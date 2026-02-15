Đội bóng hạng ba Mansfield gây sốc tại FA Cup

Đội bóng đang chơi tại League One, Mansfield đã tạo nên cú sốc mới nhất tại FA Cup năm nay bằng cách loại đội bóng Ngoại hạng Anh, Burnley vào thứ Bảy, qua đó đảm bảo đội bóng hạng thấp này có màn trình diễn tốt nhất tại giải đấu kể từ năm 1975.

Khi Josh Laurent ghi bàn ở phút 21, tưởng chừng như đội chủ nhà đã chắc suất vào vòng tiếp theo. Nhưng rồi Mansfield đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2, được khơi mào bởi pha đánh đầu của Rhys Oates 8 phút sau giờ nghỉ. Louis Reed đã khiến các cổ động viên đội khách vỡ òa với cú sút phạt cong từ khoảng 25 mét ở những phút 80, ghi bàn thắng tuyệt đẹp tại Turf Moor hoàn thành màn lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trong trận đấu vòng 4. “Ngay khi bóng rời khỏi giày, tôi đã cảm thấy nó sẽ vào lưới”, anh nói với BBC. “Tôi đã luyện tập những cú sút phạt như vậy suốt cả tuần. Các đồng đội nói ‘Đây là khoảnh khắc của cậu, hãy tận dụng nó’. May mắn thay, tôi đã làm được!”.

Xét về mức độ gây sốc, chiến thắng của Mansfield có thể không ngoạn mục như chiến thắng của đội bóng nghiệp dư Macclesfield trước nhà đương kim vô địch Crystal Palace tháng trước - nhưng đây lại là một kết quả gây sốc khác trong giải đấu loại trực tiếp lâu đời nhất của thế giới bóng đá. Tuy nhiên, không có câu chuyện cổ tích nào dành cho đội bóng hạng 4 Salford khi họ đối đầu với chủ nhà Man.City. Thành công duy nhất của họ là đã giữ được tỷ số chỉ thua ở mức 0-2 tại sân Etihad, sau bàn phản lưới nhà sớm của Alfie Dorrington và pha lập công của trung vệ Marc Guehi.

Liverpool vượt qua Brighton với tỷ số 3-0 trong cuộc gặp của các đại diện Premier League.

Liverpool dễ dàng vượt qua Brighton với tỷ số 3-0 trong màn đại chiến của các đại diện Premier League. Mặc dù Liverpool đã mất cơ hội bảo vệ chức vô địch Anh, nhưng đội bóng của HLV Arne Slot vẫn còn rất nhiều mục tiêu để phấn đấu ở mùa giải này. CLB vùng Merseyside đã lọt vào vòng 16 đội Champions League, và tiến vào vòng tiếp theo của FA Cup sau các bàn thắng của Curtis Jones, Dominik Szoboszlai và Mohamed Salah.

Newcastle đã lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước một bàn để đánh bại Aston Villa chỉ còn 10 người với tỷ số 3-1. Dẫn trước 1-0 trên sân nhà ngay trước giờ nghỉ giải lao, mọi thứ đã thay đổi đối với Aston Villa khi thủ môn Marco Bizot bị mắc kẹt ngoài vòng cấm và phạm lỗi với Jacob Murphy của Newcastle. Điều này có thể đã ngăn Murphy băng lên ghi bàn gỡ hòa sau bàn thắng sớm của Tammy Abraham. Nhưng thẻ đỏ của Bizot khiến Villa chơi thiếu người và Newcastle đã tận dụng triệt để lợi thế. Trong sự vắng mặt của Bruno Guimaraes bị chấn thương, Sandro Tonali đã tỏa sáng với 2 bàn thắng - bàn thứ 2 là một cú sút xa hiểm hóc. Nick Woltemade ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 88 sau một pha phối hợp lộn xộn trong hàng phòng ngự của Villa.

Burton Albion đã gây khó khăn cho West Ham trước khi để thua 0-1 trong hiệp phụ. Bàn thắng solo ở phút 95 của cầu thủ dự bị Crysencio Summerville đã phân định thắng thua giữa 2 đội. Norwich đánh bại West Brom 3-1, trong khi Southampton cần hiệp phụ để đánh bại Leicester 2-1.

VIỆT TÙNG