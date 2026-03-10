Man.City đại chiến Liverpool ở tứ kết FA Cup

Tham vọng tranh đoạt “cú ăn 4” của Man.City bất ngờ gặp thêm rào cản lớn sau khi lá thăm vòng tứ kết FA Cup đưa họ đối đầu Liverpool. Niềm an ủi duy nhất của thầy trò Pep Guardiola có lẽ là việc được chơi trận đấu trên sân nhà Etihad.

Lá thăm vòng tứ kết FA Cup khiến Man.City đối đầu Liverpool.

Man.City đều thắng Liverpool trong 2 lượt trận tại Ngoại hạng Anh mùa giải này, nhưng chưa từng toàn thắng trong một mùa giải mà họ gặp nhau 3 lần. Vì vậy, lá thăm vào thứ Hai đặt Man.City trước cơ hội lịch sử, nhưng cũng chứa đựng rất nhiều rủi ro. Trong khi đó, đối với người hâm mộ trung lập, họ lúc này có vẻ đang mong muốn nhiều hơn nữa. Thật vậy, hai đội thống trị Ngoại hạng Anh trong 8 mùa giải qua (Man.City vô địch 6 lần) dự kiến còn sớm gặp lại nhau nếu họ tiến xa ở Champions League. Theo nhánh đấu, Man.City và Liverpool có thể gặp nhau ở bán kết giải đấu số 1 châu Âu.

Ngược lại Arsenal, đội cũng đang trong hành trình chinh phục “cú ăn 4” lịch sử, nhận được lá thăm khá nhẹ nhàng. Đội đầu bảng Premier League, sau khi đánh bại Mansfield hôm thứ Bảy, sẽ hành quân đến Southampton - đội bóng đang thi đấu ở Championship.

Các cặp đấu tứ kết khác. Đội bóng có thứ hạng thấp nhất còn hiện diện ở giai đoạn này Port Vale, một đại diện hạng 3, sẽ phải hành quân đến sân Chelsea. Port Vale, hiện đang xếp cuối bảng League One và kém 11 điểm so với khu vực an toàn, đang có lần đầu tiên lọt vào tứ kết FA Cup kể từ năm 1954.

West Ham, đội đã đánh bại Brentford 5-3 trên loạt sút luân lưu ở trận vòng 5 muộn nhất diễn ra vào đêm thứ Hai, sẽ tiếp đón Leeds United.

Vòng tứ kết sẽ diễn ra vào cuối tuần ngày 4 và 5-4.

Southampton - Arsenal

Chelsea - Port Vale

Man.City - Liverpool

West Ham - Leeds

PHI SƠN