầu thảo luận khả năng thay đổi HLV, với những cái tên như De Zerbi và Thiago Motta được nhắc đến.

HLV Thiago Motta đang là ứng viên thay thế Igor Tudor ở Tottenham

Chỉ 9 tháng trước, Tottenham đã đánh bại Manchester United trong trận chung kết Europa League tại Bilbao để giành chức vô địch Europa League, nhưng giờ đây, đội bóng lâu đời của London (được thành lập năm 1882) đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng Championship. Lần cuối cùng Tottenham xuống chơi ở giải hạng Nhì của Anh là vào năm 1978, gần nửa thế kỷ trước. Giờ đây, lỗi lầm cho sự sụp đổ này gần như hoàn toàn thuộc về Igor Tudor, cựu HLV Juventus.

Tudor đã bị Giám đốc điều hành Comolli của Juventus sa thải vào ngày 27-10 năm ngoái, nhưng chưa đầy một tháng trước lễ Tình nhân, ông đã được Giám đốc thể thao Johan Lange bổ nhiệm làm HLV trưởng. Tudor thay thế HLV người Đan Mạch Thomas Frank, nhưng khởi đầu sự nghiệp huấn luyện của ông vô cùng tệ hại.

Trong ba trận đầu tiên dẫn dắt Tottenham, Tudor đều thua cả ba, và tất cả các trận đều diễn ra ở London. Đầu tiên, đội bóng thua Arsenal 1-4 trên sân nhà, sau đó thua Fulham 1-2, và cuối cùng thua Crystal Palace 1-3. Cả ba trận derby đều thua, Tottenham để thủng lưới 9 bàn và chỉ ghi được 3 bàn. Hiện tại, Tottenham đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn Nottingham Forest và West Ham 1 điểm. Với phong độ tệ hại liên tục, sự bất mãn của người hâm mộ ngày càng tăng cao. Tudor trở thành mục tiêu chính của các cuộc biểu tình trên khán đài. Trong trận đấu với Crystal Palace, một số CĐV đã rời sân sớm trước khi kết thúc hiệp 1. Lúc đó, sau khi Solanke ghi bàn mở tỷ số, Tottenham đã bị lật ngược tình thế bởi cú đúp của Ismaila Sarr và bàn thắng của Larsen.

Những tiếng la ó chế giễu liên tục vang lên trên khán đài, và những từ ngữ như "Quack" (tiếng vịt kêu) và Terrible (khủng khiếp) trở thành những lời đánh giá tương đối nhẹ nhàng dành cho Tudor. Người hâm mộ cũng hô vang "Sa thải ngay lập tức". Điều đáng chú ý là cựu Giám đốc bóng đá của Juventus, Giuntoli, cũng được nhìn thấy trên khán đài. Ông đã thay thế Tudor bằng Thiago Motta để dẫn dắt đội bóng vào tháng 3 năm ngoái.

Hiện tại, ban lãnh đạo Tottenham vẫn đang theo dõi, nhưng khả năng sa thải Tudor chỉ sau 3 trận cầm quân đang ngày càng cao. Phong độ tổng thể của đội bóng đã sa sút đáng kể: Lối chơi thiếu sức sống, ít cơ hội tấn công, cường độ trận đấu không đủ và thiếu tinh thần chiến đấu. Đội bóng dường như không có sự gắn kết về mặt tinh thần lẫn tư duy. Thêm vào đó là sự rạn nứt trong phòng thay đồ. Có thông tin cho rằng nhiều cầu thủ không hài lòng với phong cách huấn luyện nghiêm khắc, cứng rắn và không khoan nhượng của HLV đến từ Split. Các sắp xếp chiến thuật và việc thay người đột xuất cũng gây nhiều tranh cãi. Ví dụ, trong trận đấu với Crystal Palace, hậu vệ cánh trẻ triển vọng người Brazil, Sousa đã bị thay ra ở phút 42 và tiền vệ Gallagher vào sân thay thế.

Lịch thi đấu tiếp theo sẽ còn khó khăn hơn nữa đối với Tottenham. Đội sẽ đối đầu với Atletico Madrid trên sân khách ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, sau đó làm khách trên sân Anfield gặp Liverpool. Tiếp theo là trận lượt về Champions League, và cuối cùng là trận chiến trụ hạng quan trọng với Nottingham Forest vào ngày 22-3. Trong bối cảnh đó, CLB đã bắt đầu thảo luận về kế hoạch thay đổi HLV. Nhiều người hâm mộ vẫn nhớ Postecoglou - người đã bị sa thải sau khi dẫn dắt đội giành chức vô địch Europa League. Các ứng cử viên tiềm năng thay thế Tudor bao gồm Sean Dyche, Ryan Mason và Robbie Keane. Ngoài ra, tên của De Zerbi và Thiago Motta cũng nằm trong danh sách rút gọn.

HOÀNG HÀ