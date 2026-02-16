Mikel Arteta đau đầu khi Arsenal gặp “bão chấn thương” mới

Cho dù Arsenal đã giành vé vào vòng 5 FA Cup với chiến thắng đậm 4-0 trước Wigan tại Emirates, HLV Mikel Arteta thừa nhận danh sách chấn thương ngày càng dài có thể khiến Pháo thủ gặp bất lợi trong việc giành danh hiệu mùa giải này.

Arsenal giành vé vào vòng 5 FA Cup với chiến thắng đậm 4-0 trước Wigan.

Hậu vệ Riccardo Calafiori đã bị chấn thương trong lúc khởi động và không thể đá chính, trong khi Ben White buộc phải rời sân trong hiệp 2. Đội trưởng Martin Odegaard không ra sân sau khi bị chấn thương nhẹ trong trận hòa 1-1 của Arsenal với Brentford hôm thứ Năm. Kai Havertz dự kiến ​​sẽ vắng mặt ít nhất đến hết tháng này, và Mikel Merino dự kiến ​​sẽ nghỉ thi đấu hết mùa giải sau khi phẫu thuật bàn chân. Arsenal, đội đang dẫn đầu Premier League với 4 điểm cách biệt, sẽ đối đầu Wolves vào thứ Tư, trước trận derby Bắc London quan trọng với Tottenham vào cuối tuần.

Khi được hỏi liệu có lo lắng đội hình đang trở nên mỏng manh hay không, Arteta trả lời: “Vâng! Trước đây là các tiền đạo, sau đó là các hậu vệ và bây giờ là các tiền vệ bị chấn thương. Chúng tôi đang đối phó với điều đó. Nhưng chúng ta cần một số cầu thủ trở lại và khỏe mạnh, không chỉ vì số lượng mà còn vì những lựa chọn khác nhau liên quan đến các đối thủ mà chúng ta sắp tới, vì vậy họ càng sớm trở lại càng tốt”.

Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Jack Hunt (phản lưới nhà) và Gabriel Jesus đều ghi bàn trước Wigan. Trong khi Eberechi Eze, bản hợp đồng trị giá 68 triệu bảng, đã kiến ​​tạo cho 2 bàn thắng đầu tiên của Arsenal. Arteta đánh giá: “Những cầu thủ đó cần những khoảnh khắc đó, và đặc biệt khi chúng ta nói về những cầu thủ sáng tạo, họ cần cảm thấy rằng họ đang tạo ra những khoảnh khắc đó. Tôi rất hài lòng về điều đó. Về mặt tinh thần, về sự tự tin, đó thực sự là một điều tốt. Những rủi ro mà Eze đã chấp nhận ở khu vực cuối sân và số lượng cú sút mà cậu ấy đã cố gắng thực hiện, đó thực sự là điều tích cực và đó là những gì chúng tôi muốn từ cậu ấy. Cậu ấy đã đóng một vai trò lớn. Cậu ấy đã chơi rất nhiều trận cho chúng tôi. Và cậu ấy sẽ tiếp tục làm điều đó”.

HLV Mikel Arteta thừa nhận khó khăn khi danh sách chấn thương của Arsenal ngày càng dài.

Các đội bóng Ngoại hạng Anh gồm Fulham, Leeds, Sunderland và Wolves đã cùng Arsenal tiến vào vòng 16 đội FA Cup. Fulham đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trên sân Stoke City ở giải hạng 2, với bàn thắng muộn của Harrison Reed sau khi chặn được đường chuyền sai của thủ môn Tommy Simkin bên phía Stoke. Tiền vệ cánh người Brazil Kevin đã gỡ hòa cho Fulham đầu hiệp 2 sau bàn thắng sớm của tiền vệ người Hàn Quốc, Bae Jun-ho cho Stoke City.

Tiền vệ Habib Diarra đã giúp Sunderland giành chiến thắng 1-0 trên sân Oxford đang chật vật ở giải hạng 2. Trong khi bàn thắng của tiền vệ Santiago Bueno đã giúp Wolves giành chiến thắng 1-0 trên sân Grimsby ở giải hạng 4. Leeds United cần đến loạt đá luân lưu để giành chiến thắng trên sân khách trước Birmingham ở giải hạng 2, sau trận hòa 1-1 sau 90 phút và hiệp phụ.

VIỆT TÙNG