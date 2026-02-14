Những điểm nhấn đáng chú ý của vòng 4 FA Cup

Cuối tuần này, FA Cup sẽ trở lại với những trận đấu ở vòng 4, hứa hẹn nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh các đội bóng từ Premier League đến giải hạng dưới. Dưới đây là 10 điểm nhấn đáng chú ý nhất trước thềm loạt trận.

1. West Ham tìm kiếm động lực từ đấu trường Cup

Chiến thắng nghẹt thở trước QPR ở vòng 3 đã tiếp thêm sinh khí cho West Ham trong cuộc chiến trụ hạng. Họ đã có 10 điểm sau 5 trận kể từ đó. Huấn luyện viên Nuno Espírito Santo có thể sẽ xoay vòng đội hình, đặc biệt là cho phép Jarrod Bowen nghỉ ngơi, nhưng ông không nên xem FA Cup là sự xao nhãng. Đối thủ Burton Albion đang chơi ở League One là cơ hội tốt để "The Hammers" duy trì mạch trận ấn tượng.

2. Burnley và giấc mơ cổ tích kiểu Wigan 2013

Burnley đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng, nhưng chiến thắng khó tin trước Crystal Palace ở vòng trước cho thấy họ vẫn là một tập thể đáng gờm. Hãy nhớ đến câu chuyện của Wigan năm 2013, đội bóng đã lên ngôi vô địch FA Cup dù phải xuống hạng. Burnley đã loại Millwall tại vòng 3 và hoàn toàn đủ sức vượt qua Mansfield. Vượt qua vòng 4, giấc mơ về một kỳ tích tương tự sẽ trở nên sáng sủa hơn, thắp lên hy vọng cho một mùa giải đang dần lụi tàn.

3. Southampton và Leicester tái hiện màn "rượt đuổi" cảm xúc

Chỉ vài ngày sau màn lội ngược dòng không tưởng từ 1-3 thành 4-3 ngay tại King Power, trong khuôn khổ giải hạng Nhất, Southampton sẽ gặp lại Leicester ở FA Cup. Chiến thắng đó như một liều thuốc tinh thần cực mạnh cho các vị khách dưới thời huấn luyện viên Tonda Eckert. Trong khi đó, chức vô địch năm 2021 của Leicester dường như đã xa lắm rồi. Trận đấu này hứa hẹn sẽ tiếp tục hấp dẫn và khó lường.

4. Salford trở lại Etihad, liệu có kịch bản khác?

13 tháng sau thảm bại 0-8 ngay trên sân nhà trước Man City ở vòng 3 FA Cup mùa trước, Salford City có cơ hội tái ngộ đối thủ, lần này là tại Etihad. Đội bóng của huấn luyện viên Karl Robinson đang đứng thứ 6 tại League Two (hạng Ba). Man City vừa có những chiến thắng quan trọng trước Liverpool và Fulham. Với việc Exeter đã thua 1-10 ở vòng trước, một cú sốc có vẻ khó xảy ra, nhưng bóng đá Cup luôn chứa đựng những bất ngờ.

5. Bài toán tấn công của Newcastle trước "lá chắn thép" Aston Villa

Newcastle đã không thể ghi bàn vào lưới Aston Villa trong cả hai lần gặp mùa này. Bộ đôi tân binh đắt giá Nick Woltemade và Yoane Wissa vẫn chưa thể hiện được nhiều. Việc cả hai phải ngồi dự bị trong trận gần nhất cho thấy huấn luyện viên Eddie Howe vẫn đang loay hoay tìm công thức. Nếu họ tiếp tục không được đá chính ở trận Cup này, đó sẽ là một dấu hiệu đáng lo ngại cho hàng công "Chích chòe".

6. CĐV Brighton chịu thiệt thòi vì giờ thi đấu muộn

Người hâm mộ Brighton có lý do để bực mình khi trận đấu với Liverpool được xếp lịch lúc 8 giờ tối thứ Bảy. Sau chuỗi thành tích tệ hại (1 thắng/13 trận) và sự hoài nghi dành cho huấn luyện viên Fabian Hürzeler, việc di chuyển từ Anfield về nhà vào đêm muộn là một cơn đau đầu nữa. Niềm an ủi duy nhất có thể là một chiến thắng để xoa dịu tình hình, tương tự như chiến thắng tại Old Trafford ở vòng trước.

7. Birmingham đón "phép thử" mang tên Leeds khi chủ tịch vắng mặt

Chiếc ghế nóng trên khán đài St Andrew's sẽ thiếu vắng chủ tịch Tom Wagner do vấn đề sức khỏe. Dù vậy, trận đấu với Leeds là "phép thử" thú vị cho tham vọng của Birmingham. Dưới thời Chris Davies, "The Blues" đang chơi thăng hoa tại giải hạng Nhất, chỉ kém nhóm play-off 1 điểm. Trong khi đó, Leeds của Daniel Farke, dù đang có phong độ tốt, có thể sẽ cân nhắc về việc dồn sức cho một hành trình dài tại Cup.

8. Cơ hội cho những ngôi sao trẻ của Sunderland

Cuộc đối đầu với một đội bóng đang vật lộn trụ hạng ở giải hạng Nhất là cơ hội lý tưởng để Sunderland trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị. Đáng chú ý nhất là thủ môn trẻ Melker Ellborg mới đến từ Malmö, cùng các gương mặt như Luke O'Nien, Lutsharel Geertruida và Chris Rigg. Đặc biệt, Rigg, tài năng trẻ từng được kỳ vọng rất lớn, đang cần một màn trình diễn để tìm lại ánh hào quang.

9. Arsenal xoay vòng đội hình, trao cơ hội cho Lewis-Skelly?

Với chiều sâu đội hình ấn tượng, Mikel Arteta có thể tiếp tục xoay vòng lực lượng ở trận gặp Wigan. Sự vắng mặt của Mikel Merino và Ethan Nwaneri (cho mượn) khiến tuyến giữa có phần mỏng. Đây có thể là cơ hội để tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly được đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm sở trường, thay vì đá hậu vệ trái như thường thấy. Sự năng động của anh hứa hẹn sẽ mang đến luồng gió mới trước một đối thủ dưới cơ.

