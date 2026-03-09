Port Vale và Southampton quật ngã các đối thủ Ngoại hạng Anh

Mùa giải FA Cup năm nay liên tục mang đến những bất ngờ. Đội bóng hạng 3 Port Vale đã tạo nên cú sốc lớn vào Chủ nhật khi đánh bại Sunderland của Ngoại hạng Anh với tỷ số 1-0 để tiến vào tứ kết của giải đấu lịch sử này. Trước đó, đội bóng hạng Nhất Southampton đã loại một đội bóng hàng đầu khác Fulham với chiến thắng 1-0.

Đội bóng hạng 3 Port Vale đánh bại Sunderland của Ngoại hạng Anh với tỷ số 1-0.

Port Vale đang đứng cuối bảng League One và kém Sunderland đến 57 bậc. Nhưng đội bóng vùng West Midlands đã giành vé vào tứ kết, sát cánh cùng những gã khổng lồ Liverpool, Arsenal, Man.City và Chelsea nhờ cú đánh đầu hiểm hóc của Ben Waine trong hiệp một. Đây là cú sốc lớn mới nhất trong một mùa giải mà trước đó đã chứng kiến ​​đội hạng 6 Macclesfield loại bỏ nhà đương kim vô địch Crystal Palace trong trận đấu được coi là cú sốc lớn nhất trong lịch sử FA Cup.

Port Vale - đội bóng có thứ hạng thấp nhất còn lại trong giải đấu - đã chứng tỏ là một đối thủ không hề dễ dàng đối với các đội bóng đến từ Ngoại hạng Anh. “Có lẽ tôi vẫn chưa thực sự tin vào điều đó. Tôi hơi sốc về kết quả ngày hôm nay”, HLV Jon Brady của Port Vale nói với TNT Sports. “Không phải là tôi không tin chúng tôi có thể làm được, nhưng bạn cần rất nhiều yếu tố thuận lợi”.

Cùng với Port Vale, một cái tên bất ngờ khác góp mặt trong lễ bốc thăm vòng tứ kết diễn ra vào thứ Hai còn có Southampton. Trận đấu đang hướng đến hiệp phụ trước khi Joachim Andersen phạm lỗi với Finn Azaz trong vòng cấm ở những phút cuối. Ross Stewart bước lên và tung cú sút mạnh mẽ hạ gục thủ môn Benjamin Lecomte, đánh bại Fulham 1-0 ngay tại Craven Cottage. HLV Marco Silva của Fulham đã phải trả giá vì thực hiện 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, bao gồm loại bỏ những cầu thủ ngôi sao như Raul Jimenez, Antonee Robinson và Alex Iwobi.

Đội bóng hạng 2 Southampton loại đội bóng hàng đầu khác Fulham với chiến thắng 1-0.

Chiến thắng này tiếp tục đà thăng tiến ấn tượng của Southampton dưới thời HLV Tonda Eckert, người đã thay đổi vận mệnh của CLB kể từ khi nắm quyền vào tháng 11. Southampton, đội đã xuống hạng từ Premier League mùa trước, đang phải vật lộn để trụ lại Championship khi huấn luyện viên cũ Will Still bị sa thải. Dưới thời Eckert, họ đã vươn lên trên bảng xếp hạng và đang cạnh tranh một suất vào vòng play-off.

Leeds United đã đã phá vỡ chuỗi trận gây bất ngờ bằng cách đánh bại Norwich 3-0 tại Elland Road. Hai bàn thắng trong hiệp một của Sean Longstaff và Gabriel Gudmundsson đã giúp đội chủ nhà kiểm soát trận đấu trước giờ nghỉ, và Joel Piroe ghi thêm bàn thắng thứ ba ở phút 85. Đối với HLV Daniel Farke của Leeds, đây là cuộc gặp gỡ với CLB cũ mà ông đã 2 lần dẫn dắt thăng hạng lên Premier League.

West Ham sẽ đối đầu với Brentford trong trận đấu cuối cùng của vòng 5 vào thứ Hai.

LINH SƠN