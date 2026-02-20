Saka gia hạn hợp đồng với Arsenal đến năm 2031

Sau trận hòa đáng thất vọng trước Wolves, người hâm mộ Arsenal đã nhận được một tin vui lớn vào thứ Năm. Ngôi sao Bukayo Saka đã cam kết tương lai của mình với CLB, ký hợp đồng mới đến năm 2031.

Saka trong buổi triển hạn với CLB Arsenal

Arsenal xác nhận vào thứ Năm rằng tiền đạo Bukayo Saka đã ký hợp đồng mới đến năm 2031, biến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất câu lạc bộ. Tuyển thủ quốc tế người Anh 24 tuổi này sẽ kiếm được hơn 300.000 bảng mỗi tuần (340.000 euro), củng cố vị thế của anh là người được trả lương cao nhất trong đội.

Hợp đồng trước đó của Saka sẽ hết hạn vào năm 2027, vì vậy thỏa thuận này gia hạn thời gian anh ở lại thêm bốn mùa giải nữa. Đây là động thái mới nhất trong chiến lược giữ chân những tài năng chủ chốt của Arsenal, sau khi gia hạn hợp đồng với Gabriel Magalhaes, William Saliba, Myles Lewis-Skelly và Ethan Nwaneri.

Bukayo Saka đã ghi 8 bàn thắng trong 34 lần ra sân cho Arsenal mùa này, chính thức ký hợp đồng mới khi Pháo thủ đang nỗ lực tranh giành danh hiệu lớn đầu tiên kể từ FA Cup 2020. Đội bóng của Mikel Arteta hiện đang dẫn đầu Premier League, hơn Manchester City 5 điểm, dù đã chơi nhiều hơn 1 trận. Họ cũng vượt qua vòng bảng Champions League với 8 chiến thắng sau 8 trận, lọt vào vòng 5 FA Cup và vào chung kết Cúp Liên đoàn.

Là sản phẩm của học viện Watford, Arsenal đã ký hợp đồng với tiền đạo này khi mới 7 tuổi. Anh ấy đã trải qua nhiều cấp độ trẻ khác nhau trước khi khẳng định vị trí đá chính không thể thiếu của mình tại CLB, ra sân 297 lần kể từ khi ra mắt năm 2018.

Ở cấp độ quốc tế, Saka đã có 48 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Anh, ghi được 14 bàn thắng. Do đó, Thomas Tuchel nên coi anh ấy là một lựa chọn chắc chắn trong đội hình tham dự World Cup sắp tới tại Hoa Kỳ, Mexico và Canada.

HOÀNG HÀ