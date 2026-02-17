Wrexham tiếp đón Chelsea ở vòng 5 FA Cup

Đội bóng hạng thấp Wrexham sẽ tiếp đón Chelsea ở vòng 5 FA Cup sau lễ bốc thăm diễn ra hôm thứ Hai. Trong khi Mansfield Town khiêm tốn cũng đối mặt trận chiến không cân sức khi tiếp đón đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh, Arsenal.

Wrexham, một CLB xứ Wales đang chơi ở Championship, đã đánh bại đội bóng Ngoại hạng Anh, Nottingham Forest ở vòng 3, trước khi vượt qua đối thủ cùng hạng đấu Ipswich Town vào thứ Sáu. Wrexham - thuộc sở hữu của các ngôi sao Hollywood, Ryan Reynolds và Rob Mac - đã lọt vào vòng 5 FA Cup lần đầu tiên sau 29 năm, và cũng đang nỗ lực thăng hạng thêm một mùa giải nữa, đó là lên chơi ở Ngoại hạng Anh. Trong khi Chelsea, đội bóng 8 lần vô địch FA Cup nhưng để thua 3 trận chung kết FA Cup liên tiếp từ năm 2020 đến 2022. Chelsea đã đánh bại Hull City 4-0 vào thứ Sáu.

Đội bóng League One, Mansfield sẽ chào đón Arsenal trong bối cảnh đoàn quân của HLV Mikel Arteta nỗ lực giữ vững giấc mơ giành ‘cú ăn 4. Arsenal, đội sẽ đối đầu với Man.City trong trận chung kết Cúp Liên đoàn vào tháng tới, hiện đang hơn Man.City 4 điểm trên bảng xếp hạng Premier League, và đã giành quyền vào vòng loại trực tiếp Champions League bằng cách thắng cả 8 trận đấu ở vòng bảng. Trong khi với Mansfield, thì đây là lần đầu tiên họ vào đến vòng 5 FA Cup kể từ năm 1975.

Manchester City, đội á quân trong 2 mùa giải gần đây và đang hướng đến trận chung kết FA Cup thứ 4 liên tiếp, sẽ đối đầu với Newcastle tại St James' Park trong một trận đấu toàn Premier League. Tương tự, Brentford sẽ chạm trán với đội bóng cùng Premier League là West Ham sau khi giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Macclesfield Town vào tối thứ Hai. Một màn đại chiến đỉnh cao khác là khi Wolves chào đón Liverpool…

Kết quả bốc thăm đầy đủ:

Fulham - Southampton

Port Vale hoặc Bristol City - Sunderland

Newcastle - Man.City

Leeds United - Norwich City

Mansfield Town - Arsenal

Wolves - Liverpool

Wrexham - Chelsea

West Ham - Brentford

